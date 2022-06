DIRECT-Ukraine : Le "sort" du Donbass se joue à Sievierodonetsk, le corps de Frédéric Leclerc-Imhoff rapatrié

Ce qu'il faut retenir ce 8 juin, 105ème jour de guerre

- Les forces ukrainiennes ont été repoussées par des frappes russes sur le front est de Severodonestk et ne contrôlent plus que sa périphérie.

- Antonio Guterres met en garde sur les conséquences négatives dans le monde de l'invasion russe en Ukraine qui s'aggravent, touchant 1,6 milliard de personnes.

- Le premier train transportant du blé ukrainien a traversé la Crimée vers le Moyen Orient.

- La situation s'aggrave dans la région de Kherson selon le commandement militaire ukrainien qui ne peut pas avoir accès aux civils blessés.

- L'inflation en Russie est de 17,5% et les prix des denrées alimentaires augmente de 21,5% en mai.

- Un conseiller du maire de Marioupol alerte sur le manque critique de personnel médical dans la ville.

La minute de silence en hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, notre journaliste tué en Ukraine pic.twitter.com/4eUYUC014j — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2022

Depuis des semainesn l'armée russe tente de s'emparer de Sievierodonetsk, ville industrielle de la région de Lougansk, importante pour le contrôle de l'ensemble du bassin minier du Donbass. Elle y a repris du terrain ces derniers jours.L'Ukraine pourrait reprendre cette ville-clé "en 2, 3 jours", dès qu'elle disposera d'armes d'artillerie occidentales "de longue portée", estime Sergueiï Gaïdaï, gouverneur de la région.La dépouille de notre confrère de la chaîne BFMTV, Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi en France, accueillie par des membres de sa famille, des proches et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, a constaté un photographe de l'AFP.Devant son cercueil drapé de noir, un moment de recueillement a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, où son corps est arrivé vers "un peu plus de 3h00" du matin (heure française), ont précisé les journalistes de BFMTV.

Les États-Unis, qui ont annoncé l'envoi de quatre systèmes d'artillerie de précision Himars à l'Ukraine, veulent s'assurer que les soldats ukrainiens maitrisent bien leurs systèmes avant de leur en envoyer davantage, a indiqué mercredi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley.

Le Himars est un système "sophistiqué", et "il faut certifier ces garçons, s'assurer qu'ils savent comment utiliser ces systèmes correctement", a déclaré le plus haut gradé américain dans l'avion le ramenant à Washington après une tournée en Europe.



01H00 TU. Sievierodonetsk en "grande partie" sous contrôle russe

Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l’une des "batailles les plus difficiles", depuis le début de la guerre, pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l’Est. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, "à bien des égards, le sort du Donbass" s'y joue.