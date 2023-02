DIRECT - Ukraine : la stabilité énergétique à nouveau sabordée par des frappes russes

06h40 TU. "L'Ukraine a perdu temporairement 44% de ses capacités de génération d'énergie nucléaire", selon le Premier ministre ukrainien.



Après l'attaque "massive" russe contre ses sites énergétiques, "l'Ukraine a perdu temporairement 44% de ses capacités de génération d'énergie nucléaire, 75% des capacités de ses centrales thermiques et 33% de celles de ses centrales de cogénération", a détaillé, vendredi, le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal.

"La grande majorité des Ukrainiens ont toujours accès au chauffage, à l'eau et l'électricité (...) il y a assez de ressources pour passer l'hiver", a-t-il ajouté.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (IAEA) a précisé, dans un communiqué, qu'un réacteur de la centrale atomique de Khmelnytskyi (NPP), dans l'ouest du pays, était à l'arrêt à cause des instabilités sur le réseau électrique.



(Re)voir : Ukraine : nouvelle salve de missiles russes

Chargement du lecteur...

05h30 TU. La Russie a "probablement" perdu la moitié de ses chars selon Washington.

La moitié des chars lourds russes ont probablement été détruits ou capturés par l'Ukraine, a affirmé vendredi une responsable du Pentagone.

La Russie a "probablement perdu la moitié de sa principale réserve de chars de combat lors de batailles et de captures par les Ukrainiens", affirme, Celeste Wallander, une responsable du Pentagone, lors d'un événement en ligne pour le Center for a New American Security.

Cette estimation, sans chiffre exact quant à la perte de tanks par les forces de Moscou depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022, intervient au moment où Kiev s'apprête à recevoir des chars lourds de ses alliés occidentaux.