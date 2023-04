DIRECT - Ukraine : le conflit et ses conséquences au programme du G7

08H32 TU. À l'occasion de la Pâque orthodoxe, Poutine salue le rôle "consolidant" de l'Église​



La fête de Pâques est la célébration la plus importante du calendrier orthodoxe tant en Russie qu'en Ukraine.

Par le passé, le patriarche russe Kirill a justifié l'offensive en Ukraine en assurant que les peuples russes et ukrainiens étaient des frères qui avaient été séparés de force, notamment par l'Occident.

07H56 TU. Pologne et Hongrie interdisent les importations de céréales d'Ukraine

La Pologne et la Hongrie ont décidé d'interdire jusqu'au 30 juin les importations de céréales et d'autres produits agricoles depuis l'Ukraine voisine, pour protéger leurs propres agriculteurs.

Les céréales ukrainiennes destinées à des pays étrangers transitent par l'Union européenne, depuis que l'itinéraire traditionnel d'exportation via la Mer Noire est bloqué par l'invasion russe.

Mais, en raison de problèmes logistiques, des stocks de céréales s'entassent en Pologne, faisant chuter les prix locaux, ce qui a conduit à des manifestations d'agriculteurs et à la démission du ministre polonais de l'Agriculture.

Le chef du parti au pouvoir a souligné que la Pologne continuait néanmoins à fermement soutenir l'Ukraine.



03H42 TU. G7: la Chine et l'Ukraine au centre de la rencontre des ministres des Affaires étrangères



Les chefs de la diplomatie des pays du G7 se réunissent à partir de ce dimanche 16 avril dans la ville touristique japonaise de Karuizawa (centre) pour des discussions qui s'annoncent dominées par la pression croissante de la Chine sur Taïwan et le conflit en Ukraine.



"L'enjeu, au-delà de chercher de nouvelles entités et secteurs à sanctionner, est de s'assurer que les sanctions ne soient pas contournées et qu'on arrive bien à couper les ressources" de la Russie, a estimé une source diplomatique française.



​Le sommet pourrait donc ne pas déboucher sur des mesures radicalement nouvelles mais ses participants devraient s'attacher à soutenir les efforts en matière de poursuites pénales des crimes de guerre et souligner leurs inquiétudes sur les menaces de la Russie en matière d'armement nucléaire.



20H33 TU. Zelensky et Macron ont discuté de Chine et d'un sommet pour la paix

Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et français Emmanuel Macron ont discuté de la visite en Chine de ce dernier, ainsi que des "étapes à venir" pour organiser un sommet sur la paix.Le président Macron a redit que "la France se tenait aux côtés des juridictions ukrainiennes et internationales pour qu’aucun crime commis dans le cadre de l’agression russe ne reste impuni", selon l'Élysée.

