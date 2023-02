DIRECT - Ukraine - Le monde se dirige "les yeux grands ouverts" vers "une guerre plus large" s'alarme le chef de l'ONU

15h33 TU. Le monde se dirige "les yeux grands ouverts" vers "une guerre plus large", craint le chef de l'ONU



Alors que les "risques d'escalade" en Ukraine augmentent, le monde se dirige "les yeux grands ouverts" vers "une guerre plus large", s'alarme le secrétaire général de l'ONU devant l'Assemblée générale.



Guerre en Ukraine, crise climatique, pauvreté extrême... "Nous avons commencé l'année 2023 avec dans notre ligne de mire une convergence de défis jamais vus de notre vivant", a déclaré Antonio Guterres.



Le groupe de scientifiques gérant l'horloge de l'apocalypse a d'ailleurs estimé récemment que l'humanité n'a jamais été aussi proche de la fin du monde, désormais à 90 secondes avant minuit, a-t-il rappelé, y voyant un signal d'alarme.



(RE)voir : Nous sommes à 90 secondes avant minuit sur l'horloge de la fin des temps

"Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail", a-t-il insisté, dressant une liste des questions urgentes pour 2023.



Tout en haut de cette liste, la guerre en Ukraine.

"Les perspectives de paix ne cessent de se réduire. Les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaires ne cessent d'augmenter."



"Je crains que le monde ne soit pas en train d'avancer en dormant comme un somnambule vers une guerre plus large mais je crains qu'il le fasse en fait les yeux grands ouverts", a-t-il lancé, avant de s'inquiéter d'autres menaces à la paix, du conflit israélo-palestinien à l'Afghanistan en passant par la Birmanie, le Sahel ou Haïti.



14H51 TU. Volodomyr Zelensky remercie la Norvège



Le président ukrainien a twitté ses remerciements au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre pour son aide de 6.8 milliards d'euro.

Le président ukrainien a twitté ses remerciements au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre pour son aide de 6.8 milliards d'euro.





14H00 TU. L'étau russe se resserre autour de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine

Des parents pleurent sur le cercueil d'Eduard Strauss, un soldat ukrainien mort le 17 janvier à Bakhmout lors de ses funérailles ce 6 février, à Irpin. © AP Photo/Daniel Cole



Les troupes ukrainiennes sont à la peine subissant des attaques de l'armée russe dans la région orientale du Donbass alors que Moscou y assemble une puissance de combat supplémentaire pour une offensive prévue dans les semaines à venir, ont déclaré ce lundi des responsables ukrainiens.



Les combats intenses qui font rage depuis des semaines se poursuivent autour de la ville de Bakhmout et des villes voisines de Soledar et Vouledar, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien. Toutes ces villes sont situées dans la région de Donetsk qui, avec la région voisine de Lougansk, forme le Donbass, une zone industrielle frontalière avec la Russie.



"Les batailles pour la région s'intensifient", a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dans des propos télévisés, ajoutant que "les Russes lancent de nouvelles unités dans la bataille et éradiquent nos villes et villages". À Lougansk, le gouverneur Sergïï Haïdaï a déclaré que les bombardements avaient diminué parce que "les Russes ont économisé des munitions pour une offensive à grande échelle".



11H28 TU. La Norvège envisage 6,8 milliards d'euros d'aides sur cinq ans

Parfois accusée d'être un "profiteur de guerre" du fait de l'envolée de ses revenus gaziers, la Norvège envisage de redistribuer une partie de cette manne à l'Ukraine et à d'autres pays victimes des répercussions du conflit.



Soixante-quinze milliards de couronnes, soit 6,8 milliards d'euros: c'est l'enveloppe que le riche pays scandinave compte consacrer à l'Ukraine sur cinq ans (2023-2027), selon une proposition présentée lundi par le gouvernement de centre gauche.

"Nous proposons que la Norvège s'engage à donner une contribution durable à l'Ukraine, sur plusieurs années", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre lors d'une conférence de presse.

Jonas Gahr Store speaks lors du sommet des forces expéditionnaires inter-arméres de l'OTAN à Riga, en Lettonie le 19 décembre 2022. © AP Photo/Roman Koksarov



"Cela veut dire que l'Ukraine sait qu'on se tient à ses côtés (...) et que la Russie doit entendre que les pays libres et démocratiques soutiennent l'Ukraine", a-t-il affirmé.



D'un montant annuel de 15 milliards de couronnes, l'enveloppe est censée couvrir l'aide humanitaire et militaire et sera répartie à égalité entre ces deux finalités cette année.



