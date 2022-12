DIRECT - Ukraine : le Kremlin dénonce "aucune volonté d'écouter la Russie" après la visite de Zelensky à Washington

15h11 TU. Le Kremlin ne voit "aucune volonté d'écouter la Russie" après la visite de Zelensky à Washington



Le Kremlin dénonce une absence de "volonté d'écouter la Russie" après la visite aux États-Unis du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui y a reçu de nouvelles promesses d'aides, preuve pour Moscou que Washington livre une "guerre indirecte" en Ukraine.



Volodymyr Zelensky a quitté Washington avec la promesse d'une enveloppe massive de soutien de près de 45 milliards de dollars et de nouvelles livraisons d'armes avec, pour la première fois, la fourniture du système de défense antiaérienne Patriot.



"Jusqu'à présent, nous pouvons constater avec regret que ni le président Biden, ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie", a réagi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.



Selon lui, il n'y a pas eu au cours de cette visite de "véritables appels à la paix" ou de "mises en garde" américaines à Zelensky contre "la poursuite du bombardement des immeubles d'habitation dans les zones peuplées du Donbass", une région de l'est de l'Ukraine en partie contrôlée par des séparatistes prorusses et régulièrement visée par les forces ukrainiennes.



"Cela montre que les États-Unis poursuivent leur ligne de guerre de facto et indirecte avec la Russie, jusqu'au dernier Ukrainien", a ajouté le porte-parole.



Mercredi, le jour de la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis, le Kremlin a lancé un avertissement face à de nouvelles livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, qui n'auront pour effet que d'"aggraver" le conflit.



Volodymyr Zelensky avait quant à lui affirmé que l'aide occidentale à son pays, qui est devenue un élément crucial du conflit, était un "investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie", et "pas de la charité".



14h51 TU. Zelensky fait une halte en Pologne pour rencontrer Duda



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue polonais Andrzej Duda à l'aéroport de Rzeszow-Jasionka dans le sud-est de la Pologne, au lendemain de sa visite aux États-Unis.



"Sur le chemin du retour, j'ai rencontré un ami de l'Ukraine, le président polonais Andrzej Duda", a indiqué Zelensky sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d'une vidéo le montrant accueilli par le président polonais, les deux hommes se tombant dans les bras.



13h45 L'armée russe concentre ses efforts sur la région de Donetsk

Les efforts de l'armée russe en Ukraine se concentrent actuellement sur la capture de la totalité de la région de Donetsk, dans l'Est du pays, indique son chef d'état-major Valéri Guerassimov.

"La situation sur la ligne de front s'est stabilisée, les principaux efforts de nos troupes se concentrent sur l'achèvement de la libération du territoire de la République populaire de Donetsk" autoproclamée par les séparatistes prorusses, a indiqué M. Guerassimov.

Selon lui, la ligne de front avec les forces ukrainiennes est actuellement longue de 815 kilomètres.

Valéry Guerassimov a affirmé avoir frappé plus de 1.300 "cibles d'importance critique" en Ukraine, ce qui a selon lui "permis de réduire considérablement le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes".





13h36 TU. Manoeuvres navales Russie-Chine: "réaction" à la position "agressive" des Etats-Unis en Asie, selon l'armée russe



Les manœuvres navales prévues cette semaine entre les marines russe et chinoise en mer de Chine orientale sont une "réaction" à la position "agressive" des États-Unis en Asie, déclare le chef d'état-major russe Valéri Guerassimov.



"Cette coopération est une réaction naturelle à l'accumulation agressive du potentiel militaire américain dans la région", a indiqué le général Guerassimov, cité par les agences de presse russes. "Le but" de ces exercices conjoints est "d'accroître (...) la capacité (des deux armées) à résister aux nouveaux défis et nouvelles menaces", a-t-il ajouté.

10h17 TU. Sergueï Choïgou s'est rendu sur la ligne de front selon le ministère russe de la Défense.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est rendu sur la ligne de front en Ukraine pour inspecter les positions de son armée, selon son ministère. Il s'agit de la deuxième visite annoncée de ce type en moins d'une semaine.



Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou rend visite à des soldats dans un lieu non défini en Ukraine le 22 décembre 2022. © Russian Defense Ministry Press Service via AP

"En première ligne", il a "vérifié les conditions de déploiement du personnel et du matériel militaire" et il a "inspecté les zones de positionnement des unités militaires, les conditions d'hébergement et de chauffage du personnel."





