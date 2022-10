DIRECT-Ukraine : la Russie va organiser l'évacuation de la population de Kherson, des civils ukrainiens formés par l'armée britannique

06H05 TU. Danone prévoit de se désengager de la plupart de ses activités en Russie

Le géant français de l'agroalimentaire Danone a annoncé vendredi qu'il prévoyait de se désengager de son unité "produits laitiers et d'origine végétale" en Russie, qui constitue la majeure partie de son activité dans le pays, ne conservant à terme que sa branche nutrition infantile.

"Danone annonce aujourd'hui sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie", a indiqué le groupe, l'une des quelques multinationales à être restée en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en février.



05H25 TU. TotalEnergies visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine

Deux associations ont porté plainte à Paris pour complicité de crimes de guerre, accusant le groupe français TotalEnergies d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie et permis de fabriquer du carburant utilisé par des avions russes engagés dans le conflit en Ukraine, a appris vendredi l'AFP de source proche du dossier.

Cette plainte a été déposée jeudi auprès du procureur national antiterroriste, compétent pour les crimes de guerre, par l'association basée en France Darwin Climax Coalition et l'association ukrainienne Razom we stand, qui appelle à imposer un embargo sur les importations d'énergie fossile de Russie.



02H30 TU. Des civils ukrainiens formés par l'armée britannique en Angleterre



Avant de rejoindre le champ de bataille dans leur pays, des civils ukrainiens s'entraînent dans la campagne anglaise, dans le sud du Royaume-Uni, avec au programme formation au maniement des armes et au secourisme ainsi que simulation de combats.

Plus de 5.700 ont déjà terminé cet entrainement et sont retournés en Ukraine depuis que le programme a été annoncé en juin, selon le ministère de la Défense. Au total, le Royaume-Uni, qui a fourni une aide militaire importante à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a proposé de former 19.000 civils ukrainiens sur son sol.

Le Royaume-Uni a proposé de former 19 000 civils ukrainiens au Royaume-Uni. Plus de 5 700 personnes ont suivi cette formation et sont retournées en Ukraine. AP Photo/Kirsty Wigglesworth.

21H50 TU. Le "hub gazier" vers l'Europe proposé par Poutine n'a "aucun sens", selon Paris

Le "hub gazier" en Turquie proposé par le président russe Vladimir Poutine pour exporter du gaz vers l'Europe n'a "aucun sens" alors que les Européens veulent réduire leur dépendance aux hydrocarbures venant de Russie, a déclaré la présidence française.

Le président russe a proposé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de créer ce "hub gazier", en suggérant que cela permettrait aux Européens de recevoir du gaz à des prix moins "exorbitants".



20H31 TU. La Russie va évacuer la population du sud face à la contre-offensive de Kiev

La Russie a annoncé qu'elle allait organiser l'évacuation vers son territoire de la population de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, affirmant répondre à une demande des autorités d'occupation locales menacées par les progrès de la contre-offensive des forces ukrainiennes.

Alors que malgré ses frappes massives cette semaine dans tout le pays la Russie reste en difficulté sur le terrain face aux contre-offensives ukrainiennes, l'Union européenne a lancé une nouvelle mise en garde à Vladimir Poutine.

"Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie", a déclaré jeudi à Bruges le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Dans l'immédiat c'est d'évacuations de population qu'il est question à Moscou. "A la suite de l'appel du chef de la région de Kherson (...) le gouvernement a décidé d'organiser une aide pour le départ des habitants de la région vers d'autres régions" de la Fédération de Russie, a déclaré le vice-Premier ministre Marat Khousnoulline à la télévision.



"Nous fournirons à chacun un logement gratuit et tout le nécessaire", a poursuivi le ministre, sans donner d'indications sur le nombre de personnes concernées.

Une tranchée dans la région de Kherson, 12 octobre 2022. © AP Photo/Leo Correa

Les autorités d'occupation russes de la région de Kherson avaient demandé auparavant à Moscou d'organiser l'évacuation des civils de ce territoire annexé fin septembre avec trois autres territoires ukrainiens.

Les habitants seront emmenés dans la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou, et dans les régions de Rostov, Krasnodar et Stavropol, dans le sud de la Russie.



Cette annonce intervient alors que l'armée ukrainienne a dit avoir reconquis cinq localités dans la région, après avoir déjà revendiqué mercredi la prise de cinq autres communes.

Depuis plusieurs semaines, l'armée ukrainienne mène une contre-offensive dans ce territoire occupé depuis l'offensive russe mais où elle a affirmé la semaine passée avoir repris plus de 400 km2 en sept jours.

Les autorités ukrainiennes n'avaient pas encore réagi aux annonces d'évacuation en début de soirée. Kiev a accusé par le passé la Russie d'avoir emmené sur son territoire sous couvert d'évacuation des milliers d'habitants des territoires occupés.