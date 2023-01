DIRECT-Ukraine : les combats pour le contrôle de Soledar et Bakhmout se poursuivent

05H17 TU. Russie : malade, l'opposant Navalny dénonce de nouvelles privations en détention



L'opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné depuis deux ans, a affirmé souffrir de symptômes grippaux et être privé d'un accès satisfaisant aux soins, ses soutiens dénonçant une tentative du Kremlin de le "tuer" à petit feu.

Depuis sa cellule, Alexeï Navalny devait assister dans la journée par visioconférence à trois audiences concernant des plaintes contre des restrictions prises contre lui par l'administration pénitentiaire.

Il a pris la parole devant la juge et a demandé un report de ces trois audiences pour des raisons de santé, ce qu'il a obtenu, selon sa porte-parole, Kira Iarmych.

Le chef de l'opposition russe Alexei Navalny dans une salle d'audience à Kovrov, au nord-est de Moscou, Russie, le 2 septembre 2022. AP Photo)

04H52 TU. Combats acharnés dans l'est de l'Ukraine



Des combats acharnés se déroulent à Soledar, dans l'est de l'Ukraine, où la Russie tente coûte que coûte de renverser le cours de la guerre, changeant une nouvelle fois de chef militaire au moment où Kiev semble plus proche d'obtenir des armements lourds occidentaux.

Tout ce qui se passe aujourd'hui en direction de Bakhmout ou de Soledar est le scénario le plus sanglant de cette guerre.



Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne.

Les combats "se poursuivent" à Soledar, le front "tient", a pour sa part affirmé dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous faisons tout pour renforcer la défense ukrainienne sans aucune pause, même pour un jour" dans la région orientale de Donetsk.

Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, les Russes ont "sans succès" cherché à "complètement" s'emparer de cette cité minière de 10.000 habitants située près de la ville plus importante de Bakhmout que les Ukrainiens défendent sans répit depuis plusieurs mois.



Le groupe de mercenaires russes Wagner, qui a revendiqué sa prise, laquelle constituerait pour Moscou une victoire militaire après plusieurs revers humiliants depuis septembre, a toutefois été démenti non seulement par les militaires ukrainiens mais aussi par l'armée russe.

"Des forces d'assaut se battent dans la ville", a de son côté assuré le ministère russe de la Défense, précisant que "des unités aéroportées ont bloqué les parties nord et sud" de Soledar.



Zaporijjia (sud) a par ailleurs été la cible de nouvelles frappes russes, endommageant des infrastructures et provoquant un incendie, a rapporté tôt jeudi sur Telegram le secrétaire du conseil municipal de la ville, Anatoliy Kourtev.

03H00 TU. Droits humains : la mobilisation internationale pour l'Ukraine doit être dupliquée ailleurs, selon HRW



L'intense mobilisation internationale pour défendre les droits humains en Ukraine depuis l'invasion russe devrait être dupliquée dans d'autres pays où ces droits sont violés, plaide l'organisation Human Rights Watch, qui publie son rapport annuel jeudi.

Dans ce rapport de plus de 700 pages, qui fait référence dans la dénonciation des atteintes aux droits humains, elle y documente la "litanie d'abus" commis en 2022 dans le monde, de la Chine à l'Afghanistan, en passant par l'Iran, l'Ethiopie et bien sûr l'Ukraine.



"Dans le brouillard de la guerre (en Ukraine) et les ténèbres dans lesquelles cette guerre a plongé l'Ukraine, il y a une lumière qui s'est allumée: c'est la réponse internationale et l'engagement pour la justice internationale", a affirmé Tirana Hassan, sa directrice exécutive par intérim.