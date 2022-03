DIRECT - Ukraine : les Européens menacent de "sanctions massives" la Russie, les chars russes aux portes de Kiev

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+1.

Vendredi 11 mars

17h40 TU. L'Union européenne va bannir les exportations de produits de luxe vers la Russie



Emboitant le pas aux États-Unis, la président de la Commission européenne Ursula von der Leyen déclare que l'Union européenne va elle aussi interdire les exportations de produits de luxe vers la Russie.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Versailles le 11 mars 2022. © Sarah Meyssonnier/Pool via AP





16H50 TU. L'Union européenne menace Moscou de "sanctions massives"



Les Européens réunis en sommet à Versailles accroient la pression sur la Russie pour qu'elle cesse son offensive militaire.



"Si (le président russe Vladimir) Poutine intensifie les bombardements, fait le siège de Kiev, s'il intensifie encore les scènes de guerre, nous savons que nous devrons prendre encore des sanctions massives" déclare Emmanuel Macron.

16h14 TU. Le département américain au Commerce interdit les exportations de produits de luxe à destination de la Russie et du Bélarus.

Cette décision suit celle d'interdire les importations de vodka, diamants et fruits de mer (caviar) depuis la Russie. "Nous ne permettrons pas à (Vladimir) Poutine et à ses amis de continuer à vivre dans l'opulence tout en causant d'énormes souffrances dans toute l'Europe de l'Est", justifie la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo.



Cette nouvelle annonce intervient après que Joe Biden a décidé l'exclusion de la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial. Cette mesure ouvre la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs pour la Russie.



15h46 TU. Le président Biden menace la Russie qui "paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques" en Ukraine.



Une confrontation directe entre l'Otan et la Russie provoquerait "la Troisième Guerre mondiale" déclare Joe Biden.

Le président Joe Biden, ce 11 mars 2022, met en garde la Russie contre l'emploi d'armes chimiques. © AP Photo/Andrew Harnik

14h50 TU. La Turquie déplace son ambassade en Ukraine de Kiev à Tchernivtsi, ville du sud-est du pays située à une quarantaine de kilomètres de la frontière roumaine.

"La Turquie évacue le personnel de son ambassade à Kiev pour des raisons de sécurité", indique un responsable du ministère turc des Affaires étrangères à l'AFP.

14h40 TU. Une crise alimentaire au-delà de l'Europe



L'Europe et l’Afrique "seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire" dans les 12 à 18 mois à venir en raison de la guerre en Ukraine, déclare le président français Emmanuel Macron

"Il nous faut réévaluer nos stratégies de production pour défendre notre souveraineté alimentaire et protéinique, en Européens" déclare Emmanuel Macron en clôture du sommet, "mais aussi réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois".



14h35 TU. Un bouclier pour lutter contre la hausse des prix des carburants



Emmanuel Macron indique que la déclaration de Versailles prévoit une mise en place de nouveaux instruments "dans les quinze jours" à venir pour aider les Européens à faire face à la montée des hydrocarbures.

Les prix montaient déjà avant la guerre, ils continueront de monter à cause de celle-ci. Emmanuel Macron, président français

14h35 TU. Que prévoit la stratégie européenne en matière de défense ?



Le président français Emmanuel Macron souligne les récents investissements faits par les 27 en matière de défense ces derniers jours, mais invite à les "consolider, bâtir des filières industrielles de défense avec moins de standarts mais qui correspondent à un marché intégré."



14h30 TU. Emmanuel Macron rappelle les objectifs européens dans la résolution du conflit



Emmanuel Macron prévient également que de nouvelles "sanctions massives" seront prises si la guerre se poursuit.

"Notre premier objectif demeure un retrour rapide à la paix, en commençant par un cessez le feu suivi d'un retrait rapide des troupes en Russie."Emmanuel Macron, président français

Emmanuel Macron au sommet européen informel de Versailles. © Ian Langsdon, Pool via AP



14h20 TU. Ursula Von Der Leyen annonce de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie.

L'unité nous a clairement guidé lorsque nous avons adopté tous ensemble trois vagues successives de sanctions à l'encontre du Kremlin.Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne

14h15 TU. Le président du conseil européen s'exprime depuis Versailles.



