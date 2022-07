DIRECT-Ukraine : Les bombardements sur Donetsk continuent

08h37 TU. Des soldats ukrainiens arrivent pour être entrainés au Royaume-Uni

Un premier groupe de soldats ukrainiens est arrivé au Royaume-Uni pour y être entrainé, dans le cadre d'une nouvelle phase du soutien de Londres à Kiev depuis l'invasion russe.



Selon le ministère de la Défense, 1 050 militaires britanniques sont mobilisés sur ce programme, qui se déroule sur des sites militaires dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud-Est du Royaume-Uni. Londres a proposé de former "jusqu'à 10 000 soldats tous les 120 jours".



08h17 TU. Blinken a demandé à la Chine de condamner "l'agression" russe en Ukraine

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a demandé à son homologue chinois Wang Yi de condamner "l'agression" russe en Ukraine. Il l'a déclaré à l'issue d'un entretien dans l'île indonésienne de Bali, pour le G20.



Anthony Blinken a ajouté n'avoir perçu "aucun signe" de coopération de la part de la Russie.



(Re)voir : Ukraine : l'offensive russe dirigée vers la région de Donestk

Chargement du lecteur...



02h01 TU. Des bombardements "incessants" sur la région de Donetsk

"Toute la ligne de front est sous un bombardement incessant", a affirmé le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko. "Ils n'arrêtent pas de bombarder dans la direction de Donetsk (...) Bakhmout est bombardé, Sloviansk est bombardé jour et nuit, Kramatorsk...".

Plus tôt dans la journée, le gouverneur avait fait état d'un bilan de six morts et 21 blessés en 24 heures dans les bombardements de la région.