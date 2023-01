DIRECT-Ukraine : le groupe russe Wagner affirme contrôler la ville de Soledar, dans l'est

05H42 TU. Le groupe russe Wagner affirme contrôler la ville de Soledar



Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé mercredi matin que ses combattants ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de Soledar après les intenses combats de cette semaine, ajoutant que des "batailles urbaines" se poursuivent.

Evguéni Prigojine, patron du groupe Wagner, en 2017 à Moscou © Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP, File

"Les unités de Wagner ont pris le contrôle du territoire entier de Soledar", précisant que des combats ont lieu au centre de la ville, rendant incertaine l'étendue du contrôle du groupe russe sur la ville. Il a affirmé que le "nombre de prisonniers" sera rendu public mercredi.

De son côté, l'Ukraine a indiqué que son armée résistait face aux attaques à Soledar, située dans la région de Donetsk, à quelque 15 kilomètres de Bakhmout, que la Russie tente de conquérir depuis des mois.

Les deux camps ont fait état de combats intenses et sanglants à Soledar.

Des bombardements russes ont frappé Kharkiv mardi soir, quelques heures après la visite surprise dans cette ville du nord-est de l'Ukraine de la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, avec son homologue ukrainien qui a pressé l'Allemagne de fournir des blindés lourds. Elle a assuré que l'Ukraine pouvait compter sur la "solidarité" et le "soutien" de l'Allemagne.

Annalena Baerbock, avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba ce 10 janvier à Kharkiv, Ukraine. © Ukrainian Foreign Ministry Press Office via AP

"Plus une telle décision tarde, plus il y aura de victimes, plus il y aura de morts parmi les civils", a martelé le ministre ukrainien Dmytro Kouleba.

La ministre a dit avoir apporté "un nouveau paquet" d'aides comprenant 20 millions d'euros pour le déminage et autant pour développer le réseau d'accès à internet Starlink. Elle a aussi annoncé de nouvelles livraisons de générateurs pour les infrastructures énergétiques ukrainiennes bombardées systématiquement par la Russie.

Mais l'Ukraine réclame surtout la livraison de chars de combat occidentaux, et Berlin n'a toujours pas répondu favorablement à sa demande de lui livrer des blindés "Leopard 2", du matériel lourd à la technologie reconnue.