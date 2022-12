Direct - Ukraine : Le chauffage est rétabli à Kiev, selon le maire de la ville

Le chauffage a été entièrement rétabli à Kiev après le dernier bombardement russe qui a visé les infrastructures d'eau et d'électricité, déclare le maire de la capitale, Vitali Klitschko."La ville rétablit tous les services après le dernier bombardement", a déclaré Vitali Klitschko sur l'application de messagerie Telegram. "En particulier, le système d'approvisionnement en chaleur de la capitale a été entièrement restauré. Toutes les sources d'approvisionnement en chaleur fonctionnent normalement", a-t-il poursuivi.Des responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie avait tiré plus de 70 missiles vendredi dans l'une de ses attaques les plus lourdes depuis le début de la guerre, forçant des coupures de courant d'urgence dans tout le pays et coupant l'accès au chauffage et à l'eau.Les températures à Kiev et dans de nombreux endroits à travers l'Ukraine étaient en dessous de zéro dimanche matin, les prévisions s'attendant à ce qu'elles chutent à -6°C dans la capitale dans la soirée. Samedi soir, un tiers de la ville restait encore sans électricité. Sergei Kovalenko, directeur général de YASNO, qui fournit de l'électricité à Kiev, a déclaré que l'accès à l'électricité s'améliorait d'heure en heure."La situation reste difficile et critique", a déclaré Kovalenko sur son compte Facebook.



02H46 TU. Le ministre russe de la Défense rend visite aux troupes en Ukraine, selon le ministère.



Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, est allé voir les troupes russes impliquées dans "l'opération militaire spéciale" de Moscou en Ukraine, annonce le ministère.



"Le chef de l'armée russe a survolé les zones de déploiement des troupes et vérifié les positions avancées des unités russes dans la zone de l'opération militaire spéciale", indique le ministère sur l'application de messagerie Telegram.



Moscou qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale" pour "démilitariser" et "dénazifier" son voisin. Kiev et ses alliés appellent cela un acte de conquête non provoqué.

Le ministère a déclaré dans le communiqué que Sergueï Choïgou s'était entretenu avec des troupes "sur la ligne de front" et à un "poste de commandement".



Une courte vidéo publiée avec la déclaration montrait le ministre dans un hélicoptère militaire et quelques vues aériennes d'étendues de terre vides.



L'annonce intervient un jour après que le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion avec les hauts gradés du pays, y compris Choïgou, à la recherche de propositions sur la manière dont ils pensent que la campagne militaire russe en Ukraine devrait se dérouler.



18H14 TU. Moscou accuse la Moldavie de "censure politique".

La Russie accuse la Moldavie de "censure politique" après que ce petit pays d'Europe de l'Est a suspendu l'autorisation de diffusion de six chaînes de télévision accusées de désinformation.

La Moldavie avait expliqué cette décision par le "manque d'informations correctes" dans leur couverture des événements nationaux et des opérations militaires russes en Ukraine notamment.

Certaines des chaînes suspendues retransmettaient des programmes de télévisions russes qui ont été interdites vendredi à l'intérieur de l'Union européenne dans le cadre de nouvelles sanctions prises contre Moscou. La langue russe est largement pratiquée en Moldavie.

"Nous considérons que cette interdiction constitue un acte sans précédent de censure politique, une violation du principe du pluralisme des médias et une violation flagrante du droit à la liberté d'accès à l'information", a réagi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

La mesure des autorités moldaves entrera en vigueur à partir de lundi 19 décembre et sera effective le temps de la situation d'urgence décrétée en Moldavie après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine fin février.

Ce petit pays de 2,6 million d'habitants, voisin de l'Ukraine et de la Roumanie, s'est vu accorder le statut de candidat pour rejoindre l'Union européenne mais le processus peut prendre des années.