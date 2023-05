DIRECT - Ukraine : les forces ukrainiennes font reculer les Russes à Bakhmout et bombardent la région de Briansk

Le président russe Vladimir Poutine ordonne à son gouvernement de "clarifier" la procédure permettant aux entreprises russes de verser des dividendes aux actionnaires des pays dits "inamicaux".La Russie considère que tous les pays qui lui ont imposé des sanctions pour sa campagne militaire en Ukraine sont "inamicaux". Il a riposté avec son propre ensemble de contre-sanctions et de contrôles des capitaux qui restreignent la capacité des entreprises et des investisseurs de ces pays à transférer des bénéfices ou des dividendes dans leur pays.Le Kremlin a déclaré que les propositions sur le paiement des dividendes devraient "inclure des conditions pour que les résidents augmentent leur production en Russie, développent des entreprises basées sur les nouvelles technologies et investissent dans l'économie russe".Vladimir Poutine a demandé au gouvernement de présenter des propositions d'ici le 20 mai, selon un document publié par le Kremlin.Le Kremlin a suscité de nouvelles craintes sur de potentielles nationalisations d'entreprises étrangères la semaine dernière avec un décret pour prendre le "contrôle temporaire" des actifs russes du groupe énergétique finlandais Fortum et de l'allemand Uniper dans une mesure qu'il a qualifiée de représailles et qui pourrait être répétée.L'armée russe annonce évacuer plus de 200 personnes du Soudan, plongé depuis deux semaines dans des combats entre groupes armés qui ont entraîné l'évacuation massive de ressortissants étrangers.Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que quatre avions Il-76 procédaient actuellement à l'évacuation vers la Russie de ces personnes parmi lesquelles des diplomates, des représentants de l'armée russe, leurs proches, d'autres citoyens russes et de pays dits "amicaux" ainsi que d'ex-URSS.

Dans un communiqué distinct, le ministère a précisé que ces 200 personnes étaient arrivées à Moscou.

Moscou et Khartoum entretiennent historiquement de bonnes relations. Sous le régime du dictateur Omar el-Béchir, la Russie était l'unique pourvoyeur d'armes du Soudan, sous embargo international.

Après la chute en 2019 d'Omar el-Béchir, Khartoum s'est éloignée un peu de Moscou, mais après le putsch de 2021, les militaires ont revendiqué leur volonté de coopérer avec la Russie, en ravivant par exemple le projet de la fondation d'une base militaire russe sur les côtes soudanaises.

Le groupe paramilitaire russe Wagner est également implanté au Soudan depuis des années, avec un accès privilégié aux mines d'or du pays, mais il se fait discret depuis le début des combats.

