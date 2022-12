DIRECT-Ukraine : le Kremlin balaie l'idée d'une trêve de Noël ou du Nouvel an

00H48 TU. L'Ukraine affirme avoir détruit un essaim de drones visant Kiev



L'Ukraine a affirmé mercredi avoir détruit la totalité d'un essaim de drones lancés au petit matin par la Russie contre Kiev, dernière attaque en date de Moscou qui cherche à anéantir systématiquement les infrastructures énergétiques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky apparaît par vidéo lors de son discours au Parlement néo-zélandais à Wellington le 14 décembre 2022. Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de l'efficacité de ses forces antiaériennes, affirmant que la totalité des 13 drones de fabrication iranienne Shahed avaient été abattus.

"Nous renforçons constamment nos défenses anti-aériennes et anti-drones. Et nous faisons tout pour obtenir des systèmes plus modernes et plus puissants pour l'Ukraine. Cette semaine, nous avons fait des progrès importants".

Selon des médias américains mardi citant des responsables non identifiés, les Etats-Unis sont finalement prêts à fournir à l'armée ukrainienne une batterie de missiles Patriot.

L'accord définitif pourrait être annoncé dès cette semaine, a précisé CNN, une fois que le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, l'aura entériné et l'aura transmis à la Maison Blanche pour un ultime feu vert.

Le Kremlin, de son côté, a balayé l'idée d'une trêve de Noël ou du Nouvel An sur le terrain, jurant encore une fois de poursuivre les combats.