Elle est encore susceptible d'être modifiée au Parlement où le gouvernement est minoritaire et a besoin de l'appui d'autres formations pour faire adopter ses propositions. Plusieurs se sont déjà montrées positives.

Jonas Gahr Støre a aussi proposé ce lundi d'augmenter de 5 milliards de couronnes l'aide "aux pays du Sud qui sont le plus affectés par la guerre en Ukraine", notamment à cause du renchérissement des denrées alimentaires et des matières premières.



Son gouvernement a été vivement critiqué pour avoir réduit la part consacrée à l'aide au développement dans son projet de budget 2023, à 0,75% du revenu national brut, soit sous l'objectif national habituel de 1%, alors même que le pays continue de s'enrichir sous l'effet de la guerre.



Ayant supplanté la Russie en tant que principal fournisseur de gaz à l'Europe l'an dernier, la Norvège a, au passage, bénéficié de l'envolée des cours qui ont atteint des niveaux record en août, à plus de 340 euros le MWh.



Selon ses propres calculs, l'État norvégien a encaissé plus de 1.000 milliards de couronnes de revenus pétro-gaziers de plus que prévu l'an dernier, et il pourrait bien dégager cette année un excédent budgétaire record (1.127 milliards de couronnes) qui ira abonder l'énorme fonds souverain du pays, déjà le plus gros au monde.



11H10 TU. Le remplacement du ministre de la Défense n'aura pas lieu cette semaine (députés)



Le remplacement du ministre ukrainien de la Défense, annoncé dimanche dans le sillage de scandales de corruption, n'aura finalement pas lieu cette semaine, ont indiqué ce lundi des députés.



"En attente de la nomination des dirigeants du ministère de l'Intérieur et des Services de sécurité de l'Ukraine. Les changements de personnel dans le secteur de la défense n'auront pas lieu cette semaine", a déclaré sur Telegram le député David Arakhamia, chef du groupe parlementaire Serviteur du peuple du président Volodymyr Zelensky.



Dimanche soir, David Arakhamia avait annoncé que le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov allait remplacer Oleksiï Reznikov au poste de ministre de la Défense.



L'annonce de ce changement est intervenue sur fond d'attentes d'une éventuelle nouvelle offensive russe et après des scandales de corruption qui ont secoué, entre autres, le ministère de la Défense, même si M. Reznikov n'a pas personnellement été mis en cause.

Ni le président Zelensky, ni Oleksiï Reznikov et Kyrylo Boudanov n'ont confirmé ce remaniement ministériel.



Une autre députée ukrainienne du parti présidentiel, Mariana Bezougla, a affirmé sur Facebook que le remaniement était "suspendu jusqu'à la fin de la semaine" pendant que le gouvernement "évalue les risques" posés par un tel changement alors que la pression militaire russe s'est renforcée dans l'est du pays.



Selon David Arakhamia, Oleksïï Reznikov, âgé de 56 ans, sera nommé ministre des Industries stratégiques. Oleksiï Reznikov a cependant affirmé ne pas avoir été mis au courant de sa nomination au ministère de l'Industrie stratégique, dans une interview au site d'information de la TV locale ICTV.



Reznikov, une des figures les plus connues de la guerre en Ukraine, avait été nommé ministre de la Défense en novembre 2021 et a contribué à permettre l'approvisionnement en armes occidentales des forces ukrainiennes après l'invasion des troupes russes.



Mais son ministère a été entaché par des scandales de corruption.

Son adjoint a été forcé de démissionner fin janvier après des accusations selon lesquelles le ministère avait signé des contrats d'approvisionnement en nourriture à des prix deux à trois plus élevés que ceux du marché.

00H34 TU. Le chef du renseignement ukrainien futur ministre de la Défense

Un député ukrainien a annoncé le 5 février que Kyrylo Boudanov, chef du renseignement militaire, va devenir ministre de la Défense, remplaçant Oleksiï Reznikov, qui s'occupera désormais du ministère de l'Industrie stratégique.

Cette annonce intervient alors que la pression russe se fait toujours plus forte dans l'est de du pays et que le ministère ukrainien de la Défense est secoué par des scandales de corruption.

L'adjoint d'Oleksiï Reznikov avait déjà été contraint de démissionner en janvier, après des accusations selon lesquelles le ministère avait signé des contrats d'approvisionnement en nourriture à des prix deux à trois fois plus élevés que ceux du marché.



23H00 TU. Un premier char Leopard canadien est arrivé en Pologne.



La ministre de la Défense canadienne Anita Anand a tweeté tard dans la soirée de dimanche que le premier tank allemand Leopard donné par le Canada est arrivé eu Pologne.





The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/ylO6rQaJWb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023