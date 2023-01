DIRECT-Ukraine : les combats continuent malgré la trêve annoncée pour le Noël orthodoxe

Les duels d'artillerie se sont poursuivis à Bakhmout, le point chaud du front dans l'est de l'Ukraine, et les bombardements dans d'autres régions malgré l'annonce par Moscou d'un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures, et alors que les Etats-Unis ont promis une nouvelle aide militaire massive à Kiev.

Celle-ci sera de trois milliards de dollars et comprendra la fourniture de véhicules blindés d'infanterie Bradley, de transports de troupes et d'obusiers, a révélé la Maison Blanche.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prononce un discours devant les médias à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, le lundi 14 novembre 2022. (AP Photo/Bernat Armangue)

"Cette année victorieuse ne fait que commencer", s'est aussitôt réjouie la présidence ukrainienne, en précisant que le "paquet" américain inclut également des missiles de précision Himars et antiaériens Sea Sparrow.

"Cela nous rendra bien plus prêts à faire face à toute velléité d'escalade de la part de Russie et aux frappes que cet État terroriste nous inflige, qu'il s'agisse d'un jour férié ou d'un jour de semaine", s'est félicité le chef de l'Etat Volodymyr Zelensky.

21H44 TU. Washington fournit une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine



Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire majeure à l'Ukraine évaluée à plus de 3 milliards de dollars, avec notamment 50 blindés d'infanterie de type Bradley et des dizaines d'autres véhicules blindés.

Cette nouvelle tranche, 2,85 milliards de dollars d'armement tirés des stocks de l'armée américaine et 225 millions de commandes à l'industrie de défense, ne comprend pas les chars d'assaut que Kiev réclame aux Occidentaux, mais elle renforcera les capacités de mouvement des forces ukrainiennes.

Il s'agit de la "tranche d'aide militaire la plus élevée en valeur totale que nous ayons promise jusqu'ici", selon Laura Cooper, vice-secrétaire adjointe de la Défense, chargée de la Russie au Pentagone.

Elle comprend notamment 50 Bradley de type M2A2, qui sont équipés d'un canon de 25 mm ainsi que d'un lanceur de missile antichar, et peuvent transporter, en plus de l'équipage, six combattants. Ces blindés chenillés peuvent également tirer des missiles antichar Javelin, que les Ukrainiens ont abondamment utilisés au début du conflit contre la Russie.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dans la soirée cette nouvelle tranche d'aide, qui porte à 24,2 milliards de dollars l'aide militaire totale des Etats-Unis depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022.