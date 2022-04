DIRECt-Ukraine : les combattants de Marioupol lancent un appel désespéré, Kiev reçoit des avions de chasse

Ce qu'il faut retenir de l'actualité du 20 avril L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées, selon le Pentagone

Washington prépare un nouveau paquet d'aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine

Le conflit en Ukraine chamboule l'agenda du G20 à Washington



Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+2.



06h17 TU. "Nouvelle phase" de la guerre, selon Moscou



La Russie a annoncé avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'est de l'Ukraine, entamant selon Kiev "la bataille pour le Donbass" crainte depuis des semaines. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il s'agit d'une "nouvelle phase" de la guerre.



Selon Moscou, "des missiles de haute précision ont neutralisé 13 places fortes" ainsi que des concentrations de troupes près de la ville clé de Sloviansk, dans la région de Donetsk."



Les combats "sont incessants" dans plusieurs villes, "c'est l'enfer", selon le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, appelant les habitants à fuir.



04h19 TU. Les soldats assiégés à Marioupol craignent de vivre leurs "dernières heures"

Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures", selon un officier ukrainien assiégé à Marioupol en appelant la communauté internationale à procéder à leur "extraction".

L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers.



Serguiy Volyna, commandant de la 36e brigade de la marine nationale

L'armée russe a affirmé avoir ouvert un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens présents dans la zone industrielle de ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. Elle a cependant déploré que personne n'ait emprunté ce couloir humanitaire. Ce dernier sera rouvert de nouveau mercredi à partir de 11H00 GMT, selon la même source.



06H45 TU. Le conflit en Ukraine chamboule l'agenda du G20 à Washington

Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 se réunissent ce mercredi dans l'ombre de la guerre en Ukraine, qui risque de paralyser les discussions et compromettre tout progrès sur la mise en oeuvre du cadre commun pour restructurer la dette des pays les plus pauvres.

C'est la première fois que les grands argentiers du G20 se retrouvent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

01h13 TU. L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées, selon le Pentagone



L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby. "Aujourd'hui, (les Ukrainiens) ont à leur disposition plus d'avions de chasse qu'il y a deux semaines. Sans entrer dans les détails sur ce que d'autres pays fournissent, je dirais qu'ils ont reçu des appareils supplémentaires et des pièces détachées pour accroître leur flotte".



01hTU. Washington prépare un nouveau paquet d'aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine



Selon plusieurs médias américains, les Etats-Unis s'apprêtent à approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 800 millions de dollars, moins d'une semaine après une précédente annonce d'une tranche du même montant. Selon NBC News, cette nouvelle tranche devrait inclure plus d'artillerie et des dizaines de milliers d'obus pour Kiev dans sa guerre face à la Russie.