DIRECT-Ukraine : le Danemark et les Pays-Bas vont livrer 14 chars Leopard 2 à l'Ukraine

Les Pays-Bas et le Danemark annoncent aujourd'hui leur intention d'acquérir, rénover et donner à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A4 à la suite de notre collaboration fructueuse avec l'Allemagne pour la livraison d'au moins 100 chars Leopard 1A5.



Communiqué du ministère danois.

Les Occidentaux, sous l'égide de pays comme les Etats-Unis (...) essaient de faire proliférer leur hégémonie par des conflits comme en Ukraine.



Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro serre la main du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov après une réunion au palais présidentiel de Miraflores à Caracas, Venezuela, le 18 avril 2023. AP Photo/Ariana Cubillos.

Le Danemark et les Pays-Bas vont acheter pour 165 millions d'euros 14 chars Leopard 2 afin de les donner à l'Ukraine, qui réclame plus d'armes lourdes, a annoncé le ministère danois de la Défense.Les chars seront fournis à partir de "début 2024", précise le ministère en indiquant que le coût estimé de 165 millions d'euros sera "partagé à parts égales" entre les deux pays.Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, se trouve à Kiev pour une visite surprise, a rapporté jeudi un média ukrainien en publiant des photos du responsable dans le centre de la capitale ukrainienne.Sur ces images du Kyiv Independant, on peut voir M. Stoltenberg se recueillir sur la place Saint-Michel de Kiev, devant un mémorial en l'honneur des militaires ukrainiens tués au combat.Le mystérieux flash qui a illuminé le ciel de Kiev mercredi soir et déclenché une brève alerte antiaérienne est probablement dû à un météorite, selon l'agence spatiale ukrainienne."On ne peut pas identifier exactement la chose. Notre hypothèse est qu'il s'agit d'une météorite, mais pour en établir la nature exacte, on manque de données", a indiqué à l'AFP le chef adjoint du centre de contrôle de l'agence spatiale d'Ukraine, Igor Kornienko.Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré jeudi que "la Corée du Sud ne pourrait pas rester les bras croisés en cas de massacres pris au sérieux par la communauté internationale"."Ce qui se passera ensuite dépendra de la Russie", a déclaré à la presse un responsable présidentiel sous couvert d'anonymat.La politique sud-coréenne consiste généralement à ne pas fournir d'armes à des pays en conflit actif, ce qui complique la livraison d'armes à l'Ukraine, a expliqué cette même source, précisant qu'il s'agissait là d'un engagement "volontaire"."À moins que des civils ne meurent massivement, notre position actuelle reste inchangée", a ajouté le responsable présidentiel.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé mercredi soir à La Havane en provenance du Nicaragua où il s'était entretenu avec le président Daniel Ortega, a indiqué le ministère cubain des Affaires étrangères.Il rencontrera jeudi le président cubain Miguel Diaz-Canel, réélu sans surprise mercredi à la tête de Cuba, et son ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla, selon un communiqué ministériel.Le chef de la diplomatie russe avait effectué mercredi une visite-éclair à Managua avant de s'envoler quatre heures plus tard pour Cuba, dernière étape d'une tournée diplomatique en Amérique latine qui l'a également conduit au Brésil et au Venezuela.Un flash observé dans le ciel de Kiev mercredi a suscité la confusion sur son origine, l'administration de la ville l'attribuant d'abord à la chute d'un satellite de la Nasa, avant que l'agence spatiale américaine n'affirme qu'il n'était pas encore entré dans l'atmosphère à ce moment-là."Vers 22H00 (19H00 GMT), la lueur d'un objet aérien a été observée dans le ciel de Kiev", a déclaré le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Sergiy Popko sur Telegram."Selon des informations initiales, ce phénomène est la conséquence de la chute d'un satellite de la Nasa sur la Terre", a-t-il ajouté.Peu après, l'armée de l'air ukrainienne a également affirmé que le flash était "lié à la chute d'un satellite/météorite", tout en précisant cela devait encore faire l'objet d'une clarification.