DIRECT-Ukraine : le théâtre de Marioupol bombardé, Moscou déclare rembourser sa première échéance

11h51 TU. Le Conseil de l'Europe alerte sur le risque de trafic de réfugiés



Le Conseil de l'Europe a rappelé le risque pour les réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de tomber dans des réseaux de trafic d'êtres humains. Il a exhorté ses États membres à les protéger "de toute urgence".



Les "enfants fuyant l'Ukraine sans parents", notamment, seraient ciblés par des trafiquants, "et beaucoup d'entre eux sont actuellement introuvables", s'émeuvent les experts du Greta (Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil).



11h21 TU. Human Rights Watch demande à l'Ukraine de cesser de violer les droits des prisonniers russes

L'ONG demande à l'Ukraine d'arrêter de mettre en scène les prisonniers de guerre russe car cela viole les conventions de Genève : "les autorités ukrainiennes devraient cesser de poster sur les réseaux sociaux et messageries des vidéos de soldats russes prisonniers pour les exposer en public, notamment ceux qui sont humiliés ou menacés".

Ukraine: Respect the Rights of Prisoners of War https://t.co/fmiPBgVaId — Human Rights Watch (@hrw) March 16, 2022



11h16 TU. Plus de trois millions de réfugiés, dont plus de 100 000 en 24 heures



Plus de 100 000 réfugiés sont venus s'ajouter en 24 heures aux trois millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine, selon le décompte de l'ONU.



11h07 TU. La Russie fait "semblant" de négocier, estime Paris



Jean-Yves Le Drian a accusé la Russie de "faire semblant de négocier" un cessez-le-feu en Ukraine tout en continuant à "faire parler les armes".



Comme à Alep, en Syrie ou Grozny, en Tchétchénie, la "logique russe (..) repose sur le triptyque habituel: des bombardements indiscriminés, des soi-disant "corridors" humanitaires conçus pour accuser ensuite l'adversaire de ne pas les respecter et des pourparlers sans autre objectif que de faire semblant de négocier", a-t-il déclaré dans une interview au Parisien.



10h08 TU. Le Kremlin rejette la décision de la CIJ lui ordonnant de suspendre son offensive



Le Kremlin a rejeté la décision de la Cour internationale de justice, plus haut tribunal de l'ONU. Il avait ordonné la veille à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que les deux parties - la Russie et l'Ukraine - devaient être d’accord pour que la décision puisse être mise en oeuvre.



10h03 TU. La guerre en Ukraine pourrait pousser l'inflation mondiale de 2,5 points supplémentaires, d'après l'OCDE



La guerre risque aussi de coûter un point à la croissance mondiale en un an, si ses effets sur les marchés énergétiques et financiers s'avèrent durables. L'Europe sera la région la plus affectée par ces conséquences économiques.

« Guerre en #Ukraine : Conséquences économiques et sociales et implications pour les politiques publiques » avec le SG @MathiasCormann et la SG adjointe et Cheffe économiste @LauBooneEco.



https://t.co/sg6tnq7OPp — OCDE (@OCDE_fr) March 17, 2022



08h50 TU. Moscou affirme avoir remboursé 117 millions de dollars pour sa première échéance



"La Russie a tous les moyens nécessaires et le potentiel pour éviter un défaut (de paiement, NDLR), et aucun défaut ne peut avoir lieu. Si un défaut se produit, il sera uniquement de nature artificielle", a commenté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.



(Re)lire : Guerre en Ukraine : doit-on s'attendre à un défaut de paiement imminent de la Russie ?



08h48 TU. La guerre en Ukraine va diviser par deux la croissance allemande en 2022, selon une estimation de l'institut IfW



Les conséquences du conflit devraient amputer le PIB de "quelque 90 milliards d'euros cette année et l'année prochaine" et "retarder au deuxième semestre le retour au niveau d'avant Covid", jugent les économistes de l'institut économique IfW Kiel. Ils prévoyaient jusqu'ici une croissance de 4% cette année pour la première économie européenne.



