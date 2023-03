DIRECT-Ukraine : le président du parlement russe veut interdire les activités de la CPI

07h07 TU. Un allié de Poutine propose d'interdire la Cour pénale internationale (CPI) en Russie.



Le président du parlement russe propose d'interdire les activités de la Cour pénale internationale (CPI) après que la cour a émis un mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine, l'accusant de crimes de guerre.



Viatcheslav Volodine, un allié de Poutine, a déclaré que la législation russe devrait être amendée pour interdire toute activité de la CPI en Russie et pour punir quiconque apporte "assistance et soutien" à la CPI.



"Il est nécessaire d'élaborer des amendements à la législation interdisant toute activité de la CPI sur le territoire de notre pays", a déclaré Viatcheslav Volodine dans un message de Telegram.



Viatcheslav Volodine a déclaré que les États-Unis avaient légiféré pour empêcher que leurs citoyens ne soient jamais jugés par le tribunal de La Haye et que la Russie devrait poursuivre ce travail.



Toute aide ou soutien à la CPI à l'intérieur de la Russie, a-t-il dit, devrait être puni par la loi.



La CPI a émis un mandat d'arrêt au début du mois accusant Poutine du crime de guerre d'avoir expulsé illégalement des centaines d'enfants d'Ukraine. Il a déclaré qu'il existe des motifs raisonnables de croire que Poutine porte une responsabilité pénale individuelle.



Les responsables russes ont averti que toute tentative d'arrestation de Poutine, le dirigeant suprême de la Russie depuis le dernier jour de 1999, équivaudrait à une déclaration de guerre contre la plus grande puissance nucléaire du monde.





04H04 TU. L'ONU accuse Ukrainiens et Russes d'"exécutions sommaires" de prisonniers de guerre.



L'ONU accuse les forces russes et ukrainiennes d'avoir commis des exécutions sommaires de prisonniers de guerre pendant l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev jugeant toutefois "inacceptable" d'être renvoyé dos-à-dos avec son "agresseur".



"Nous sommes profondément préoccupés par l'exécution sommaire de 25 prisonniers de guerre et personnes hors de combat russes" ainsi que par celle de "15 prisonniers de guerre ukrainiens", a déclaré vendredi à Kiev Matilda Bogner, cheffe de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine.



Selon Matilda Bogner, l'ONU a documenté les exécutions de Russes par les forces armées ukrainiennes, "souvent" perpétrées "immédiatement après la capture sur le champ de bataille".



L'ONU sait que cinq enquêtes sont menées par Kiev concernant 22 victimes, mais "nous n'avons connaissance d'aucune poursuite à l'encontre des auteurs" de ces crimes, a-t-elle ajouté, en présentant le rapport de la mission de l'ONU.



En ce qui concerne les exécutions de 15 prisonniers de guerre ukrainiens "peu après leur capture par les forces armées russes", onze d'entre elles ont été perpétrées par le groupe paramilitaire russe Wagner, a encore indiqué la responsable.



Dans son rapport publié vendredi, la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies souligne également que des membres des forces armées ukrainiennes avaient soumis des prisonniers de guerre russes à des menaces de mort, à des simulacres d'exécution ou à des menaces de violences sexuelles.



Dans plusieurs cas, les coups portés étaient "des représailles", selon le rapport.



"Dans certains cas, des officiers ont battu des prisonniers de guerre en disant +C'est pour Boutcha+", a indiqué la mission, faisant référence à cette ville près de Kiev où les forces russes ont été accusées d'atrocités.



Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé toute tentative "de mettre sur un même plan la victime et l'agresseur", jugeant "inacceptable d'imputer une responsabilité à la victime d'une agression".



04H00 TU. Expulsion à Kiev : Des moines décidés à rester, des fidèles dénoncent une injustice.



Dans le principal monastère orthodoxe d'Ukraine, à Kiev, les moines jugent "sans fondement légal" un avis d'expulsion émis par le gouvernement ukrainien et entendent rester sur le site "aussi longtemps" que possible.



Les autorités ont ordonné aux religieux de quitter d'ici à leur monastère de la Laure des Grottes, auparavant affilié à l'Eglise russe et dont le rôle a été primordial dans l'histoire de l'orthodoxie ukrainienne et russe.



Fondé au XIe siècle et classé par l'Unesco au patrimoine mondial, le site, qui surplombe les rives du Dniepr, héberge des moines qui font partie de la branche de l'Eglise orthodoxe ukrainienne soumise au patriarcat de Moscou avant la guerre déclenchée il y a plus d'un an.



Leur Eglise a néanmoins annoncé en mai la rupture de ses liens avec la Russie car le patriarche russe, Kirill, a soutenu avec vigueur l'invasion de l'Ukraine.



Mais le gouvernement de Kiev estime que cette Eglise reste de facto dépendante de Moscou.



"Notre Eglise a été la première de toutes les organisations religieuses d'Ukraine à condamner la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Elle a béni l'armée ukrainienne pour qu'elle défende la patrie", plaide l'archevêque Kliment, un porte-parole de cette Eglise au monastère.



"Nous entendons des ultimatums de la part du ministre de la Culture qui ne sont confirmés par aucun document juridique. Il n'existe aucun fondement légal" en vue d'obliger les moines partir, dénonce le métropolite.



Mi-mars, le ministre Oleksandre Tkatchenko avait annoncé la résiliation du bail qui permettait à cette Eglise de louer gratuitement une partie du monastère de Kiev, au motif de "violations (des règles) dans l'utilisation de biens d'Etat".



Le président Volodymyr Zelensky avait, quant à lui, invoqué la nécessité de défendre l'"indépendance spirituelle" face à Moscou.



01H48 TU. La Russie poursuit sur le front ukrainien après le ralentissement de l'offensive sur Bakhmout.



Vendredi 23 mars, les forces russes ont attaqué les parties nord et sud du front dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, alors même que Kiev a déclaré que l'assaut de Moscou diminuait près de la ville de Bakhmout.



Des rapports militaires ukrainiens ont décrit de violents combats le long d'une ligne allant de Lyman à Kupiansk, ainsi que dans le sud à Avdiivka, à la périphérie de la ville russe de Donetsk.



Les deux zones ont été des cibles russes majeures lors d'une campagne hivernale visant à capturer entièrement la région industrialisée du Donbass en Ukraine. L'offensive n'a jusqu'à présent donné que peu de gains malgré la mort de milliers de soldats des deux côtés lors des combats les plus sanglants de la guerre.



À une position d'artillerie ukrainienne dans des forêts de pins luxuriantes derrière la partie nord du front, les troupes ont tiré des obus de 155 mm d'un obusier français TRF-1 vers une autoroute utilisée pour approvisionner la Kreminna sous contrôle russe.



21H22 TU. Biden dit que la Chine n'a pas encore fourni d'armes à la Russie.



Le président américain Joe Biden a déclaré que la Chine n'avait pas fourni d'armes importantes à la Russie pour sa guerre en Ukraine.



"J'entends depuis trois mois maintenant que la Chine va fournir des armes importantes à la Russie", a déclaré Joe Biden lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau. "Ils ne l'ont pas encore fait, cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ils ne l'ont pas encore fait", a déclaré Joe Biden.