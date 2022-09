DIRECT-Ukraine : le Premier ministre ukrainien en visite en Allemagne pour renforcer le soutien envers son pays

05h00 TU. Le Premier ministre ukrainien à Berlin pour un soutien encore plus fort



Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, effectue, aujourd'hui, une visite en Allemagne, dans l'espoir d'un soutien encore plus fort face à la Russie et pour tourner la page après des crispations récentes entre Kiev et Berlin.

L'attitude longtemps louvoyante de l'Allemagne à l'égard de Moscou, suite au déclenchement de la guerre il y a six mois, et son manque initial de soutien militaire à Kiev, ont profondément irrité le gouvernement de Volodymyr Zelensky.



Mais les choses se sont améliorées depuis. Il y a moins d'une semaine, le chancelier Olaf Scholz a annoncé à Prague souhaiter que l'Allemagne assume une "responsabilité particulière" pour aider l'Ukraine à renforcer ses systèmes d'artillerie et de défense aérienne. Il a promis le soutien de Berlin à Kiev "aussi longtemps qu'il le faudra".

Rappel. La centrale nucléaire de Zaporijjia à nouveau déconnectée du réseau électrique

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les forces russes, a "de nouveau perdu la connexion" au réseau électrique, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont des experts se trouvent sur place.

La déconnexion de la centrale, qui s'était déjà produite le 25 août, est survenue "après de nouveaux bombardements dans la zone", selon l'AIEA. La centrale continue cependant à fonctionner "grâce à une ligne de secours" qui l'alimente, permettant ainsi le refroidissement du combustible nucléaire, précise l'AIEA.

Une perte totale d'alimentation de la centrale - si le courant arrivant depuis l'extérieur est coupé et que les groupes électrogènes de secours ne fonctionnent pas - risquerait d'entraîner une surchauffe des installations.