08h22 TU. Devant le Bundestag, Zelensky appelle l'Allemagne à abattre le nouveau "Mur" en Europe contre la liberté



En vidéo, le président ukrainien a évoqué devant la chambre basse du Parlement allemand un nouveau "Mur" en Europe contre la liberté. Il a auparavant reçu une ovation debout des députés avant son allocution.

Volodymyr Zelensky a regretté les étroites relations économiques tissées ces dernières années entre Berlin et Moscou, notamment en matière énergétique.



07h43 TU. Une personne tuée lors d'une frappe à Kiev



Les débris d'un missile abattu au-dessus de Kiev ont entrainé la mort d'au moins une personne et fait trois blessés vers 5h00 locales (3h00 GMT), selon les services de secours.



05h29 TU. Un navire sous pavillon panaméen coulé par des tirs russes en Mer Noire​



Un navire marchand battant pavillon panaméen a été coulé par des tirs de missiles russes en Mer Noire, et deux autres ont été endommagés, d'après l'Autorité maritime du Panama. Les équipages sont sains et saufs.

"La marine de guerre russe" interdit à 200 à 300 navires de différentes nations de "sortir de la Mer Noire", a dénoncé l'administrateur de l'Autorité.



05h10 TU. Le théâtre touché par une frappe russe abritait "plus d'un millier" de civils



Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi 16 mars un théâtre dans lequel s'étaient réfugiées plus d'un millier de personnes à Marioupol.

The word 'children' was painted in large Russian script on the ground outside the Mariupol Drama Theatre, Maxar satellite images collected on March 14 showed. Ukraine accused Russia of bombing the theater on Wednesday. Russia denies the attack https://t.co/JtB56K8eCz pic.twitter.com/iV13h0dBXm — Reuters (@Reuters) March 16, 2022

"À Marioupol, l'aviation russe a sciemment lancé une bombe sur le Théâtre dramatique dans le centre ville. L'immeuble est détruit", a déclaré mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Le nombre de morts n'est pas encore connu". "Le monde doit finalement admettre que la Russie est devenue un État terroriste".



22h43 TU. Les Occidentaux demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi

Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Albanie, la France, la Norvège et l'Irlande ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi après-midi sur l'Ukraine en raison de la dégradation de la situation humanitaire dans le pays.

#BREAKING



The UK and have called for a Security Council meeting on #Ukraine.



Russia is committing war crimes and targeting civilians.



Russia’s illegal war on Ukraine is a threat to us all. pic.twitter.com/SRi76OAszm — UK at the UN (@UKUN_NewYork) March 16, 2022



22h19 TU. La journaliste russe anti-guerre Marina Ovsiannikova refuse la proposition d'asile de Macron



La journaliste russe Marina Ovsiannikova, qui a interrompu un journal télévisé pro-Kremlin pour dénoncer l'offensive en Ukraine, a refusé l'offre d'asile du président français.



(Re)voir : Guerre en Ukraine : le journal télévisé russe interrompu en direct par une manifestante

"Je ne veux pas quitter notre pays. Je suis patriote, mon fils l'est encore plus. Nous ne voulons en aucun cas partir, nous ne voulons aller nulle part", a-t-elle déclaré dans une interview du magazine allemand Der Spiegel.



22h13 TU. Le Canada interdit les chaînes RT et RT France



Le Canada a interdit officiellement aux fournisseurs de services de distribuer les chaînes d'information russe RT (ex-Russia Today) et RT France, estimant que leur programmation n'était pas dans "l'intérêt du public".

RT can no longer be distributed by Canadian television service providers as its programming is not in the public interest and is not consistent with Canada’s broadcasting standards.https://t.co/Hfk947zJwx pic.twitter.com/AZp4hoR8LL — CRTCeng (@CRTCeng) March 16, 2022

Plusieurs importants fournisseurs d'accès à la télévision au Canada avaient déjà décidé de stopper la diffusion de RT.



21h30 TU. Le PSG suspend son partenariat avec l'entreprise russe Fonbet​



Le Paris Saint-Germain a suspendu jusqu'à la fin de la saison son partenariat avec l'entreprise russe de paris sportifs Fonbet. Il maintient à Moscou ses activités à destination des enfants.