10h11 TU. L'ex-patron de l'agence spatiale russe blessé dans une frappe ukrainienne à Donetsk



L'ex-patron de l'Agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a été blessé dans une frappe ukrainienne sur Donetsk, fief des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, et doit se faire opérer, a-t-il indiqué sur Telegram.

Le restaurant de l'hôtel où Dmitri Rogozine fêtait son anniversaire dans la soirée du 21 décembre après une frappe ukrainienne, selon les autorités russes, à Donetsk. La frappe a fait plusieurs morts et blessés. © AP Photo/Alexei Alexandrov



Démis de ses fonctions à la tête de Roscosmos en juillet, Dmitri Rogozine, qui dirige actuellement un groupe de conseillers militaires apportant une assistance aux forces séparatistes en Ukraine, souffre d'une blessure au dos, un morceau d'obus étant logé au-dessus de son omoplate droite, selon la même source.



L'incident s'est produit mercredi soir dans un hôtel de Donetsk où il se trouvait avec plusieurs responsables locaux.



La frappe, qui a fait plusieurs morts et blessés, a été effectuée "avec des munitions de haute précision, tirées probablement du camion équipé d'un système d'artillerie français Caesar", a affirmé pour sa part le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations.



mitri Rogozine assure que l'incident s'est produit au moment d'une "réunion de travail" dans le restaurant de l'hôtel. Mais la chaîne de télévision publique russe Rossia 24 a affirmé que l'ex-patron de Roscosmos y célébrait mercredi soir son 59e anniversaire, avec des invités et des musiciens.



La chaîne a diffusé des images des tables de fête renversées dans une salle de restaurant aux fenêtres brisées et aux murs partiellement détruits.



Selon Dmitri Rogozine, il descendait régulièrement dans cet hôtel ces derniers mois, lors de ses déplacements à Donetsk, dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine.



Commentant l'incident avec Rogozine, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a assuré aux journalistes qu'il "est tout à fait normal que les fonctionnaires se rendent dans les régions russes". "Malheureusement, le séjour dans certaines régions est encore dangereux (...) Mais cela ne veut pas dire que cela doit empêcher les fonctionnaires d'exercer leurs fonctions", a-t-il ajouté.



The videos were chilling: dozens of civilians' bodies, some with their arms bound, strewn along a street in the Ukranian town of Bucha. Exclusive evidence obtained by The New York Times reveals the Russian regiment — and commander — behind the atrocity. https://t.co/FLMa2VdpZz — The New York Times (@nytimes) December 22, 2022

À l'aide d'enregistrements téléphoniques exclusifs, de documents, d'entretiens et de milliers d'heures de vidéo, le New York Times révèlent comment une unité de parachutistes russes a tué des dizaines de personnes dans une seule rue de Boutcha, en mars.Une enquête de huit mois menée par le quotidien américain a conclu que les auteurs du massacre de la rue Yablunska étaient des parachutistes russes du 234ème régiment d'assaut aérien dirigé par le lieutenant-colonel Artyom Gorodilov.Les preuves démontrent que ces meurtres s'inscrivaient dans le cadre d'une action délibérée. Les soldats russes ont interrogé et exécuté des hommes non armés en âge de se battre, des personnes qu'ils croisaient sur leur chemin, qu'il s'agisse d'enfants fuyant avec leur famille, d'habitants en quête de provisions ou de personnes circulant simplement à vélo.Pour arriver à cette conclusion, les journalistes y ont passé huit mois à interroger les habitants, à recueillir de vastes quantités de séquences filmées par des caméras de sécurité et à obtenir des documents exclusifs de sources gouvernementales. Parmi les preuves les plus accablantes, des relevés téléphoniques et des indicatifs d'appel décodés utilisés par les commandants sur les canaux radio russes.

Le Kremlin estime que la visite du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, aux Etats-Unis n'a illustré aucune "volonté d'écouter la Russie". Il accuse par ailleurs Washington de mener en Ukraine une "de facto une guerre indirecte" contre Moscou.

"Jusqu'à présent, nous pouvons constater avec regret que ni le président (américain Joe) Biden ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

A la fin de son discours devant le Congrès américain, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est tourné vers la cheffe de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et vers la vice-présidente américaine, Kamala Harris, qui présidaient cette séance exceptionnelle.

