DIRECT - Ukraine : le conflit est "long" reconnait Vladimir Poutine qui a déployé 150.000 réservistes sur le front

14h39 TU - Vladimir Poutine déclare que le conflit est "long"

Vladimir Poutine à Moscou le 6 décembre. © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Lors d'une réunion télévisée, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie a déployé en Ukraine près de la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle des réservistes, soit environ 150.000 soldats.



"Sur 300.000 de nos combattants mobilisés, nos hommes, nos défenseurs de la Patrie, 150.000 se trouvent dans la zone d'opération", a-t-il déclaré lors d'une réunion télévisée, précisant que 77.000 sont déployés directement au combat. Le chef de l'État a également ajouté que le conflit est "long".



13h44 TU - Des milliers de dauphins morts en mer Noire du fait de l'invasion russe, accuse Zelensky



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un "écocide" après la mort répertoriée de milliers de dauphins en mer Noire, directement liée selon lui aux effets de l'invasion russe en Ukraine sur l'environnement marin.



"Des milliers de dauphins morts se sont échoués sur les rives de la mer Noire", a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux, relayant un reportage diffusé par United24, une plate-forme de financement participatif en ligne qu'il a lancée début mai.



"La guerre russe a un impact énorme sur la faune de notre pays", a-t-il fustigé, regrettant ses "conséquences dévastatrices" sur les écosystèmes.

Le président ukrainien a affirmé que les autorités compétentes en matière de protection environnementale "recueillent les preuves de ces crimes et ont l'intention de tenir la Russie responsable de cet écocide en Ukraine".



Selon le directeur scientifique du parc national des Lagunes de Touzly (sud-ouest), interrogé dans ce reportage, l'hécatombe des dauphins en mer Noire est due notamment à "la présence de sous-marins et de bateaux de guerre" dans les eaux depuis fin février, ce qui "a mis une pression énorme sur l'environnement marin".



"Nous estimons que 50.000 dauphins sont morts à cause de la guerre", déclare Ivan Roussev, dont 2.500 "ont été retrouvés (sur les plages) dans la région d'Odessa, en Crimée annexée, mais aussi en Bulgarie, en Turquie et en Roumanie". Cela représente 20% de la population de ce cétacé en mer Noire, recensée à 250.000 en 2020 et qui était déjà soumise aux pressions de la pêche et de la pollution, selon les autorités ukrainiennes.



Le directeur du parc national déplore quotidiennement ce qu'il qualifie "d'écocides" sur sa page Facebook :



Selon Ivan Roussev, qui tient un journal de bord très suivi sur Facebook sur les effets de la guerre sur la faune et la flore, certaines espèces d'oiseaux ont aussi été forcés à "migrer" plus tôt dans l'année, poussée par les conséquences des "missiles qui s'abattaient dans la partie est du parc national".



L'ONU alerte sur l'impact dévastateur de la guerre pour l'environnement en Ukraine et a publié un rapport en octobre.



13h03 TU - Volodymyr Zelensky personnalité de l'année 2022 pour Time magazine​

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, qui a incarné la résistance de son pays face à l'invasion de la Russie, a été désigné personnalité de l'année 2022 par le magazine américain Time, qui a aussi rendu hommage à l'"esprit de l'Ukraine".

"Que la bataille pour l'Ukraine suscite de l'espoir ou de la peur, Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies", a écrit le rédacteur en chef du Time, Edward Felsenthal.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

12h45 Des gouverneurs russes inspectent leurs fortifications à la frontière avec l'Ukraine

Les gouverneurs de deux régions russes frontalières de l'Ukraine ont inspectent les fortifications bâties ces dernières semaines, la Russie se présentant comme la cible d'un Occident et d'une Ukraine bellicistes.

Le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoït, est allé, selon son compte Telegram, inspecter l'installation de dizaines de blocs pyramidaux en béton anti-char, tout comme son homologue de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

"C'est un gros travail, particulièrement important pour assurer la sécurité de tous les habitants", a indiqué ce dernier sur Telegram.

Depuis l'automne et une série de défaites militaires, les autorités russes ont accéléré la construction de fortifications dans les régions frontalières, laissant entendre que l'Ukraine, appuyée par l'Otan, puisse vouloir envahir la Russie.

