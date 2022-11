DIRECT - Ukraine : les États-Unis devraient débloquer une aide d'urgence sur l'infrastructure énergétique en Ukraine

Emmanuel Macron se rend ce mardi 29 novembre à Washington pour sa deuxième visite d'Etat, un "honneur" dont il espère profiter pour pousser son plaidoyer diplomatique sur la guerre en Ukraine et hausser le ton face au protectionnisme américain.

Les Américains, eux, feront tout pour éviter que la moindre friction ou déclaration un peu fraîche ne vienne ternir la première visite d'Etat organisée par Joe Biden.

Le président français aura droit jeudi à toute la pompe et tous les honneurs d'une telle réception, avec coups de canon, dîner de gala et entretien au coin du feu dans le célèbre Bureau Ovale.



Au début de la guerre en Ukraine, Londres avait fait appel à la générosité des Britanniques pour héberger pendant six mois minimum -moyennant indemnité- des réfugiés ukrainiens dans le cadre d'une programme gouvernemental.

Mais la guerre continue et certaines familles ont parfois décidé de ne pas prolonger l'hébergement.

Selon des données officielles, au moins 2.175 familles ukrainiennes vivant en Angleterre ont ainsi demandé de l'aide aux autorités locales pour éviter de finir à la rue.



Deux compagnies ukrainiennes ont été récompensées "pour leur courage et leur résistance" face à la guerre dans leur pays, lors des "International Opera Awards", prix du monde de l'opéra décernés lundi soir à Madrid.

L'Opéra de Lviv (ouest) et celui d'Odessa (sud) ont tous deux reçu le prix de la meilleure compagnie d'opéra lors d'une cérémonie au Théâtre royal de Madrid. C'est la première fois que deux compagnies reçoivent ce prix ensemble.

Washington a approuvé la vente de plus de 80 missiles de précision à la Finlande pour un montant total de 323 millions de dollars, a annoncé lundi le département d'Etat, alors que ce pays traditionnellement non-aligné se prépare à rejoindre l'Otan.

Le gouvernement finlandais souhaite acquérir 40 missiles tactiques et 48 bombes guidées planantes pour équiper sa flotte aérienne de chasse et cette vente de matériel sensible devait auparavant être approuvée par le gouvernement américain, a précisé le département d'Etat dans un communiqué.

A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède ont présenté en mai une candidature commune en vue d'intégrer l'Alliance atlantique, abandonnant des décennies de non-alignement militaire. Celle-ci, qui doit être acceptée à l'unanimité par les 30 Etats membres de l'Otan, a été ratifiée par tous à l'exception de la Turquie et de la Hongrie.

17H00 TU. Le 84e Prix Albert Londres décerné à Margaux Benn du Figaro



Le 84e Prix Albert Londres, le plus prestigieux du journalisme francophone, a été remis lundi à Riga à la journaliste franco-canadienne Margaux Benn pour ses reportages sur la guerre en Ukraine publiés dans le quotidien Le Figaro.

A l'occasion du 90e anniversaire de la mort d'Albert Londres, le jury a délibéré dans la capitale lettone, "souhaitant rendre hommage à tous les journalistes qui œuvrent pour rendre compte de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine".