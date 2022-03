DIRECT - Ukraine : les États-Unis assurent que la Russie commet des "crimes de guerre"

20h03 TU. Renault annonce suspendre les activités de son usine à Moscou.



20h02 TU. Des réfugiés ukrainiens trouvent refuge aux Pays-Bas.



Des réfugiés ukrainiens trouvent refuge dans une ancienne maison de retraite de la ville de La Haye, aux Pays-Bas. Ils pourront rester "au moins quelques mois" et commencer à "construire un avenir", explique un responsable de la municipalité.

20h00 TU. Le point sur la guerre en Ukraine La Russie accusée par les États-Unis de "crimes de guerre" en Ukraine Le gouvernement américain "a établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine" assure le secrétaire d’É américain Antony Blinken. Washington demande que des tribunaux se saisissent.

Berlin va livrer de nouvelles armes à l'Ukraine Ce mercredi, l'Allemagne a indiqué son intention de livrer 2.000 armes antichar supplémentaires à l'Ukraine pour la soutenir face à l'invasion russe.

Kiev n'est pas encore tombée Les combats aux portes de Kiev se poursuivent ce mercredi, un mois après le début de l’invasion russe. Une nouvelle frappe sur le parking d'un centre commercial a fait un mort et deux blessés, selon le maire Vitali Klitschko. Plus tôt dans la journée, quatre personnes avaient été blessées dans des bombardements sur des immeubles.

Poutine exige le paiement du gaz en roubles Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'UE, donnant une semaine aux autorités russes pour élaborer le nouveau système en roubles.

19h49 TU. Un ferry marseillais mis à disposition pour les réfugiés ukrainiens.



Un ferry de la compagnie Corsica linea va être mis à disposition à partir du 29 mars dans le port français de Marseille (sud). Il pourra accueillir jusqu'à 1.600 réfugiés ukrainiens, ont annoncé mercredi le transporteur et les autorités locales.



19h35 TU. D'autres journalistes tués sur le front.



Six journalistes sont décédés en Ukraine depuis le début de la guerre. Certains considèrent même être des "cibles". D'après RSF, sur les 46 journalistes tués dans l'exercice de leur fonction en 2021, 18 l'ont été sur des zones de conflit.

19h25 TU. Une journaliste russe tuée dans un bombardement.



Oksana Baulina était journaliste. Elle a été tuée à Kiev, par une roquette pendant qu'elle filmait les dommages causés par une frappe sur un centre commercial de l'arrondissement de Podil, dans le nord-ouest de la capitale ukrainienne. Le journal pour lequel elle travaillait, The Insider, a annoncé sa mort par un communiqué.



19h11 TU. Accès restreint à News.Google en Russie.



Le régulateur russe des médias (Roskomnadzor) a restreint l'accès au service en ligne News.Google. Il est accusé par Moscou de fournir l'accès à de "fausses" informations sur l'offensive russe en Ukraine, ont rapporté mercredi les agences de presse russes.

Photo d'illustration - Google, siège français. Paris, 18 novembre 2019. Michel Euler / ASSOCIATED PRESS

18h50 TU. Le chef de la diplomatie ukrainienne appelle au "boycott" mondial de Renault.



Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a appelé mercredi à un "boycott" mondial du constructeur automobile français Renault en raison de "son refus de quitter la Russie", à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022



18h41 TU. Roscosmos n'accepte que les roubles.



L'Agence spatiale russe (Roscosmos) a annoncé à ses partenaires internationaux qu'elle allait exiger d'être payée en roubles. Plus tôt ce mercredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'UE.



18h33 TU. Berlin va livrer 2.000 armes antichar à l'Ukraine.



L'Allemagne va livrer 2.000 armes antichar supplémentaires à l'Ukraine pour la soutenir face à l'invasion russe, a indiqué mercredi une source parlementaire à l'AFP. Les forces ukrainiennes ont déjà reçu 1.000 armes antichar et 500 lance-missiles sol-air de type Stinger pris dans les réserves de la Bundeswehr, l'armée allemande. Par ailleurs, l'Allemagne a fait parvenir environ 500 missiles sol-air Strela sur les quelques 2.700 promis.

18h19 TU. Les États-Unis ont établi que l'armée russe a commis des "crimes de guerre" en Ukraine.

Le gouvernement américain "a établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine", affirme mercredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les États-Unis se basent sur "un examen minutieux des informations disponibles issues de sources publiques et du renseignement", a indiqué dans un communiqué Blinken, précisant que des tribunaux devraient déterminer les responsabilités juridiques.