12h11 TU - Colis menaçant l'Ukraine: l'adresse d'expédition est un concessionnaire allemand de Tesla

L'Ukraine affirme que ses ambassades ont reçu 31 colis en une semaine, et que chacun avait pour adresse d'expédition celle d'un concessionnaire automobile de l'américain Tesla en Allemagne.

"Au cours des deux derniers jours, des colis suspects sont arrivés aux ambassades en Italie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et au Danemark, ainsi qu'au consulat de Gdansk" en Pologne, portant leur nombre à "31 dans 15 pays", a affirmé sur Facebook le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

"Les menaces contre nos diplomates continuent d'affluer", a-t-il déploré, une semaine jour pour jour après qu'une lettre piégée eut explosé et blessé légèrement un employé de l'ambassade d'Ukraine à Madrid (Espagne).

Kiev avait alors ordonné une "sécurité renforcée" pour toutes ambassades puis dénoncé, deux jours plus tard, une "campagne planifiée de terreur" de Moscou, sans avancer pour autant de preuves.

11h05 TU - Moscou tente de "geler" les combats avant une offensive au printemps selon l'OTAN

La Russie cherche à geler les combats en Ukraine pendant l'hiver afin de renforcer ses forces en vue d'un nouvel assaut au printemps, a déclaré le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg.

"Ce que nous voyons maintenant, c'est que la Russie tente d'imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu'elle puisse se regrouper, réparer, récupérer et ensuite essayer de lancer une plus grande offensive au printemps prochain", a déclaré Jens Stoltenberg.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. © AP Photo/Michael Sohn, Pool

Le secrétaire général de l'Alliance atlantique a déclaré que les membres de l'Otan poursuivaient leur fourniture "sans précédent" d'armes et de soutien à l'Ukraine, malgré les inquiétudes sur un éventuel épuisement des stocks occidentaux.

"Il est tout aussi important d'ajouter de nouveaux systèmes que de s'assurer que les systèmes ou les armes que nous avons déjà livrés sont effectivement opérationnels ou fonctionnent de manière efficace", a déclaré le chef de l'Otan.

10h47 TU - 16 morts dans un accident impliquant un camion de l'armée russe

Un camion de l'armée russe et un mini-bus civil sont entrés en collision dans une zone de l'Est de l'Ukraine sous contrôle de Moscou, faisant au moins 16 morts et quatre blessés, ont indiqué les autorités locales.

Dans un communiqué, le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline, a annoncé ce bilan et précisé que l'accident a eu lieu sur une route entre les localités de Torez et Chakhtiorsk.

"Cette tragédie a coûté la vie à 16 personnes, dont certains de nos défenseurs", a indiqué de Denis Pouchiline, sans préciser le nombre de militaires tués.

Des images du lieu de l'accident, publiées par des médias locaux, montrent les deux véhicules très gravement endommagés: un mini-bus et un camion kaki de transport de troupes marqué d'un V, l'un des signes d'identification de l'armée russe en Ukraine.

09h30 TU - Dans le froid, sous les bombes, la périlleuse traversée du Dniepr à Kherson

Le moteur de son frêle esquif à plein régime, Oleksiï Kovbassiouk file sur le fleuve Dniepr depuis la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.

Le trajet est périlleux : il va chercher des habitants qui veulent quitter leurs datchas (maisons de campagne) installées sur la rive gauche du Dniepr, celle où l'armée russe s'est repliée il y a un mois après avoir abandonné l'autre rivage et la ville de Kherson aux forces de Kiev. Le long fleuve est désormais la ligne de front.

Des habitants de Kherson récupèrent de l'eau du fleuve Dniepr, le 21 novembre 2022. AP/Bernat Armangue

Les Russes ne sont pas visibles depuis les berges de Kherson, mais les militaires ukrainiens interrogés préviennent qu'il peut y avoir des tireurs embusqués. Les Ukrainiens, eux, font des reconnaissances avec des drones au-dessus de la zone aux mains de l'ennemi.

