DIRECT - Ukraine : le port d'Odessa visé par des frappes russes, les régions du sud bombardées

Ce qu'il faut retenir ce lundi 25 juillet 2022.

- Le sud de l'Ukraine est toujours régulièrement bombardé par les forces russes. D'après Kiev, cette région est devenue le point majeur de la guerre.



- Des frappes russes sur le port d'Odessa sont signalées. L'accord sur la reprise des exportations des céréales bloquées depuis le début de la guerre est sérieusement menacé.



- Dimanche, l'invasion russe de l'Ukraine est entrée dans son sixième mois.

Les États-Unis ont installé de nombreux laboratoires biologiques dans des dizaines de pays et de régions, dont l'Ukraine, au mépris des traités internationauxKCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne.

D'après les autorités ukrainiennes, le sud de l'Ukraine est en train de devenir un point majeur de la guerre - sinon le point central -. Ces déclarations sont faites au lendemain de bombardements sur le port d'Odessa. De son côté, Kiev affirme vouloir libérer la région de Kherson.

La Corée du Nord vient de reconnaître officiellement les deux régions séparatistes prorusses autoproclamées de l'est de l'Ukraine. Le pays a accusé les Américains de fabriquer des armes biologiques en Ukraine. Les États-Unis ont "installé de nombreux laboratoires biologiques dans des dizaines de pays et de régions, dont l'Ukraine, au mépris des traités internationaux", a écrit l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, faisant référence à des éléments "détectés" par la Russie. Cette accusation faisant écho à une précédente déclaration formulée par Moscou et rejetée par l'ONU en mars.

Le président de la République fédérale allemande Frank-Walter Steinmeier, estime que la guerre russe en Ukraine était aussi "une guerre contre l'unité de l'Europe"."Nous ne devons pas nous laisser diviser, nous ne devons pas laisser détruire la grande oeuvre d'une Europe unie que nous avons entamée de manière si prometteuse", a-t-il déclaré dans un discours officiel.

Nous pouvons parler de retournement de situation sur le terrain. Au cours des récentes opérations, ce sont les forces armées ukrainiennes qui ont eu l'avantage.

Sergiy Khlan, conseiller du chef de l’administration militaire régionale ukrainienne.

Dimanche soir, il a tenu sa traditionnelle allocution sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses compatriotes à "être unis et à travailler ensemble pour la victoire", avant de "célébrer pour la première fois le Jour de la souveraineté de l'Ukraine, le 28 juillet".

Dans la région de Kherson, largement occupée par les troupes russes depuis le 3 mars, les Ukrainiens affirment amplifier leur contre-attaque. "Nous pouvons parler de retournement de situation sur le terrain. Au cours des récentes opérations, ce sont les forces armées ukrainiennes qui ont eu l'avantage", a assuré dimanche le conseiller du chef de l’administration militaire régionale fidèle à Kiev, Sergiy Khlan.

"Mykolaïv a de nouveau été bombardée" dimanche matin, déclare la présidence ukrainienne. La ville a été visée la veille au soir soir par "quatre missiles de croisière de type Kalibr", qui ont fait cinq blessés dont un adolescent et endommagé plusieurs immeubles, a-t-elle ajouté.

Une vieille femme pendant un bombardement à Mykolaïv le 29 juin 2022 © AP Photo/George Ivanchenko

00h30 TU. Kharkiv sous les bombes.



Des bombardements dans la région de Kharkiv sont signalées par les autorités ukrainiennes. "Plusieurs bâtiments d'habitation ont été endommagés et des bâtiments résidentiels incendiés", annonce la présidence.



00h10 TU. La Russie veut rassurer sur les exportations de céréales d'Ukraine



Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est voulu rassurant face à ses partenaires arabes au Caire après l'accord sur des "couloirs sécurisés", pour exporter les céréales d'Ukraine et de Russie, censé éloigner le spectre de la faim, en Afrique notamment. L'accord signé vendredi à Istanbul entre Moscou et Kiev, sous l'égide de l'ONU, prévoit des "couloirs sécurisés" pour la circulation en mer Noire des navires marchands. Il doit permettre d'exporter 20 à 25 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine et de faciliter les exportations agricoles russes, réduisant ainsi le risque d'une crise alimentaire dans le monde où, selon l'ONU, 345 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë.

La guerre en Ukraine ne connaît pas de répit sur les fronts de Mykolaïv (sud), dans la région de Kharkiv (nord-est), la deuxième plus grande ville de ce pays, dans celle de Kherson (sud) et dans les deux territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l'est, selon la présidence ukrainienne.