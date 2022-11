DIRECT-Ukraine : le nombre de réfugiés ukrainiens pourrait à nouveau augmenter cet hiver

Les pays d'Europe de l'est se préparent à rouvrir les centres d'accueil et réapprovisionnent les stocks alimentaires en prévision d'une éventuelle nouvelle vague de réfugiés ukrainiens à l'approche de l'hiver. La Russie cible toujours le réseau électrique et les centrales de chauffage de l'Ukraine.Quelques 6,9 ​​millions de personnes seraient déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, vivant souvent dans des conditions très difficiles, et le plan d'urgence du gouvernement slovaque envisage l'arrivée possible de centaines de milliers d'entre elles dans les mois à venir.Les données de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, montrent que près de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens sont actuellement enregistrés dans le cadre de divers programmes de protection à travers l'Europe, dont beaucoup dans les États de l'UE limitrophes de l'Ukraine - Slovaquie, Pologne, Hongrie et Roumanie.Après une première vague après l'invasion russe le 24 février, le nombre de réfugiés se dirigeant vers l'ouest depuis l'Ukraine a chuté à la fin du printemps. Les organisations caritatives affirment qu'il y a maintenant des signes d'augmentation des mouvements à travers les frontières et intensifient les préparatifs."Une augmentation du nombre se fait sentir et est attendue. Elle est actuellement en hausse de 15%", a déclaré Roman Dohovic, coordinateur de l'aide pour la ville de Kosice, dans l'est de la Slovaquie."Nous recevons des appels de personnes qui séjournent déjà à Kosice et qui cherchent un logement pour des membres de leur famille et des connaissances qui sont encore en Ukraine." Kosice a hébergé environ 60 personnes par jour ces dernières semaines, mais se prépare à porter ce nombre à 1 000 dans les 48 heures si nécessaire.

05H00 TU. La basketteuse américaine Griner transférée dans une colonie pénitentiaire russe, selon ses avocats.

La championne américaine de basket Brittney Griner a été extraite le 4 novembre de sa prison en Russie et est "en route pour une colonie pénitentiaire", selon un communiqué de ses avocats qui n'ont "pas d'information sur l'endroit où elle se trouve exactement" désormais ni sur sa "destination finale".

