DIRECT-Ukraine : une arrestation de Vladimir Poutine serait une "déclaration de guerre" (responsable russe)

Une arrestation de Vladimir Poutine par un pays étranger à la suite du mandat d'arrêt émis la semaine dernière par la Cour pénale internationale reviendrait à "déclarer la guerre" à Moscou, a mis en garde un haut responsable russe.

Imaginons la chose (...) Le chef de l'Etat d'une puissance nucléaire se rend disons, par exemple, en Allemagne et est arrêté. Qu'est-ce que cela ? Une déclaration de guerre contre la Russie.



Dmitri Medvedev, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe.

Si cela se produit, alors "toutes nos capacités, missiles et autres, s'abattront sur le Bundestag, le bureau du chancelier et ainsi de suite", a ajouté Dmitri Medvedev.

Cette mise en garde imagée intervient après que la CPI, basée à La Haye, a émis la semaine dernière un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de "déportation" d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine.



Volodymy Zelensky à la rencontre de ses troupes à Bakhmout. © bureau de presse de la présidence ukrainienne via AP

Zaporijjia, les pompiers s'activent pour éteindre l'incendie provoqué par des frappes russes sur un immeuble d'habitation ce 22 mars 2023. © AP Photo/Kateryna Klochko

Un soldat se prend en photo avec Volodymyr Zelensky près de Bakhmout, 22 mars 2023. © bureau de presse de la présidence ukrainienne via AP

Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu près de Bakhmout, épicentre du front et symbole de la résistance ukrainienne dans l'est du pays, où il a promis une victoire militaire sur la Russie "terroriste".Les déclarations du président ukrainien, venu conforter ses troupes au plus près des combats près de Bakhmout, puis à Kharkiv, grande ville du nord-est, faisaient suite à de nouvelles frappes meurtrières de l'armée russe. Celles-ci ont coûté la vie à au moins huit civils dans la région de Kiev, et ont touché de plein fouet un immeuble d'habitations de Zaporijjia (centre-est), y faisant au moins un mort et des dizaines de blessés."Nous répondrons de façon certaine (...) à toutes les attaques contre nos villes", a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message video.

01H47 TU. La sûreté de la centrale nucléaire dans un état "précaire", alerte l'AIEA

La sûreté nucléaire de la centrale ukrainienne de Zaporijjia (sud-est) se trouve dans un "état précaire", a mis en garde mercredi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Selon l'organisation, la "dernière ligne électrique de secours" de la centrale, endommagée depuis le 1er mars, reste "déconnectée et en réparation". Or, elle lui permet en dernier recours d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaires, en refroidissant notamment ses réacteurs.

La sûreté nucléaire au sein de la (centrale) reste dans un état précaire. J'appelle une fois de plus toutes les parties à s'engager à garantir la sûreté nucléaire et la protection de la sécurité de la centrale.



Rafael Grossi, directeur général de l'AIEA



Un soldat russe patrouille devant la centrale de Zaporijjia, en mai 2022. AP/ Alexander Zemlianichenko.

Le 9 mars, la gigantesque centrale, occupée par l'armée russe, avait été coupée du réseau électrique ukrainien pendant 11 heures après une frappe russe.

Des générateurs diesel de secours avaient été enclenchés pour assurer une alimentation minimale des systèmes de sécurité, selon Energoatom, qui avait mis en garde contre le risque d'un accident nucléaire.