DIRECT-Ukraine : Le président ukrainien exhorte la Russie à discuter sérieusement de paix, Marioupol prise d'assaut

Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 19 mars : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle Moscou à discuter sérieusement

Théâtre de Marioupol: premier bilan

​ Bill Clinton et George W. Bush déposent des fleurs pour l'Ukraine à Chicago

La Russie affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine (ministère)​

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+1.

4h05 TU. Théâtre de Marioupol, premier bilan

Plus de 130 personnes ont pu être sauvées du théâtre de Marioupol bombardé par l'armée russe, mais des "centaines" d'autres demeurent sous les décombres, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le conseil municipal de Marioupol a fait état d'au moins un blessé grave, mais pas de morts.



2H35 TU. Volodymyr Zelensky lance un appel à Moscou

Le président ukrainien a lancé un appel à Moscou, estimant qu'il était temps de discuter de paix et de sécurité, faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations.

"Des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine sont la seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs", a déclaré Volodymyr Zelensky.

"Il est temps de nous réunir. Il est temps de discuter. Il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine", a plaidé le chef d'Etat.



00h44 TU. Bill Clinton et George W. Bush déposent des fleurs pour l'Ukraine à Chicago

Le démocrate Bill Clinton et le républicain George W. Bush, ont marqué leur soutien à l'Ukraine, en visitant une église ukrainienne de Chicago. Les deux anciens président américains, qui portaient des rubans bleu et jaune aux couleurs de l'Ukraine, ont déposé des bouquets de tournesols, emblème de ce pays, devant l'église catholique Saints Volodymyr et Olha avant de se recueillir quelques instants.