Le président américain Joe Biden réclame que Moscou "améliore le traitement et les conditions qu'elle sera peut-être forcée de subir" dans cette colonie, a réagi sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que ses forces ne céderaient pas "un seul centimètre" dans les batailles pour la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, tandis que des responsables installés par la Russie ont déclaré que les forces ukrainiennes se déplaçaient dans une ville du sud avec des chars.Les points focaux du conflit dans la région industrielle de Donetsk se situent autour des villes de Bakhmut, Soledar et Avdiivka, qui ont connu les combats les plus violents depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes fin février."L'activité des occupants reste à un niveau extrêmement élevé - des dizaines d'attaques chaque jour", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son discours vidéo nocturne."Ils subissent des pertes extraordinairement élevées. Mais l'ordre reste le même : avancer sur la frontière administrative de la région de Donetsk. Nous ne céderons pas un seul centimètre de notre terre", a-t-il poursuivi.La région est l'une des quatre que la Russie a déclaré avoir annexées en septembre. Des combats s'y déroulaient entre l'armée ukrainienne et les forces supplétives russes depuis 2014, la même année où la Russie a annexé la Crimée au sud.Un maire russe installé dans la ville de Snihurivka, à l'est de la ville méridionale de Mykolaïv, a déclaré à l'agence de presse russe RIA que les habitants avaient vu des chars et que des combats acharnés se déroulaient."Ils sont entrés en contact pendant la journée et ont dit qu'il y avait des chars qui se déplaçaient et, selon leurs informations, de violents combats aux abords de la ville", a expliqué le maire, Yuri Barabashov, faisant référence aux habitants."Les gens ont vu cet équipement se déplacer dans les rues du centre-ville", a-t-il déclaré.L'Ukraine a rassemblé des milliers de rapports faisant état d'expulsion d'enfants ukrainiens vers la Russie et souhaite que leur sort soit traité lors d'un sommet du G20, a déclaré le chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky."La Fédération de Russie continue de commettre ses crimes en relation avec les enfants ukrainiens", a annoncé le bureau de Volodymyr Zelensky, citant Andry Yermak, lors d'une réunion qu'il a présidée avec un groupe de responsables de la protection de l'enfance. "Le retrait des enfants continue".L'envoyé américain aux Nations Unies a déclaré début septembre que plus de 1 800 enfants avaient été transférés des zones ukrainiennes contrôlées par la Russie vers la Russie, rien qu'en juillet.L'Ukraine veut que de telles expulsions fassent l'objet d'une enquête pour crime de guerre. Le Bureau national d'information a montré que 10 500 enfants avaient été expulsés ou déplacés de force.Le ministre ukrainien responsable de la réintégration des territoires occupés par la Russie a noté lors de la réunion que seuls 96 enfants avaient été renvoyés chez euxAndry Yermak aurait déclaré que l'Ukraine pouvait compter sur l'aide de l'ONU, mais il a réaffirmé le manque de confiance de l'Ukraine dans le Comité international de la Croix-Rouge pour l'aider."Malheureusement, en raison de la position très passive des organisations internationales, en particulier du CICR, nous sommes aujourd'hui incapables de déterminer le nombre exact, combien et où se trouvent nos enfants", a-t-il déclaré.Andry Yermak a ajouté que les discussions sur le retour des enfants devraient commencer lors du sommet du G20 des 15 et 16 novembre en Indonésie, auquel Volodymyr Zelensky devrait assister, très probablement à distance.Lors de la réunion, Andry Yermak a fait référence à Children of War, un portail où le pays recueille des rapports sur l'impact de la guerre. Mardi, il indiquait que 430 enfants avaient été tués, 827 blessés, 260 disparus, 7 343 retrouvés, 10 570 déportés et 96 retournés depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a envahi son voisin."Nous devons vraiment attirer l'attention du monde sur ce qui se passe, car il s'agit d'un génocide absolu des Ukrainiens, des enfants ukrainiens, de notre pays", a-t-il déclaré. La Russie a affirmé dans le passé qu'elle offrait une aide humanitaire à ceux qui souhaitaient fuir volontairement l'Ukraine.Les forces pro-Kremlin en Russie espèrent que les républicains prendront le contrôle du Congrès. Selon eux, ce résultat pourrait voir le président démocrate Joe Biden être confronté à une tâche plus difficile et plus longue pour faire approuver les paquets d'aide militaire pour l'Ukraine.Mais pour l'instant, peu de personnes à Moscou s'attendent à ce que le consensus politique bipartisan américain sur l'Ukraine se fissure, quel que soit le résultat des élections de mi-mandat de mardi. Ils ne s'attendent pas non plus à ce que le soutien de Washington à Kiev diminue de manière significative de sitôt.Au lieu de cela, avec un œil sur la prochaine élection présidentielle américaine en 2024 et la résilience d'un ennemi géopolitique, les Russes pro-Kremlin espèrent que les résultats seront contestés et que le système politique américain fera face à de nouvelles turbulences dans les années à venir.Leur position reflète la propre conviction du président Vladimir Poutine que l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale", fait partie d'un réalignement historique loin d'un monde dominé par les États-Unis vers un monde multipolaire où les opinions de pays comme la Chine ou la Russie comptent."Une victoire républicaine aux élections au Congrès américain ne conduira pas à une révolution dans la politique étrangère américaine et à la fin du soutien de Washington à l'Ukraine", a écrit Alexei Pushkov, un sénateur russe belliqueux et spécialiste de la politique étrangère, sur le service de messagerie Telegram."Cependant, l'administration Biden aura plus de mal à faire passer les programmes d'aide financière à Kyiv par le biais du Congrès, et la position des détracteurs américains de l'aide illimitée à l'Ukraine se renforcera nettement", a-t-il ajouté.