DIRECT - Ukraine : les alliés ne sont pas prêts à fournir des avions à Kiev alors que la Russie se prépare à une nouvelle offensive

15h47 TU. Le président tchèque plaide pour une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN "une fois la guerre terminée"



"L'Ukraine mérite d'entrer dans l'OTAN dès que la guerre sera terminée", suggère le président tchèque Petr Pavel en ajoutant que l'Ukraine doit pouvoir le faire dès qu'elle est prête "moralement et pratiquement".

Le président de la République tchèque Petr Pavel le 28 janvier 2023 salue ses supporters après son élection à Prague. © AP Photo/Petr David Josek



Lors de sa première conférence de presse depuis son élection, le Général Pavel a pris la défense du soutien militaire des occidentaux à Kiev en affirmant qu'il ne devrait y avoir "aucune limite" à ce qu'ils seraient en mesure de livrer. Le président tchèque est un ancien général de l'OTAN. Selon lui "Les militaires ukrainiens seront probablement les soldats les plus experimentés en Europe."





15h43 TU. Le président polonais Duda rappelle en conférence de presse que la Pologne a besoin de ses avions de combat F-16 pour assurer sa propre défense

Andrzej Duda, à gauche, avec le président letton Egils Levits à Riga, Lettonie ce 1er février 2023. © AP Photo/Roman Koksarov



Le président de la Pologne s'est rendu à Riga, en Lettonie, où il a rencontré son homologue Egil Levits pour une visite d'État de deux jours. Lors d'un point presse commun, le président Duda a souligné son désir que l'Ukraine reçoive suffisament d'armes pour libérer son territoire.



Mais concernant l'envoi d'avions de combat il a expliqué que "nous devons aussi nous occuper de notre propre sécurité, à nous en Pologne. Je veux répéter que nous aidons l'Ukriane, mais nous sommes également inquiets pour la sécurité de la République de Pologne et de l'OTAN. La force de l'OTAN réside dans la dissuasion et elle est au plus haut quand nous avons du potentiel militaire."





14h23 TU. La diplomatie russe dénonce les propos "absurdes" de Macron



La diplomatie russe juge "absurde" que le président français Emmanuel Macron puisse penser que les livraisons d'armes à l'Ukraine ne constituent pas une escalade.

"C'est absurde", a dit à la presse la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. "Le président français croit-il vraiment que des livraisons d'armes lourdes, d'avions au régime de Kiev (...) ne mènera pas à une escalade de la situation?"



13h45 TU. Inauguration d'une statue de Staline à la veille de commémorations de la bataille de Stalingrad



La ville russe de Volgograd (ex-Stalingrad) a inauguré, selon l'agence de presse Ria Novosti, un buste de Staline, à la veille du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur les nazis à Stalingrad, des commémorations auxquelles participera Vladimir Poutine.



Les monuments à la gloire de Staline, qui incarne la victoire soviétique sur les nazis mais aussi un régime de terreur qui a fait des millions de victimes, sont rares en Russie.

Pour commémorer le 80e anniversaire de la bataille de #Stalingrad, la #Russie inaugure une statue de ... #staline

Certains voudraient que #Volgograd retrouve le nom qu'elle portait de 1925 à 1961, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, assure le #kremlin

Photos via @novayagazeta_eu pic.twitter.com/hsjdnS0Ylq — Claude Fouquet (@ClaudeFP) February 1, 2023



Selon des images diffusées par Ria Novosti, des élus locaux et des représentants de la ville de Volgograd ont inauguré ce buste de Staline aux côtés de ceux de deux chefs militaires célèbres pour leur rôle dans la bataille de Stalingrad, Gueorgui Joukov et Alexandre Vassilievski.

Sous un ciel gris et l'œil de dizaines de badauds, des soldats ont déposé des fleurs au pied des trois bustes en bronze.

Selon l'artiste Sergueï Chtcherbakov, qui a été en charge de la réalisation et interviewé par le média local V1.ru, "tout a été rapide, il a fallu exécuter la commande en peu de temps".



Plus tôt mercredi, les cérémonies en hommage à la victoire soviétique à Stalingrad avaient débuté par des dépôts de gerbes au pied de la Flamme éternelle sur la fosse commune des défenseurs de la ville.



Les journées du 1er et 2 février ont été déclarées non travaillées à Volgograd par les autorités. Le président Vladimir Poutine est attendu sur place pour prendre la parole, près d'un an après avoir ordonné le début de l'offensive en Ukraine.



