DIRECT-Ukraine : les actions de l'armée russe qualifiées de "génocide" par le Parlement ukrainien

17h38 L'ambassade de France, qui avait été transférée à Lviv, va retourner à Kiev.



La veille, l'ambassade avait organisé un concert à Lviv avec le violoncelliste Gautier Capuçon.



Concert in solidarity with the Ukrainien people yesterday in Lviv National Philharmonic with Frank Braley, Mykola Havyuk § Ustim Zhuk

Melody - Myroslav Skoryk

— Gautier CAPUÇON (@GautierCapucon) April 13, 2022





15h45 TU. Les agissements de l'armée russe en Ukraine qualifiés de "génocide" par le Parlement ukrainien.

Le Parlement ukrainien a voté une résolution qualifiant de "génocide" les agissements de l'armée russe en Ukraine, selon sa chaîne Telegram. Le texte a été voté par une majorité de 363 voix.

Les agissements de la Russie visent à anéantir de façon systématique et cohérente le peuple ukrainien, à le priver du droit à l'autodétermination et à un développement indépendant.Le texte adopté par le Parlement ukrainien

15h35 TU. Des militaires canadiens envoyés en Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens.

"Pour aider à faire face à la crise à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, j'annonce aujourd'hui le déploiement de 100 membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui pourrait être augmenté jusqu'à 150 membres", a déclaré la ministre canadienne de la Défense Anita Anand. Les militaires seront déployés dans des centres où sont accueillis les réfugiés Ukrainiens afin de "contribuer aux soins immédiats."



14h10 TU. Mondial 2022 : la demi-finale de barrages Écosse-Ukraine reprogrammée le 1er juin (Fifa).

Supporters écossais lors du match amical entre l'Écosse et la Pologne au stade de Hampden Park à Glasgow, Ecosse, le 24 mars 2022. © AP Photo/Scott Heppel

Le match opposant l'Écosse à l'Ukraine aurait dû avoir lieu à Hampden Park le 24 mars. Il a été reporté une première fois avec le soutien de la fédération écossaise, alors que la plupart des internationaux ukrainiens étaient profondément affectés par l'invasion russe en Ukraine.

Les dates des derniers barrages européens connues

Désormais, la rencontre doit se tenir le 1er juin.Le vainqueur affrontera le pays de Galles le 5 juin pour une place au Qatar. Les tickets achetés pour le match du 24 mars resteront valables pour la rencontre déplacée en juin. De son côté, la Russie a été exclue par la Fifa des barrages qualificatifs au Mondial-2022.

13h39 TU. La Russie accuse l'Ukraine d'un nouveau bombardement et évacue deux villages frontaliers.



"Des membres des forces armées ukrainiennes sont illégalement entrés dans l'espace aérien de la Russie avec deux hélicoptères de combat équipés d'armes lourdes ,a déclaré le Comité d'enquête. Volant à basse altitude, ils ont mené au moins six frappes sur des immeubles d'habitation dans le village de Klimovo", dans la région de Briansk. Ces accusations sontinvérifiables dans l'immédiat.



Après le village de Klimovo dans la région de Briansk, "le village de Spodariouchino a été bombardé par l'Ukraine", affirme Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de Bolgorod, sur Telegram, assurant qu'il n'y a eu ni victimes, ni blessés, ni destructions, et ajoutant que ce village ainsi que celui de Beziméno avaient été évacués.



13h00 TU. La guerre en Ukraine a des répercussions "sévères" sur l'économie de la zone euro, selon la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

Christine Lagarde présidente de la Banque européenne le 30 mars dernier. © AP Photo/Petros Karadjias

La flambée des prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement perturbées et le recul de la confiance assombrissent les perspectives. Toutes ces raisons poussent Christine Lagarde à dire lors d'une conférence de presse virtuelle que "la guerre en Ukraine affecte sévèrement l'économie de la zone euro et a considérablement accru l'incertitude".

L'impact de la guerre sur l'économie dépendra de l'évolution du conflit, de l'effet des sanctions actuelles et d'éventuelles mesures supplémentaires.Christine Lagarde, présidente de la BCE

Kristalina Georgieva, directrice du Fonds Monétaire International à Dubaï, le 19 mars, lors du sommet économique mondial. © AP Photo/Ebrahim Noroozi

À Washington, sa collègue du Fonds monétaire international (FMI) fait les mêmes projections pessimmistes. Kristalina Georgieva a abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2022 et 2023 en raison de la guerre en Ukraine avec un bémol. La directrice du Fonds estime qu'une majorité de pays enregistreront une hausse de leur PIB.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février alors que l'économie mondiale avait déjà été ralentie par le variant Omicron. Et ce conflit a aggravé l'inflation qui représente "actuellement un réel danger" pour la reprise, souligne Kristalina Georgieva. "Pour dire les choses simplement: nous sommes confrontés à une crise se rajoutant à une crise".