"Quand j'étais à Bakhmout hier (une ville de l'est ravagée par les combats, ndlr) nos héros m'ont donné le drapeau, leur drapeau. L’étendard de ceux qui défendent l'Ukraine, l'Europe et le monde au prix de leur vie", a-t-il expliqué, avant de remettre aux dirigeantes le drapeau bleu et jaune, couvert de signatures de soldats.

En retour, elles lui ont remis un drapeau américain ayant été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique.

Le drapeau des défenseurs de Bakhmout (Donetsk) remis par Volodymyr Zelensky à Kamala Harris et Nancy Pelosi, qui hérite d’une bise au passage. C’est son chant du cygne comme speaker de la Chambre. Scène historique. pic.twitter.com/hFHlradI31 — Maurin Picard (@MaurinPicard) December 22, 2022

Les élus des deux chambres du Congrès américain ont longuement ovationné le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, au Capitole, à Washington, où il a prononcé un discours. Celui-ci visait à convaincre les Etats-Unis de poursuivre leur financement d'une assistance militaire vitale pour la résistance armée de Kiev face aux forces russes.

L'énorme ovation du Congrès américain pour Volodymyr #Zelensky



Un nouveau moment très fort de ce conflit qui dure depuis plus de 300 jours #Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/qnn9jAzcZW — Antoine Llorca (@antoinellorca) December 22, 2022

Lors de son allocution prononcée en anglais, Volodymyr Zelensky a rappelé que l'Ukraine est "contrairement aux prédictions les plus funestes, l'Ukraine n'est pas tombée. L'Ukraine est vivante et combative."



L'aide financière américaine "n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable, a-t-il plaidé. Je voudrais vous remercier, vous remercier beaucoup pour les aides financières que vous nous avez accordées et celles que vous pourriez décider."

Discours très habile de Zelensky au Congrès, qui a plusieurs fois remercié démocrates ET républicains. “Votre argent n’est pas de la charité. C’est un investissement dans la sécurité globale et la démocratie que nous gérons de manière responsable”, insiste-t-il. https://t.co/7h2LxphaYl — Gaspard Kühn (@gkuehn) December 22, 2022

Ce, alors que les parlementaires doivent approuver une nouvelle enveloppe massive de près de 45 milliards de dollars d'assistance humanitaire et militaire.



Enfin, il a répété la détermination de son pays face à l'agression russe. "La tyrannie russe n'a plus de contrôle sur nous [...] L'Ukraine tient ses positions et ne se rendra jamais."

«Contre toute attente (..) l’Ukraine est bien vivante !» Discours passionné (25 min) de Zelensky devant le congrès US, reçu par des ovations. Le président ukrainien a évoqué des moments clés dans l’histoire US de la lutte des Américains pour leur liberté. pic.twitter.com/5LnkyTUDvz — Elisabeth Guédel (@EGuedel) December 22, 2022

Une "paix juste" pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine n'implique "aucun compromis" sur l'intégrité territoriale ukrainienne, selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky."Pour moi, en tant que président, « une paix juste » n'implique aucun compromis quant à la souveraineté, la liberté et l'intégrité territoriale de mon pays", a-t-il assuré depuis la Maison Blanche lors d'une conférence de presse aux côtés de Joe Biden."Vous ne serez jamais seuls, lui a solennellement promis ce dernier. Nous sommes conscients que le combat de l'Ukraine s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Si nous ne résistons pas à des attaques aussi flagrantes contre la liberté, la démocratie et les principes fondamentaux tels que la souveraineté et l'intégrité territoriale, le monde sera confronté à des conséquences bien pires."

"Nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il réitéré.

.@ZelenskyyUa: “Joseph Biden @POTUS, thank you for supporting our people! This visit is taking place on the eve of the new year, which may become extremely important for #Ukraine. I am sure that together we can achieve significant results ” pic.twitter.com/HqN29bQ7K6 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 21, 2022





"V. Poutine va échouer. Il a déjà échoué. Il pensait briser l'OTAN, l'Occident. Il s'est trompé sur toute la ligne ! Il ne peut pas gagner cette guerre." Joe Biden aux côtés de V. Zelensky pic.twitter.com/EZsN8K4Td4 — LCI (@LCI) December 21, 2022

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, le président américain, Joe Biden, s'est dit, mercredi, "pas du tout inquiet" pour la solidité de l'alliance occidentale face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie."Je n'ai jamais vu l'Otan ou l'UE aussi unies sur quoi que ce soit, a-t-il notifié depuis la Maison Blanche. Poutine pensait qu'il affaiblirait l'Otan, à la place il a renforcé l'Otan", a-t-il ajouté.