18h10 TU. Moscou expulse des diplomates américains.



La Russie a décidé d'expulser des diplomates américains en représailles à l'expulsion par Washington de 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU début mars, a indiqué mercredi la diplomatie russe dans un communiqué.



17h58 TU. Quelles répercussions pour les États européens en cas d'embargo sur le gaz russe ?

L'éventuelle décision de cesser d'acheter du gaz russe appartient aux gouvernements européens, a affirmé mercredi le président du groupe énergétique français Engie."Si nous décidions d'arrêter d'acheter du gaz russe, ça suppose immédiatement des décisions des pouvoirs publics pour faire face à une forme de pénurie", a estimé Jean-Pierre Clamadieu, sur Franceinfo.

Logo de l'entreprise ENGIE. ASSOCIATED PRESS

17h52 TU. Les États-Unis prennent de nouvelles sanctions contre des ressortissants russes.



17h39. Sommet extraodinaire de l'OTAN jeudi 24 mars.

Un sommet de l'Otan va se tenir demain jeudi à Bruxelles. Le jour où se tiennent également à Bruxelles un sommet du G7 et le sommet de l'Union européenne. Le président américain Joe Biden, qui participera à ces trois rendez-vous, a déjà annoncé que les Occidentaux allaient adopter "de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer" celles déjà en place.

17h33 TU. Ukraine : en réponse à Zelensky, Adeo (Leroy Merlin) redit maintenir son activité en Russie.



Adeo, la holding de Leroy Merlin à qui le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi, parmi d'autres entreprises, de quitter la Russie, a répondu qu'une fermeture serait considérée comme une "faillite préméditée", "ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie".



17h27 TU. L'OTAN veut renforcer son aide à l'Ukraine.



L'Otan a affirmé mercredi vouloir renforcer son soutien à l'Ukraine contre les armes chimiques employées par la Russie lors des combats. Selon Jens Stoltenberg, son secrétaire général, l'Alliance a des "plans pour protéger tous les alliés contre une attaque avec des armes nucléaires". Ce mercredi, les Ukrainiens ont assuré reprendre du terrain aux Russes aux abords de Kiev.

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg dans les bureaux de l'OTAN à Bruxelles le 16 février 2022. AP/ Olivier Matthys

16h44 TU. La Défense civile syrienne conseille les Ukrainiens pour lutter contre les troupes russes.

Les méthodes des militaires russes en Ukraine rappellent celles employées en Syrie. Raed Al Saleh est à la tête des Casques blancs (Défense civile syrienne). Il livre des recommandations aux Ukrainiens pour faire face à l'armée russe dans un entretien accordé à TV5MONDE.

16h38 TU. Zelensky exhorte les entreprises françaises à quitter la Russie.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé mercredi devant le Parlement français. Il a explicitement demandé aux entreprises françaises implantées en Russie de quitter le pays. Zelensky souhaite qu'elles arrêtent de soutenir "la machine de guerre" russe. Il a notamment pointé du doigt Renault, Auchan et Leroy Merlin.

Ils doivent arrêter de financer le meurtre d’enfants et de femmes, le viol



Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine face au Parlement français

16h33 TU. Kiev utilise la reconnaissance faciale pour révéler aux Russes l'ampleur de leurs pertes.



Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhaïlo Fedorov annonce que le pays se dote d'"un système d'appels automatiques vers la Russie" pour leur signaler l'ampleur de leurs pertes militaires.



16h27 TU. Un quartier résidentiel de Kiev bombardé.



Un bombardement russe a visé mercredi un quartier d'habitation de Kiev. Aucune victime n'est à déplorer. Le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko alerte : sa ville reste menacée par l'armée russe. Pour l'heure, elle est bloquée à la périphérie nord-ouest et est, là où se déroulent actuellement de durs combats.

Ce mercredi, un bombardement russe a visé un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne sans faire de victime. Kiev, 23 mars 2022. Rodrigo Abd / ASSOCIATED PRESS

16h23 TU. La Russie condamne l'expulsion de diplomates de Pologne.



L'ambassadeur de Russie en Pologne Sergueï Andreev affirme que les accusations d'espionnage contre 45 diplomates sommés de quitter le territoire polonais dans les cinq jours sont "sans fondement". Il affirme également que la Russie se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion.



16h17 TU. Vers un embargo européen sur le pétrole russe ?