"Sur ordre du président Volodymyr Zelensky, un quatrième échange de prisonniers a eu lieu aujourd'hui. Cinq officiers et 17 militaires ont été échangés, ainsi que huit civils dont une femme", a écrit sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk. Cet échange intervient cinq jours après la libération de 12 soldats et 14 civils ukrainiens.

Malgré les dommages que nous évoquions plus tôt, le croiseur russe Moskva n'aurait pas coulé."Le foyer de l'incendie a été circonscrit, il n'y a pas de flammes. Les explosions de munitions ont cessé. Le croiseur Moskva garde sa flottabilité", a indiqué le ministère de la Défense russe, qui dit enquêter sur les causes du sinistre. L'Ukraine avait revendiqué l'attaque du bâtiment, plus tôt dans la matinée.

L'ex-président russe, Dmitri Medvedev, a affirmé que si la Finlande ou la Suède rejoignaient l'Otan, la Russie renforcerait ses moyens militaires, notamment nucléaires, en mer Baltique et près de la Scandinavie.

En cas d'adhésion, "les frontières de l'Alliance avec la Russie feraient plus que doubler. Et ces frontières, il faudra les défendre", a relevé l'actuel numéro deux du Conseil de sécurité de Russie dans un message sur Telegram.

"Dans ce cas, il ne pourra être question d'une Baltique non-nucléaire", a-t-il ajouté. Il a également évoqué des déploiements d'infanterie et de systèmes anti-aériens dans le nord-ouest de la Russie et des forces navales dans le golfe de Finlande.

Ukraine : sept personnes ont été tuées dans des frappes russes dans la région ukrainienne de Kharkiv (nord-est) au cours des dernières 24 heures, a indiqué mercredi 13 avril le gouverneur régional.



Des sous-marins russes ont tiré des missiles dans le cadre d'un exercice en mer du Japon, dans un contexte de tensions entre Moscou et Tokyo autour de l'Ukraine."Des sous-marins de la flotte du Pacifique ont procédé à des tirs de missiles de croisière Kalibr sur des navires ennemis factices", a déclaré le ministère russe dans un communiqué. Plus de 15 navires ont pris part à ces manoeuvres, dont deux sous-marins, le Petropavlovsk-Kamtchatsky et le Volkhov, qui ont "tiré des missiles de croisière à partir d'une position immergée en mer du Japon" et atteint "avec succès la cible", a-t-il précisé.

Mis en service en 1983 à l'époque soviétique sous le nom de Slava (Gloire), ce croiseur a été conçu comme un destructeur de porte-avions.

Ce bâtiment de 186 mètres, rebaptisé en mai 1995 Moskva (Moscou), est armé de 16 missiles antinavires Bazalt/Voulkan, de missiles Fort, la version marine des missiles S-300 de longue portée, et de missiles de courtes portées Ossa. Il dispose aussi de lance-roquettes, de canons et de torpilles.



Son premier conflit s'est déroulé en Géorgie, en août 2008. Selon un haut responsable militaire géorgien, il était entré dans le port d'Otchamtchiré pour bombarder les forces géorgiennes, dans la vallée de Kodori. Elles avaient, alors, perdu la seule zone encore sous leur contrôle dans le territoire séparatiste d'Abkhazie.

Suite à l'entrée de Moscou, aux côtés du régime de Bachar al-Assad, dans la guerre en Syrie, le Moskva a été déployé de septembre 2015 à janvier 2016. Localisé en Méditerranée orientale, il avait pour objectif d'assurer, selon le ministère de la Défense, "la défense anti-aérienne" de la base russe de Hmeimim.

Stationné à Sébastopol, base de la flotte russe de la mer Noire en péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, le Moskva participe à l'offensive lancée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine contre l'Ukraine.



L'Ukraine a annoncé une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due, selon Kiev, à des violations russes du cessez-le-feu.

La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le croiseur Moskva a été "gravement endommagé". Là encore, deux version s'affrontent. Moscou affirme que cela est dû à une explosion de munitions. Pour Kiev, ce sont des frappes de missiles qui ont infligé ce revers à Moscou.Le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky une nouvelle aide militaire massive, de 800 millions de dollars, comprenant des équipements lourds que les Etats-Unis hésitaient jusqu'à présent à livrer à Kiev, de crainte d'aggraver encore leurs tensions avec Moscou et d'être considérés comme partie prenante à la guerre.