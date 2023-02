Direct Ukraine - Le chef du renseignement ukrainien futur ministre de la Défense

TU 00H34. Le chef du renseignement ukrainien futur ministre de la Défense

Un député ukrainien a annoncé le 5 février que Kyrylo Boudanov, chef du renseignement militaire, va devenir ministre de la Défense, remplaçant Oleksiï Reznikov, qui s'occupera désormais du ministère de l'Industrie stratégique.

Cette annonce intervient alors que la pression russe se fait toujours plus forte dans l'est de du pays et que le ministère ukrainien de la Défense est secoué par des scandales de corruption.

L'adjoint d'Oleksiï Reznikov avait déjà été contraint de démissionner en janvier, après des accusations selon lesquelles le ministère avait signé des contrats d'approvisionnement en nourriture à des prix deux à trois fois plus élevés que ceux du marché.