Ces commémorations interviennent alors que le Kremlin n'a cessé de présenter son offensive contre l'Ukraine comme une opération de "dénazification", dans la lignée de l'héritage de la Seconde guerre mondiale.



Pour les Russes, Stalingrad est synonyme de la victoire sur le nazisme et cette bataille occupe une place centrale dans le patriotisme que promeut le Kremlin.

Vladimir Poutine ne cesse de qualifier de "néonazies" les autorités ukrainiennes qui sont déterminées, selon lui, à exterminer les populations russophones de l'Est de l'Ukraine.



12h46 TU. Perquisitions chez des personnalités et dans des administrations ukrainiennes

Une série de perquisitions et d'opérations de police visant un oligarque, des administrations et des responsables officiels a eu lieu en Ukraine pour des affaires de corruption, un mal qui ronge ce pays et a notamment touché, en pleine guerre, les approvisionnements de l'armée.

David Arakhamia, le chef du parti du président Volodymyr Zelensky, a annoncé sur Telegram que les opérations de police visaient notamment le milliardaire Igor Kolomoïski, l'ex-ministre de l'Intérieur Arsen Avakov et le fisc ukrainien, tandis que la direction des Douanes a été limogée. De hauts responsables du ministère de la Défense ont également reçu la visite d'enquêteurs.

11h11 TU. Ruslan Stefanchuk, le président du Parlement ukrainien, à l'Assemblée nationale hier en France

« Chers amis, n’ayez pas peur d’un affrontement direct avec la Russie. Il est déjà là ». Le président du Parlement ukrainien a interpellé les députés français présents dans l'hémicycle hier. Il a par ailleurs rencontré Emmanuel Macron lors de sa visite consacrée au renforcement de l'aide militaire française à l'Ukraine.

Le président du Parlement ukrainien Ruslan Stefanchuk devant le Parlement européen le 8 juin 2022 à Strasbourg, en France. AP/Jean-Francois Badias

9h51 TU. Les livraisons d'armes de longue-portée à l'Ukraine ne dissuadera pas l'offensive russe

Le Kremlin estime que la livraison potentielle de missiles de plus longue portée à l'Ukraine par les États-Unis ne changerait "pas le cours des événements" et que la Russie poursuivrait son offensive coûte que coûte.

Les approvisionnements en missile d'une portée de 150 km mèneraient "vers un attisement des tensions, vers une hausse du niveau d'escalade. Nous le voyons, cela impliquerait pour nous des efforts supplémentaires, mais ça ne changera pas le cours des évènements, l'opération militaire spéciale continuera", a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Un soldat ukrainien prépare son artillerie qu'il s'apprête à tirer avec son canon Msta-B dans la région de Zaporizhzhia, en Ukraine, le 16 décembre 2022. AP Photo/Kateryna Klochko



L'Ukraine réclame depuis des mois des centaines de chars lourds modernes, des missiles d'une portée de plus de 100 km et des avions pour pouvoir mener des contre-offensives à même de reconquérir les territoires ukrainiens occupés par la Russie.



Le président américain Joe Biden a indiqué mardi qu'il allait discuter avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de ses besoins en armes.



L'Ukraine dit avoir besoin de missiles de haute précision de plus de 100 kilomètres de portée pour détruire les lignes d'approvisionnement et les dépôts de munitions russes, seul moyen pour Kiev de surmonter son déficit en nombre d'hommes et en armement.



Jusqu'ici, les Occidentaux ont refusé de livrer ces systèmes, de crainte de provoquer une nouvelle escalade russe.

En revanche, après de longues tergiversations, Européens et Américains ont fini par donner leur feu vert à des livraisons de chars lourds modernes, même si leur nombre reste à ce stade en deçà de ce que réclame Kiev.



La Russie martèle, elle, que les approvisionnements américains et européens à l'Ukraine démontrent que l'Occident a déclaré une guerre par procuration à Moscou.



8h23 TU. Prison par contumace pour un journaliste russe critique de l'armée russe​

Un journaliste et ex-député russe, Alexandre Nevzorov, a été condamné par contumace à huit ans de détention pour avoir prétendument diffusé de"fausses informations" sur les agissements de l'armée russe en Ukraine.

Alexander Nevzorov à St. Petersbourg, en février 2012. © AP Photo/Sergei Konkov

La Russie a mis en place dès les premières semaines de son assaut contre l'Ukraine lancé le 24 février 2022, des peines lourdes pour réprimer toute critique de son offensive et de l'armée.

