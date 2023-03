DIRECT - Ukraine : le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia

07h31 TU. Cyberguerre: pas de "grand soir" pour la Russie en Ukraine

La Russie a échoué dans ses efforts de "cyberdestruction" de l'Ukraine, menée parallèlement à sa tentative d'invasion, et les attaques pro-russes se sont reportées sur les pays européens, indiquent les experts en cybersécurité du groupe Thales.

"Nous n'avons pas vu le grand soir de la cyberguerre que la Russie voulait asséner à l'Ukraine, qui a été particulièrement résistante", a commenté Ivan Fontarensky, directeur technique de la cyberdéfense chez Thales.

"Le 23 février (2022), en même temps que l'attaque sur le terrain, la Russie a tenté des cyberattaques éclair, avec des virus inconnus visiblement créés pour l'occasion, qui ciblaient des objectifs militaires, comme les centrales d'énergie, les infrastructures télécom, électriques ou encore le réseau satellitaire Viasat au tout début du conflit", a-t-il expliqué.

Malgré l'impact de l'attaque contre Viasat, réseau télécom utilisé par l'armée, "l'Ukraine a été particulièrement résistante et même résiliente pour remettre en place des systèmes impactés. Nous pensions que la Russie était capable de mener de telles opérations mais leur attaque à échoué. Non seulement elle a fait des erreurs dans ses modes opératoires mais, depuis 2014 (et la première incursion russe en Ukraine, ndlr), l'Ukraine a appris à mieux se protéger, grâce aussi à une coopération avec d'autres pays alliés", a détaillé Ivan Fontarensky.

Un avis conjoint sur la cybersécurité publié par la "Cybersecurity & Infrastructure Security Agency" sur les logiciels malveillants destructeurs qui ciblent les organisations en Ukraine photographié, le 28 février 2022. Les attaques numériques incessantes de la Russie contre l'Ukraine ont peut-être causé moins de dégâts que beaucoup ne l'avaient prévu. Mais la majeure partie de son piratage se concentre sur un objectif différent qui retient moins l'attention mais qui a des conséquences potentielles effrayantes : la collecte de données. © AP Photo/Jon Elswick, File

06h53 TU. L'annonce par Poutine du déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie est "dangereuse", fustige Biden

Joe Biden a estimé que l'annonce par son homologue russe Vladimir Poutine d'un déploiement d'armes nucléaires "tactiques" en Biélorussie était "dangereuse".

"Ce sont des paroles dangereuses et c'est préoccupant", a jugé le président américain à la Maison Blanche auprès de journaliste.

Vladimir Poutine a affirmé que Moscou allait déployer des armes nucléaires "tactiques" sur le territoire de son allié, la Biélorussie, situé aux portes de l'Union européenne.

05h37 TU. Le chef de l'AIEA attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi est attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, occupée par les forces russes et dont la communauté internationale craint pour la sécurité.

Rafael Grossi et sa délégation doivent arriver sur le site dans la matinée et en repartir dans l'après-midi, selon l'agence Tass citant un responsable de l'opérateur russe Rosenergoatom. Il s'agit de la deuxième visite de M. Grossi à Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, depuis le début du conflit en février 2022.