"L'Ukraine est un membre de la famille européenne, nous allons renforcer nos liens avec son peuple", a affirmé le président du conseil européen Charles Michel, lors d'une conférence de presse à Versailles. La présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen et le président français Emmanuel Macron doivent aussi s'exprimer.







13h30 TU. Zelensky dénonce l'embauche d'assassins syriens par la Russie.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé l'embauche d'assassins syriens par la Russie. Plus tôt, Moscou avait indiqué être favorable à l'envoi de mercenaires syriens pour combattre aux côtés des forces russes dans le pays. Selon lui, ces assasssins ont été embauchés pour "détruire" l'Ukraine.



13h05 TU. Le président ukrainien attend plus de soutien de la part de l'UE.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que l''Union européenne doit "en faire plus" pour l'Ukraine.

Il faut que les décisions des hommes politiques coïncident avec l'humeur de leurs peuples, les peuples européens (...) L'Union européenne doit en faire plus pour nous, pour l'Ukraine.Volodymyr Zelensky, président d'Ukraine

13h00 TU. L'ONU inquiète de la décision de Meta sur les messages violents à l'encontre de la Russie.



"C'est très clairement un sujet très, très complexe, mais qui soulève des inquiétudes en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire international", a expliqué Elizabeth Throssel, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, lors d'une conférence de presse à Genève. Le flou qui entoure cette annonce "pourrait certainement contribuer à des discours haineux dirigés contre des Russes en général", a-t-elle poursuivi.



12h30 TU. La Russie poursuit Meta pour "appel aux meurtres" de Russes.



Meta, la maison mère de Facebook et Instagram a assoupli son règlement quant aux messages violents destinés à l'armée et aux dirigeants russes. Le Parquet russe a donc demandé de classer le géant de l'internet organisation "extrémiste" et de bloquer l'accès à Instagram dans le pays.



12h20 TU. Comment l'offensive russe avance en Ukraine ?



L'armée russe étend son offensive en Ukraine. Les forces russes ont frappé pour la première fois la ville de Dnipro. Elles ont également visé deux aéroports militaires dans l'ouest du pays. L'étau se resserre autour de Kiev, la capitale.

L'armée russe progresse sur plusieurs fronts malgré la forte résistance ukrainienne. TV5MONDE

"Je vais vous informer (...) de comment se passent les négociations, qui ont lieu presque tous les jours désormais. Il y a certaines avancées positives", a déclaré le président russe Vladimir Poutine, à propos des pourparlers avec l'Ukraine, sans donner plus de précisions. Il rencontrait son allié bélarusse Alexandre Loukachenko ce vendredi 11 mars."Malheureusement, à la suite du bombardement de notre aérodrome par la Fédération de Russie, quatre militaires ont été tués et six blessés", a annoncé le maire de Lutsk, Ihor Polichtchouk. Le responsable de l'administration régionale Youriy Pohuliayko affirme que "quatre roquettes ont été tirées" sur la base aérienne par un avion de chasse russe à 03H45 TU.La police croate étudie le lieu où s'est écrasé un drone à Zagreb. Le drone aurait volé depuis la zone de guerre ukrainienne pour s'écraser dans la capitale croate dans la nuit du 11 mars. L'impact aurait provoqué une explosion bruyante, aucun blessé n'est à déplorer d'après les autorités croates.

11h35 TU. 386 élus russes sanctionnés par le Royaume-Uni.



Londres annonce imposer des sanctions à 386 députés russes qui ont soutenu l'invasion de l'Ukraine en votant pour reconnaître l'indépendance des régions séparatistes proruses de l'est du pays. Ils ont désormais l'interdiction de voyager et leurs avoirs situés au Royaume-Uni sont gelés.

11h10 TU. vers des relations commerciales plus difficiles avec la Russie ?



Selon une source proche du dossier, le président des États-Unis Joe Biden, en coordination avec les pays du G7 et l’Union Européenne, s'apprête à durcir nettement relations commerciales avec la Russie. Joe Biden souhaite notamment priver la Russie de son statut de "nation la plus favorisée." Cela doit donc entraîner une hausse des tarifs douaniers.



11h05 TU. Plus de 10 000 réfugiés ukrainiens en France.



