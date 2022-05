DIRECT - Ukraine : le Donbass transformé en "enfer" selon Volodymyr Zelensky

Vendredi 20 mai

02h02 TU. Le Donbass est devenu un "enfer" selon Volodymyr Zelensky.

Les forces russes accentuent la pression dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, qu'elles ont transformé en "enfer", a affirmé vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une femme passe devant le cratère d'une explosion après un bombardement russe à Soledar, dans la région de Donetsk, en Ukraine, mercredi 18 mai 2022. Andriy Andriyenko (AP)

Les bombardements russes ont fait 12 morts et 40 blessés jeudi à Severodonetsk, dans la région de Lougansk (est), selon le gouverneur local Serguiï Gaïdaï. Il a affirmé que la plupart des tirs avaient touché des immeubles d'habitation, et que le bilan pourrait s'alourdir.

Par ailleurs, les soldats russes ont tué, jeudi, cinq civils dans la région de Donetsk, également dans le Donbass, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

Jeudi 19 mai

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU), Washington et Moscou se sont à tour de rôle rejeté la responsabilité de l'insécurité alimentaire mondiale."Arrêtez de bloquer les ports de la mer Noire! Autorisez la libre circulation des navires, des trains et des camions transportant de la nourriture hors d'Ukraine, a lancé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Arrêtez de menacer de suspendre les exportations de nourriture et d'engrais vers les pays qui critiquent votre guerre d'agression."Selon ce dernier, "l'approvisionnement alimentaire de millions d'Ukrainiens et de millions d'autres personnes dans le monde a littéralement été pris en otage par l'armée russe."L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia a balayé en bloc les accusations occidentales en accusant l'Occident "de faire porter le chapeau à la Russie pour tous les problèmes du monde [...] Les ports ukrainiens sont bloqués par l'Ukraine, par les mines disséminées par ce pays le long des rives de la mer Noire, par l'absence d'une volonté de coopération de Kiev avec des armateurs pour libérer plusieurs dizaines de navires étrangers." Et l'émissaire russe de critiquer les sanctions visant son pays.

"Les sanctions ne bloquent pas les ports de la mer Noire, ne piègent pas les navires remplis de nourriture et ne détruisent pas les routes et les voies ferrées ukrainiennes", avait au préalable souligné Antony Blinken. Les sanctions n'empêchent pas la Russie d'exporter de la nourriture et des engrais" et elles "incluent délibérément des exclusions pour la nourriture, les engrais et les semences en provenance de Russie", a ajouté le secrétaire d'Etat, pour qui "la décision de faire de la nourriture une arme vient de Moscou et de Moscou seul".

Les responsables de la justice de l'alliance dite des "Five Eyes"(Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande), ont annoncé soutenir l'action judiciaire ukrainienne visant à juger les crimes de guerre liés à l'invasion russe.Dans un communiqué commun, ils ont déclaré appuyer "la quête de justice de l'Ukraine et via d'autres enquêtes internationales, notamment la Cour pénale internationale.""Nous condamnons ensemble les actions du gouvernement russe et l'appelons à cesser toute violation du droit international, à stopper son invasion illégale et à coopérer" afin de pouvoir rendre des comptes, ont-ils écrit.L'Ukraine a ouvert des milliers de dossiers de crimes de guerre commis, selon Kiev, par les soldats russes depuis le 24 février. Un premier procès s'est ouvert mercredi.