L'Union européenne réfléchit à un embargo sur le pétrole russe. Cette possibilité devrait être évoquée lors des sommets de l'UE, de l'Otan et du G7 prévus ces prochains jours. Mais une telle mesure poserait un "réel problème" pour le gazole, dont l'Europe est une grande consommatrice, a mis en garde mercredi la ministre française de la Transition énergétique Barbara Pompili.



16h12 TU. Comment la Russie est devenue persona non grata dans le sport international.



Biathlon, football, tennis, volley, formule 1... Depuis le début la guerre en Ukraine, les instances internationales du sport ont pris des sanctions vis-à-vis de la Russie.

Chargement du lecteur... Ukraine : la Russie de plus en plus isolée dans le monde du sport TV5MONDE

16h08 TU. Les athlètes russes et bélarusses exclus des Mondiaux de natation.



La Fédération internationale de natation (Fina) a finalement exclu mercredi les Russes et Bélarusses des Championnats du monde, prévus en juin à Budapest. Pour prendre cette décision, le bureau de l'instance précise qu'il tient compte d'une "évaluation indépendante des risques".



16h03 TU. Quel est bilan humanitaire un mois après le début de l’invasion russe ?

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a bouleversé la vie de millions de personnes. En quatre semaines, plus de 3,5 millions d’Ukrainiens dont 1,5 million d'enfants ont fui leur pays, selon l’ONU. Partout en Europe, l’aide humanitaire s’organise.

16h55 TU. Joe Biden se rend en Europe.



Le président américain Joe Biden se rend en Europe dès ce mercredi. Il souhaite renforcer l'unité des Occidentaux et alourdir les sanctions contre la Russie. Selon Washington, Moscou tente, en envahissant l'Ukraine, de bouleverser l'équilibre des forces de l'après-Guerre froide.

15h47 TU. Trois pays européens en première ligne pour l'accueil des réfugiés ukrainiens.



Selon la Commission européenne, la Pologne, l'Autriche, Chypre, la République tchèque et l'Estonie sont les pays de l'UE confrontés "aux plus gros défis" concernant l'accueil des réfugiés ukrainiens. Quelque 3,5 millions de réfugiés venus d'Ukraine, principalement des femmes et des enfants, sont arrivés dans l'UE en quatre semaines. Un flux migratoire d'une rapidité sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, note l'ONU.

So far more than 3 million people have left Ukraine.



Half of them children.



I applaud the enormous generosity of all Europeans, all Member States and Moldova



We propose to accelerate and inject €3.4 billion of liquidity to support EU countries hosting those fleeing the war pic.twitter.com/onUu5hpsZ3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2022



15h30 TU. Au moins 121 enfants sont morts en Ukraine, depuis le début du conflit.



Depuis le début de l'offensive russe le 24 février, 121 enfants sont morts et 167 autres ont été blessés. Ce sont les chiffres donnés ce mercredi par Lioudmila Denissova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien.



15h00 TU. Nestlé diminue ses ventes en Russie.



Sous pression depuis un appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le géant suisse de l'alimentation Nestlé annonce qu'il va réduire encore la gamme de ses produits vendus en Russie. Pour l'heure, la multinationale précise maintenir l'approvisionnement en produits pour bébé et aliments médicalisés.

14h51 TU. Face aux élus français, Zelensky plaide pour la paix.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé mercredi au parlement français. Il explique attendre de la France qu'elle aide l'Ukraine à mettre fin à cette "guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité" et à adhérer à terme à l'Union européenne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse au Parlement français par visioconférence. Mercredi 23 mars 2022. EMMANUEL DUNAND / AFP

Nous attendons de la France, de votre leadership (...), que vous aidiez à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

14h42 TU. Comment les pays européens tentent-ils de réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes ?



Les Vingt-Sept devraient s'entendre jeudi sur des achats en commun de gaz pour réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes. Un accord est, pour l'heure, loin d'être trouvé. Les pays européens restent divisés sur le plafonnement des prix de l'électricité proposé par Bruxelles.



14h34 TU. Où en est la progression des troupes russes en Ukraine ?



Kiev reste un objectif de l'armée russe, mais celle-ci est bloquée ces dernières semaines au nord-ouest et à l'est de la capitale ukrainienne, et a dû reculer ces derniers jours sur plusieurs de ces fronts, affirme ce mercredi le maire de Kiev Vitali Klitschko. Les zones d'Irpin et de Liutij étaient toutes deux mercredi le théâtre d'intenses échanges d'artillerie, avec notamment une forte activité à l'arrière du front d'Irpin, a constaté l'AFP.