"Alexandre Nevzorov est condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement à purger dans une colonie pénitentiaire", a déclaré la juge Evguénia Nikolaeva du tribunal Basmanny de Moscou selon les agences russes.

Le parquet avait requis neuf ans de prison, tandis que son avocat avait demandé l'acquittement de son client, qui s'est exilé à l'étranger et anime une chaîne YouTube ayant près de deux millions d'abonnés.

Des manifestants protestent contre la détention de l'opposant Alexei Navalny à Saint Petersbourg, le 23 janvier 2021. AP/Dmitri Lovetsky



Fin mars 2022, le Comité d'enquête, chargé des principales affaires en Russie, avait annoncé l'ouverture d'une enquête contre M. Nevzorov, 64 ans, lui reprochant d'avoir "sciemment publié de fausses informations sur un bombardement délibéré d'une maternité de Marioupol (sud-est de l'Ukraine, ndlr) par l'armée russe".



La Russie nie systématiquement tout bombardement de sites civils en Ukraine, rejetant la responsabilité de ceux-ci sur l'Ukraine. Il s'agissait alors de la première affaire de ce genre ouverte en Russie contre un journaliste après l'adoption début mars 2022 d'une loi prévoyant jusqu'à 15 ans de prison pour toute information sur l'armée russe jugée mensongère par le Kremlin.



Le verdict intervient dans un contexte de répression croissante contre les médias et les journalistes en parallèle de l'offensive militaire russe en Ukraine qui dure depuis près d'un an.





07h45 TU. Sommet UE-Ukraine à Kiev, un "signal fort" envoyé à Moscou

L'Ukraine et l'Union européenne tiendront ce vendredi 3 février un sommet à Kiev, le gouvernement ukrainien se félicitant de ce "signal fort" envoyé à Moscou près d'un an après le début de l'invasion russe.

De son côté, l'armée russe, à l'offensive ces derniers jours, a revendiqué la conquête d'un village près de Bakhmout, point chaud des combats dans l'Est de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prononce un discours devant les médias à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, le lundi 14 novembre 2022. (AP Photo/Bernat Armangue)

Le sommet avec les vingt-sept est une étape importante, plusieurs mois après l'obtention par Kiev du statut de candidat officiel à l'adhésion à l'UE. Dans son adresse d'hier soir, le président Zelensky a espéré que ce sommet reflétera un haut "niveau de coopération et de progrès" avec l'UE. "Nous attendons des nouvelles pour l'Ukraine", a-t-il dit.

06h32 TU. Israël dit envisager une aide militaire à l'Ukraine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit que son pays envisageait une aide militaire pour l'Ukraine, tout en se proposant comme médiateur dans le conflit entre Kiev et Moscou.

"Eh bien, je suis certainement en train d'examiner la question", a déclaré Netanyahu lors d'une interview à la chaîne américaine CNN, qui lui demandait si Israël comptait offrir de l'aide à l'Ukraine, comme son système de défense aérienne Dôme de fer.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'adresse à la Knesset après avoir prêté serment comme nouveau chef de gouvernement ce 29 décembre 2022.

Amir Cohen/Pool Photo via AP

Benjamin Netanyahu s'est abstenu jusqu'à présent de prendre fermement parti pour l'Ukraine, soucieux de ménager la Russie qui contrôle l'espace aérien de la Syrie voisine d'Israël et ferme habituellement les yeux sur les opérations de l'Etat hébreu contre l'Iran.

05h45 TU. La guerre rapproche l'Ukraine de l'UE, mais l'adhésion est encore loin

Quand l'Ukraine deviendra-t-elle membre de l'Union européenne? Très vite au sortir de la guerre, espère Kiev. Pas si simple, tempèrent les 27.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a eu un effet de puissant accélérateur sur un processus qui semblait jusque-là très théorique. Quatre mois plus tard, les dirigeants des Vingt-Sept accordaient à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE.

Mais si son président ukrainien Volodymyr Zelensky avait immédiatement salué "une victoire" et un "moment historique", le chemin reste encore long. À quelques jours d'un sommet Ukraine-UE chargé en symboles dans la capitale ukrainienne, Kiev veut maintenir la pression sur le bloc.

"Nous avons des attentes fortes", a souligné le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, qui souhaite entamer les négociations de pré-adhésion d'ici la fin de l'année 2023. "On ne peut se laisser barrer la route par des manoeuvres politiciennes", a-t-il mis en garde.