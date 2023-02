DIRECT - Ukraine : le patron de Wagner pense prendre Bakhmout "en mars ou en avril"

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

La quasi-totalité des partis politiques norvégiens ont apporté leur soutien à une proposition d'accorder une aide de 75 milliards de couronnes (6,8 milliards d'euros) sur cinq ans à l'Ukraine, un geste salué par le président Volodymyr Zelensky.Toutes les formations représentées au Parlement norvégien, à l'exception de Rødt, un petit parti d'extrême gauche, se sont rassemblées autour du projet que le gouvernement de centre gauche avait présenté le 6 février.La plupart des partis norvégiens ont aussi approuvé la proposition du gouvernement d'augmenter de 5 milliards de couronnes l'aide aux pays du Sud les plus affectés par la guerre en Ukraine, notamment à cause du renchérissement des denrées alimentaires.Le Bélarus ne combattra avec les forces russes en Ukraine que si le pays est attaqué, a indiqué le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, lors d'une rare rencontre avec des médias étrangers à Minsk."Je suis prêt à combattre avec les Russes depuis le territoire du Bélarus uniquement dans un cas : si ne serait-ce qu'un soldat arrive de là-bas (de l'Ukraine, ndlr) avec une arme sur notre territoire pour tuer nos gens", a-t-il dit.Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a estimé que Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est ukrainien, ne sera pas conquise par Moscou avant "mars ou avril", estimant que la lenteur des avancées russes était due à la "monstrueuse bureaucratie militaire"."Je pense que c'est mars ou avril. Pour prendre Bakhmout, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement", a dit Evguéni Prigojine, dans des vidéos publiées dans la nuit de mercredi à jeudi, sur Telegram.Kiev a indiqué avoir subi de nouvelles frappes de missiles et de drones durant la nuit de mercredi à jeudi. Des bombardements qui ont fait au moins un mort civil, et détruit de nombreuses habitations.Selon l'armée de l'air, 16 des 32 missiles lancés pendant la nuit par la Russie depuis des avions et un navire en mer de Noire ont pu être abattus."Malheureusement, il y a eu des impacts dans le nord et l'ouest, ainsi que dans les régions de Dnipropetrovsk et Kirovograd", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak.Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak, a diffusé des images de camions de pompiers en action dans un quartier où des maisons individuelles ont été détruites et endommagées. Au moins une personne, une femme de 79 ans, a été tuée.Le gouverneur de la région de Lviv (ouest), Maxime Kozytsky, a lui indiqué qu'une frappe avait touché une "infrastructure essentielle" sans faire de victime. L'incendie y a été maîtrisé.Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen est arrivé, ce matin, à Kiev. C'est la première visite d'un ministre de l'Etat hébreu en Ukraine depuis l'invasion russe il y a près d'un an.

"Nous avons été aux côtés du peuple ukrainien et de l'Ukraine cette dernière année", a déclaré, à son arrivée, M. Cohen, qui doit rencontrer son homologue Dmytro Kouleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué du ministère israélien.



06h35 TU. La guerre en Ukraine au coeur des discussions entre Emmanuel Macron et Wang Yi

Après s'être entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping en novembre et avant une future visite en Chine, Emmanuel Macron a reçu le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à l'Elysée.

Ils ont notamment abordé les conséquences de la guerre sur les pays les plus vulnérables, "notamment en matière de sécurité alimentaire et de capacité de financement".Le président français ne cache pas son espoir de voir Pékin, allié important de Moscou qui n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine lancée il y a près d'un an, faire pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la "table des négociations".