(Re) voir : Marioupol en état de siège total

14h29 TU. Vers une pénurie de médicaments en Russie ?

En raison de la guerre en Ukraine, la Russie est frappée par des sanctions économiques occidentales sans précédent. Les autorités russes appellent ce mercredi leurs concitoyens à ne pas se ruer sur les médicaments. En mars, les ventes de certains médicaments, notamment des anti-convulsifs et ceux pour le traitement de la thyroïde, ont quintuplé, voire décuplé en Russie. Les Russes craignent une pénurie de médicaments de fabrication étrangère et une hausse drastique des prix.



14h20 TU. 100 000 places pour accueillir les réfugiés ukrainiens en France.



Plus de 26.000 personnes dont 2.400 enfants sont arrivées d'Ukraine en France depuis l'invasion du pays par la Russie, indique Gabriel Attal lors du compte-rendu du Conseil des minitres. Le porte-parole du gouvernement déclare que "la France prévoit quatre fois plus de capacité d'hébergement, soit 100.000 places au total"

14h12 TU. L'OTAN veut contraindre la Chine, soutien de la Russie.

Le sommet de l'Otan jeudi appellera la Chine à s'abstenir de soutenir l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine, a indiqué mercredi le chef de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse. Le chef de l'Otan a également accusé Pékin de fournir "un soutien politique à Moscou, y compris en répandant des mensonges éhontés et de la désinformation" sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



14h00 TU. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime devant le Parlement français.

13h16 TU. L'Otan déploie quatre nouveaux groupements tactiques sur son flanc oriental.



13h00 TU. Un train humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens en Roumanie.



Un train de marchandises transportant de l'aide humanitaire pour des Ukrainiens réfugiés en Roumanie est parti mercredi de Strasbourg pour rallier l'est de ce pays frontalier de l'Ukraine, "une première" en France, selon la Protection civile, qui gère l'opération.



12h56 TU. L'Organisation internationale du travail "suspend" sa coopération avec la Russie.



12h54 TU. Des sénateurs français devant l'ambassade de Russie pour porter un "appel humanitaire"​.



Une vingtaine de sénateurs, dont les présidents de groupes Hervé Marseille et Claude Malhuret, se sont rassemblés devant l'ambassade de Russie à Paris, pour interpeller le gouvernement russe sur le respect du droit international en Ukraine.

À l’initiative de la sénatrice Nadia Sollogoub, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine, plusieurs sénateurs se sont réunis ce matin devant l’ambassade de Russie pour déposer un appel co-signé par une centaine de sénateurs.

Le président Zelensky s’adressera à 15h au Sénat. pic.twitter.com/bMTpRyg05y — Sénateurs Centristes (@UC_Senat) March 23, 2022

La présidente du groupe d'amitié France-Ukraine Nadia Sollogoub entendait remettre un "appel humanitaire" cosigné par près de 170 sénateurs de tous bords. La sénatrice centriste a dénoncé auprès de l'AFP un traitement "particulièrement méprisant".



12h50 TU. Londres veut maintenir les activités de Gazprom au Royaume-Uni​.



12h49 TU. Une attaque russe à l'arme chimique en Ukraine est "une menace crédible", prévient Biden​.



Le président américain vient de partir pour l'Europe, pour y participer à plusieurs sommets.

On this trip we will make clear that the West is united in our defense of democracy. Putin thought he would divide us, but we are stronger than at any time in recent history. We stand with Ukraine and we will continue to ensure Putin pays a heavy economic price for his actions. — President Biden (@POTUS) March 22, 2022



12h27 TU. La Russie n'acceptera plus les versements en dollars et euros pour son gaz livré à l'Europe​.



Vladimir Poutine a donné une semaine aux autorités russes pour mettre en place le nouveau système en roubles.



12h02 TU. Passe d'armes entre le candidat écologiste et le PDG de Total.



Yannick Jadot a réitéré ses accusations de "complicité de crimes de guerre" contre TotalEnergies, qui maintient ses activités en Russie. Pour le PDG Patrick Pouyanné, le candidat à la présidentielle "insulte" le groupe.

.@TotalEnergies, soutenu par E. Macron , fait quelques concessions mais maintient l'essentiel de ses activités en Russie, en pleine connaissance des crimes de guerre qu’elles contribuent à financer. Oui c’est être complice ! J’appelle @PPouyanne, PDG de Total, à débattre avec moi — Yannick Jadot (@yjadot) March 23, 2022



11h41 TU. Négociations "difficiles" avec Moscou.



