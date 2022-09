DIRECT - Ukraine : le rapport de l’AIEA sur la centrale de Zaporijjia salué par Zelensky et critiqué par Moscou

Nous regrettons que dans votre rapport (...) la source de ces bombardements ne soit pas nommée directement.

Vassili Nebenzia, ambassadeur de la Russie à l'ONU.

La semaine dernière, une équipe de 14 membres de l'agence internationale de l’énergie atomique s'était rendue sur le site de la centrale ukrainienne. Rafael Grossi, chef de l'agence des Nations unies, avait déclaré que le site avait été endommagé lors des combats."Le rapport mentionne la présence de matériel militaire russe dans l'enceinte de la centrale nucléaire, la pression qui y est exercée sur nos employés, et fait clairement allusion à l'occupation militaire russe. C'est une bonne chose", a déclaré le président ukrainien lors de son message quotidien. Volodymyr Zelensky s'est montré plus dubitatif sur la proposition du rapport de créer une zone de sécurité à la centrale.L'ambassadeur russe à l'ONU a regretté mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne pointe pas la responsabilité de l'Ukraine, que Moscou accuse d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Nous regrettons que dans votre rapport (...) la source de ces bombardements ne soit pas nommée directement", a déclaré Vassili Nebenzia, estimant que ce rapport présenté à distance par le patron de l'AIEA devant le Conseil était une "confirmation" que la "seule menace" contre le site venait des "bombardements et des sabotages par les forces armées ukrainiennes".Derrière une apparente sérénité, Natalia Sydorenko, 33 ans, reconnait "beaucoup s'inquiéter" pour ses enfants. Avec sa famille, elle vit à Pokrovské, un hameau de 24 habitants dans la région de Mykolaïv (sud), à une quinzaine de kilomètres de la ligne de front. "Nous essayons de ne pas paniquer, de les calmer". Elle aussi refuse de partir de son pays en guerre, disant avoir "travaillé dur pour construire une maison" et économiser de l'argent "pour le futur des filles".Un entretien téléphonique a eu lieu mardi 6 septembre entre la toute nouvelle Première ministre britannique Liz Truss et le président des États-Unis Joe Biden. Les deux politiciens ont "convenus de renforcer ces liens, notamment en développant notre profonde alliance de défense par le biais de l'OTAN et de l'AUKUS". "Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la liberté mondiale, à s'attaquer aux risques posés par les autocraties et à faire en sorte que Poutine échoue en Ukraine", a ajouté la porte-parole de Downing Street.