Sur la rive orientale occupée, en aval de Kherson, l'île Potemkine, longue d'environ huit kilomètres sur quatre de large, abrite plusieurs centaines de maisons de campagne bâties sur les bords de la rivière Prohnii, qui coupe en partie le sud de l'île. La plupart sont désormais inoccupées.

06h45 TU - L'ONU s'inquiète des "nouveaux besoins" humanitaires liés aux attaques des installations énergétiques en Ukraine

Les attaques contre les installations énergétiques de l'Ukraine provoquent "un nouveau niveau de besoins" humanitaires pour la population, s'est alarmé le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, craignant de nouveaux déplacements d'habitants privés de chauffage en plein hiver.

"Depuis octobre, les attaques prolongées contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont créé un nouveau niveau de besoins qui touche tout le pays et aggrave les besoins provoqués par la guerre", a déclaré Martin Griffiths devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Des attaques de missiles ont provoqué des coupures d'eau et d'électricité dans des centaines de milliers de maisons d'Ukrainiens. Ici, Catherine, 70 ans, regarde par la fenêtre, une bougie à la main, depuis sa maison à Borodyanka, dans la région de Kiev, le 20 octobre 2022. AP/Emilio Morenatti

"L'ampleur des destructions des infrastructures électriques et de chauffage nécessite un soutien renforcé envers le gouvernement ukrainien, au-delà de ce que les humanitaires peuvent fournir", a-t-il ajouté, soulignant les "millions de personnes" privées de chauffage, d'électricité ou d'eau alors que les températures pourraient descendre sous -20°C. "En Ukraine aujourd'hui, la capacité des civils à survivre est menacée".

05h32 TU - Guerre oblige, les touristes russes débarquent sur les plages paradisiaques du Venezuela​



Dimitri Bobkov esquisse quelques pas de danse sur un rythme de merengue dans une station-service de Margarita, une île du Venezuela qu'il visite pour la première fois et attire des milliers de Russes qui y trouvent un décor paradisiaque loin de la guerre.

"J'ai de la chance de fêter mon anniversaire ici au Venezuela. C'était très inattendu et agréable", raconte ce professeur d'université de 31 ans, arrivé il y a 10 jours. "Ici, j'aime les gens, la nourriture, la nature, le climat. Je pense que dans une autre vie, je devais vivre ici!!" rigole-t-il.

Une pancarte indique "Menu" en russe dans un restaurant de la plage d'El Yaque sur l'île de Margarita au Venezuela, le 30 août 2022. AP Photo/Matias Delacroix

Dimitri a profité de la connexion directe de la compagnie aérienne russe Norwind qui opère entre Moscou et Margarita. La ligne a été réactivée le 2 octobre après une interruption de sept mois due au conflit en Ukraine. Elle évite le survol de certains espaces aériens interdits aux Russes en raison des sanctions.

Margarita était jadis une station balnéaire prisée des touristes européens et nord-américains, mais la crise économique et politique a fait disparaitre le pays des destinations privilégiées des tour-opérateurs. Aujourd'hui, les Russes sont le principal contingent étranger.



04h05 TU - Les Américains mitigés après une nouvelle attaque sur une base russe

Washington a déclaré "ne pas encourager" les attaques ukrainiennes de drones en Russie, alors que Moscou a signalé qu'un de ces engins avait touché mardi 6 décembre un aérodrome près de la frontière, sans faire de victime.

Pendant la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu près du front, non loin de Bakhmout, le principal champ de bataille de l'est de l'Ukraine où l'armée ukrainienne résiste depuis des mois à une offensive russe.

Ce déplacement intervient au moment où la Russie accuse son voisin de multiplier les attaques de drones contre des aérodromes sur son territoire. Des frappes que Kiev ne revendique pas, mais qui illustrent les difficultés que rencontre l'invasion déclenchée le 24 février par le président russe Vladimir Poutine.

"Nous n'encourageons pas et nous n'aidons pas l'Ukraine à lancer des frappes en Russie", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. "Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Ukrainiens vivent chaque jour avec l'agression russe qui se poursuit", a-t-il ajouté, accusant Moscou de "faire de l'hiver une arme" en bombardant les infrastructures civiles de l'Ukraine.