"Les pourparlers se déroulent de façon assez difficile car la partie ukrainienne a des positions claires et de principe", a affirmé le négociateur en chef côté ukrainien, Mykhaïlo Podoliak.



(Re)voir : Ukraine : une issue diplomatique est-elle possible ?

Chargement du lecteur...

11h38 TU. L'UE prépare des achats en commun de gaz.



Les dirigeants des Vingt-Sept devraient s'engager à "travailler de concert à des achats communs de gaz et d'hydrogène".

Selon la Commission, regrouper les demandes "faciliterait les contacts avec les fournisseurs internationaux" avant l'hiver prochain et contribuerait à obtenir "des prix avantageux".



11h07 TU. Kiev appelle à sanctionner "les propagandistes de la télévision russe".



"Les propagandistes de la télévision russe sont pires que les pilotes russes. Les pilotes risquent au moins d'être abattus.(...) Sanctionnez chacun d'entre eux", a interpellé Dmytro Kouleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, en direction des Occidentaux.

(Re)voir : Les journalistes russes refusent la propagande, mais à quel prix ?

Chargement du lecteur...



11h06 TU. Deux nouveaux yachts d'un oligarque russe gelés dans le sud de la France.



Deux nouveaux yachts appartenant à l'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, parmi les plus influents en Russie, ont été gelés sur la Côte d'Azur.



11h05 TU. La Pologne expulse 45 diplomates russes pour espionnage.



La Pologne a décidé d'expulser les 45 diplomates russes qu'elle avait accusés d'espionnage un peu plus tôt.



11h04 TU. Deux échanges de prisonniers russo-ukrainiens ont eu lieu.



Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que deux échanges de prisonniers russo-ukrainiens ont été organisés depuis l'entrée des forces de Moscou en Ukraine. Il n'a pas précisé leurs dates ni le nombre de détenus concernés.



11h01 TU. Poutine devrait participer au G20 en Indonésie.



L'ambassadrice russe en Indonésie a déclaré que Vladimir Poutine devrait participer au sommet du G20 prévu à la fin de l'année dans le pays.

Les États-Unis avaient indiqué qu'ils consulteraient leurs alliés sur une possible exclusion de la Russie de certaines organisations internationales, dont le G20.



10h22 TU. Zelensky appelle à de profondes réformes de l'ONU​ devant le parlement japonais.



Volodymyr Zelensky s'est félicité que le Japon soit "la première nation en Asie à avoir fait pression" sur la Russie.

"Ni les Nations unies, ni le Conseil de sécurité n'ont fonctionné. Des réformes sont requises", a lancé le dirigeant ukrainien.

AP/ Shuji Kajiyama.



10h03 TU. Bruxelles autorise des aides d'État pour les entreprises de l'UE en difficulté​.



La Commission européenne a annoncé un assouplissement temporaire de ses règles limitant les aides d'Etat aux entreprises.

This week, the #vdLCommission meets to discuss:



EU’s actions to support those fleeing the war in Ukraine

Safeguarding food security and reinforcing the resilience of food systems

Security of supply and affordable energy prices pic.twitter.com/OM6vpRMk5S — European Commission (@EU_Commission) March 23, 2022

Les pays de l'UE seront autorisés à accorder des prêts bonifiés et des subventions aux firmes subissant l'impact des sanctions et la flambée des prix du gaz, sous certaines conditions.



09h35 TU. Bombardement russe sur un quartier résidentiel de Kiev.

Un quartier résidentiel du nord-ouest de Kiev a été la cible d'un bombardement russe qui a fait quatre blessés légers et endommagé plusieurs habitations.



09h14 TU. Kiev appelle les Occidentaux à livrer "des armes offensives"



"Nos forces armées et nos citoyens tiennent bon avec un courage surhumain, mais on ne peut pas gagner une guerre sans armes offensives, sans missiles à moyenne portée, qui peuvent être un moyen de dissuasion", a plaidé Andriy Yermak, le chef de cabinet du président ukrainien, dans une vidéo publiée sur Telegram.



09h00 TU. Moscou accuse les États-Unis d'entraver les "difficiles" négociations russo-ukrainiennes.



La Russie estime que le but de Washington est de "dominer" l'ordre mondial, y compris par le bais des sanctions.

"Les négociations sont difficiles, la partie ukrainienne change constamment sa position. Il est difficile de se débarrasser de l'impression que nos collègues américains les tiennent par la main", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.



08h52 TU. 45 diplomates russes soupçonnés d'espionnage en Pologne.



Les services de contre-espionnage polonais ABW ont annoncé avoir identifié 45 diplomates russes soupçonnés d'espionnage contre le pays.



08h48 TU. Un embargo sur le gaz et le pétrole russes n'est "pas possible" selon le président de l'Assemblée Nationale.



"Nous ne sommes pas prêts parce que ce n'est pas possible", a estimé Richard Ferrand sur France Inter. Le président du comité de campagne d'Emmanuel Macron a ajouté que "les sanctions servent à infléchir le pouvoir politique russe, elles ne servent pas à punir les Françaises ou les Français ou les autres Européens".

.@RichardFerrand

sur un éventuel embargo total sur le gaz et pétrole russes : "Nous ne sommes pas prêts parce que ce n'est pas possible (...) Le sujet c'est de peser sur la décision politique russe" ; "Le but ce n'est pas de punir les Français". #le79Inter pic.twitter.com/QkdED3ggws — France Inter (@franceinter) March 23, 2022

"Chaque fois que l'on peut durcir la position pour infléchir le pouvoir russe, il faut le faire, mais il ne s'agit pas d'assécher soudainement l'Europe, la France, l'industrie, tout ce qui fait que nous vivons".



08h28 TU. L'offensive russe "s'enlise", estime le chancelier allemand.

L'offensive russe en Ukraine "s'enlise malgré toutes les destructions qu'elle provoque jour après jour", d'après Olaf Scholz.



La "vérité est que la guerre détruit l'Ukraine mais qu'en faisant la guerre, Poutine détruit aussi l'avenir de la Russie", a-t-il ajouté devant le Bundestag le chancelier allemand. Il a assuré que Kiev pouvait "compter sur l'aide" de l'Allemagne.

08h11 TU. La Chine "soutient" la participation de Poutine au prochain G20.

"La Russie est un important pays membre, aucun membre n'a le droit d'expulser un autre pays", a estimé un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

"Si nous arrêtons le gaz russe, nous savons que nous aurons un problème en janvier 2023, il faudra rationner l'utilisation du gaz"@PPouyanne PDG de @TotalEnergies invité de @VenturaAlba dans #RTLMatin pic.twitter.com/QxhkieUXUV — RTL France (@RTLFrance) March 23, 2022

Pavel Latouchko, ex-ambassadeur et ex-ministre bélarusse, vit actuellement en exil à Varsovie.

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a assuré ne pas pouvoir se passer de gaz russe. Sans ce gaz, une partie de l'économie européenne "s'arrêterait"."Je sais remplacer le pétrole et le diesel" russes, mais "le gaz, je ne sais pas le faire", a-t-il précisé.Selon le président ukrainien, 100 000civils sont toujours coincés dans la grande ville portuaire. Ils sont piégés "dans des conditions inhumaines" dans les ruines de Marioupol, "en état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sous des bombardements constants".Pavel Latouchko, figure de l'opposition bélarusse, a appelé à des sanctions contre le Bélarus aussi dures que celle visant la Russie. Il a aussi évoqué des poursuites judiciaires contre son président Alexandre Loukachenko, "complice" de Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine."Il a beau être le pion de Poutine, un dirigeant fantoche dans un État fantoche, c'est aussi un acteur majeur dans cette situation horrible, et il est temps que l'Occident s'en rende compte et agisse en conséquence". À défaut, les pays occidentaux laisseront "une faille énorme", prévient-il, en permettant de contourner les sanctions via la Biélorussie, "où les Russes ont toujours accès aux marques occidentales".



21h41 TU. Le président de l'UA plaide pour une aide à l'Afrique, "aux économies fragilisées".



Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine, a appelé les partenaires internationaux dont la Banque mondiale à aider l'Afrique à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Il a notamment mentionné le fait de lui réallouer les droits de tirage spéciaux (DTS) - une sorte de monnaie créée par le FMI -des pays riches.

(Re)voir : Mali : augmentation du prix des carburants, conséquence de la guerre en Ukraine​



Chargement du lecteur...

21h02 TU. L'UE "condamne fermement" la condamnation de Navalny



L'Union européenne a condamné "fermement" la nouvelle condamnation de l'opposant russe Alexeï Navalny à neuf ans de détention. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé un verdict "aux motivations politiques".