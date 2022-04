DIRECT-Ukraine : la Russie subit un de ses plus gros revers depuis le début de l'invasion de l'Ukraine

Ukraine : sept personnes ont été tuées dans des frappes russes dans la région ukrainienne de Kharkiv (nord-est) au cours des dernières 24 heures, a indiqué mercredi 13 avril le gouverneur régional.



Un résident témoigne de la situation sur place ⤵ pic.twitter.com/8hPoRUg7so — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) April 14, 2022

Des sous-marins russes ont tiré des missiles dans le cadre d'un exercice en mer du Japon, dans un contexte de tensions entre Moscou et Tokyo autour de l'Ukraine."Des sous-marins de la flotte du Pacifique ont procédé à des tirs de missiles de croisière Kalibr sur des navires ennemis factices", a déclaré le ministère russe dans un communiqué. Plus de 15 navires ont pris part à ces manoeuvres, dont deux sous-marins, le Petropavlovsk-Kamtchatsky et le Volkhov, qui ont "tiré des missiles de croisière à partir d'une position immergée en mer du Japon" et atteint "avec succès la cible", a-t-il précisé.

Mis en service en 1983 à l'époque soviétique sous le nom de Slava (Gloire), ce croiseur a été conçu comme un destructeur de porte-avions.

Ce bâtiment de 186 mètres, rebaptisé en mai 1995 Moskva (Moscou), est armé de 16 missiles antinavires Bazalt/Voulkan, de missiles Fort, la version marine des missiles S-300 de longue portée, et de missiles de courtes portées Ossa. Il dispose aussi de lance-roquettes, de canons et de torpilles.



Son premier conflit s'est déroulé en Géorgie, en août 2008. Selon un haut responsable militaire géorgien, il était entré dans le port d'Otchamtchiré pour bombarder les forces géorgiennes, dans la vallée de Kodori. Elles avaient, alors, perdu la seule zone encore sous leur contrôle dans le territoire séparatiste d'Abkhazie.

Suite à l'entrée de Moscou, aux côtés du régime de Bachar al-Assad, dans la guerre en Syrie, le Moskva a été déployé de septembre 2015 à janvier 2016. Localisé en Méditerranée orientale, il avait pour objectif d'assurer, selon le ministère de la Défense, "la défense anti-aérienne" de la base russe de Hmeimim.

Stationné à Sébastopol, base de la flotte russe de la mer Noire en péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, le Moskva participe à l'offensive lancée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine contre l'Ukraine.



L'Ukraine a annoncé une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due, selon Kiev, à des violations russes du cessez-le-feu.

La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le croiseur Moskva a été "gravement endommagé". Là encore, deux version s'affrontent. Moscou affirme que cela est dû à une explosion de munitions. Pour Kiev, ce sont des frappes de missiles qui ont infligé ce revers à Moscou.Le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky une nouvelle aide militaire massive, de 800 millions de dollars, comprenant des équipements lourds que les Etats-Unis hésitaient jusqu'à présent à livrer à Kiev, de crainte d'aggraver encore leurs tensions avec Moscou et d'être considérés comme partie prenante à la guerre.