Depuis le début de l'invasion russe, ce sont plus de 10 000 Ukrainiens ayant fui leur pays qui ont été recensés en France.

10 077 personnes déplacées, dont 9 761 ressortissants ukrainien, ont été contrôlées sur le territoire national par des effectifs de la DCPAF (police aux frontières) depuis le 25 février.Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté

10h45 TU. Les chaînes publiques allemandes ARD et ZDF vont reprendre leur couverture depuis la Russie.

10h30 TU. Le Kremlin affirme que les Syriens peuvent se porter volontaires pour combattre.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou "a dit, qu'avant tout, ceux qui veulent, qui ont demandé (à partir combattre) sont des ressortissants du Proche-Orient, des Syriens", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, peu après que Vladimir Poutine a approuvé l'idée de faciliter l'envoi de combattants volontaires dans les zones de conflit en Ukraine.



10h25 TU. "L'OTAN ne veut pas de guerre ouverte avec la Russie" - Stoltenberg

"L'Otan ne veut pas de guerre ouverte avec la Russie" a déclaré vendredi à l'AFP Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance, à Antalya dans le sud de la Turquie.

"Nous avons la responsabilité d'empêcher que ce conflit (entre la Russie et l'Ukraine, ndlr) s'intensifie au-delà des frontières de l'Ukraine et devienne une guerre ouverte entre la Russie et l'Otan", a-t-il ajouté, en marge du Forum diplomatique organisé par a présidence turque.

9h20 TU. Bruxelles propose 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé vendredi à Versailles, où les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sont réunis en sommet, de doubler le financement européen pour fournir des armes à l'Ukraine contre la Russie et de porter cette somme à 1 milliard d'euros.

9h10 TU. 2,5 millions de personnes ont désormais fui l'Ukraine selon l'ONU

Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, dont 116.000 sont des ressortissants de pays tiers, depuis le lancement de l'invasion russe le 24 février, ont indiqué les Nations unies.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022

8h30 TU. Poutine ordonne de faciliter l'envoi de combattants "volontaires" en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a demandé vendredi à son ministre de la Défense de lui proposer des redéploiements militaires à la frontière occidentale de la Russie, en réponse à ceux de l'Otan en Europe orientale.

"Concernant le renforcement de nos frontières occidentales à cause des actions adoptées par les pays de l'Otan (...) cela demande d'être étudié, je vous demande de me préparer un rapport", a-t-il dit à son ministre Sergueï Choïgou, lors d'une réunion télévisée de son Conseil de sécurité.

8h20 TU. Le parquet russe ordonne un contrôle strict des entreprises étrangères quittant la Russie

Dans la foulée de l'entrée de la puissante armée russe en Ukraine, un grand nombre d'entreprises ont annoncé suspendre ou arrêter leurs activités en Russie, de Coca-Cola à H&M, en passant par McDonald's, Ikea, Shell ou BP.

"Les procureurs vont établir un contrôle strict quant au respect de la législation du travail, des conditions des contrats de travail, du paiement des salaires, de l'exécutions des obligations contractuelles envers les contractants et envers la fédération de Russie", a annoncé le procureur général dans un communiqué.

5h35 TU. Frappes russes sur les villes de Dnipro et Lutsk selon les autorités

Des frappes aériennes ont visé vendredi des zones civiles, faisant une victime à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, une ville épargnée jusqu'à présent par les forces russes, selon les services d'urgence ukrainiens.

La ville de Lutsk, dans le nord-ouest de l'Ukraine, a également été visée par des frappes aériennes.

L'état de la progression des forces russes en Ukraine © TV5MONDE

3h22 TU. Le Congrès adopte un nouveau budget américain avec 14 milliards pour l'Ukraine

Le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte voté par des sénateurs des deux camps dans la soirée comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Il avait été approuvé la veille par la Chambre et doit désormais être promulgué par le président Joe Biden.

3h00 TU. L'UE en sommet à Versailles exclut une adhésion rapide de l'Ukraine

Les dirigeants des 27 se sont réunis pour élaborer les réponses économiques et militaires au choc de l'invasion russe. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, réunis en sommet à Versailles, ont exclu jeudi toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, tout en ouvrant la porte à des liens plus étroits.