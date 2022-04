DIRECT-Ukraine : la Russie subit un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine

02h54 TU. Un des plus gros revers matériels pour la Russie depuis le début de l'invasion



La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le croiseur Moskva a été "gravement endommagé". Là encore, deux version s'affrontent. Moscou affirme que cela est dû à une explosion de munitions. Pour Kiev, ce sont des frappes de missiles qui ont infligé ce revers à Moscou.





Rappel. Washington promet la livraison d'équipements lourds américains



Le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky une nouvelle aide militaire massive, de 800 millions de dollars, comprenant des équipements lourds que les Etats-Unis hésitaient jusqu'à présent à livrer à Kiev, de crainte d'aggraver encore leurs tensions avec Moscou et d'être considérés comme partie prenante à la guerre.