Au moins 1 mort et 3 blessés, c'est le bilan des bombardements russes dans la région de Kherson, ce 1er mai. Des tirs de missiles ont aussi blessé au moins 34 personnes, dont 5 enfants, à Pavlohrad, dans le centredu pays.L'activité dans le secteur manufacturier russe a augmenté pour le 12e mois consécutif en avril, et les nouvelles commandes à l'exportation ont mis fin à une séquence de 14 mois de baisse, tandis que les pressions inflationnistes ont repris de l'ampleur, a révélé mardi une enquête auprès des entreprises.L'indice mondial des directeurs d'achat (PMI) S&P pour l'industrie manufacturière russe a chuté en avril à 52,6 contre 53,2 en mars, le rythme de croissance ralentissant pour le deuxième mois consécutif.Jusqu'à présent, la demande intérieure a été le principal moteur de la croissance du secteur, car les nouvelles commandes à l'exportation se sont obstinément contractées alors que Moscou poursuit ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine."L'augmentation des nouvelles commandes à l'exportation résulterait de la diversification des marchés d'exportation et de l'introduction de nouvelles gammes de produits", a déclaré S&P Global dans un communiqué.La croissance globale a été tirée par de nouvelles augmentations de la production et des nouvelles commandes, aidées par les entreprises qui ont augmenté leurs effectifs, ce qui leur a permis de traiter les arriérés à un rythme plus rapide.Les forces ukrainiennes ont bombardé mardi 2 mai, au matin un village de la région russe de Briansk, à la frontière de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur local dans un message publié sur les réseaux sociaux, un jour après qu'une explosion a fait dérailler un train de marchandises dans la région."Dans la matinée, les forces armées ukrainiennes ont bombardé le village de Kurkovichi dans le district municipal de Starodubsky." a déclaré le gouverneur de Briansk, Alexander Bogomaz, dans un message sur sa chaîne Telegram."Il n'y a pas eu de victimes. Suite au bombardement, un incendie s'est déclaré dans l'une des habitations. Tous les secours sont sur place."L'Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d'attaques à l'intérieur de la Russie et sur le territoire sous contrôle russe en Ukraine. L'armée, cependant, rend compte quotidiennement des activités et des mouvements de troupes dans les zones de champ de bataille.La Russe Veronika Kudermetova a déclaré qu'elle retirerait le logo du sponsor russe sanctionné Tatneft de son équipement, afin de pouvoir concourir à Wimbledon cette année.Wimbledon a interdit les joueurs russes et biélorusses en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, mais a déclaré en mars qu'il les accepterait comme athlètes neutres pour les championnats de cette année.Les organisateurs du tournoi ont déclaré qu'il serait interdit aux joueurs d'exprimer leur soutien à l'invasion, que Moscou appelle une "opération militaire spéciale", et qu'ils ne devraient pas recevoir de financement des États russe ou biélorusse.Des unités ukrainiennes ont évincé les forces russes de certaines positions à Bakhmout au milieu de batailles acharnées, a déclaré lundi un haut général ukrainien, alors que la Maison Blanche estime que plus de 20 000 combattants russes ont été tués en Ukraine depuis décembre."La situation (à Bakhmout) est assez difficile", a déclaré le colonel général Oleksandr Syrskyi, commandant ukrainien des forces terrestres, dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram."Dans le même temps, dans certaines parties de la ville, l'ennemi a été contre-attaqué par nos unités et a quitté certaines positions" ces derniers jours, a-t-il dit.La bataille de 10 mois pour la ville de l'est de l'Ukraine a pris une importance symbolique pour les deux parties. C'est devenu le pivot d'une guerre qui a peu changé les lignes de front depuis fin 2022, laissant les deux parties à la recherche d'une percée.Lundi, la Russie a lancé une nouvelle volée de missiles sur l'Ukraine dans la nuit qui a tué deux personnes dans l'est, déclenché d'énormes incendies et endommagé des dizaines de maisons et d'autres bâtiments.Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont annoncé lundi 1er mai la poursuite de leur programme de coopération à long terme.Les deux dirigeants ont eu un entretien téléphonique à l'issue duquel le chef du gouvernement canadien s'est engagé à appuyer "l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra"."Le Canada continuera de leur apporter une aide militaire, humanitaire et financière", a assuré Justin Trudeau dans un tweet.Lors de son adresse télévisée quotidienne, le président ukrainien a pour sa part salué le programme "de coopération à long terme en matière de défense entre l'Ukraine et le Canada"."Le Canada a déjà commencé à confisquer des actifs russes", a indiqué Justin Zelensky, ajoutant que "c'est un exemple significatif pour tous les autres pays du monde".Le Canada a déjà formé plus de 36.000 soldats ukrainiens depuis septembre 2015 et cette mission a été prolongée jusqu'en mars 2025.Le pays a annoncé en mars que sa mission de formation d'ingénieurs ukrainiens était prolongée jusqu'en octobre et fait part de sa décision de fournir une formation à la médecine de combat.Mi-avril, les huit chars Leopard 2 promis par Ottawa à Kiev sont arrivés en Pologne. Ces engins de 55 tonnes sont l'une des composantes clé de l'arsenal canadien, et comptent parmi ses équipements les plus avancés.Un "engin explosif" a provoqué lundi 1er mai le déraillement et l'incendie d'un train de marchandises dans la région russe de Briansk frontalière de l'Ukraine, un incident rare qui n'a pas fait de victimes, selon les autorités.En pleine crainte d'opérations de sabotage et d'attentats en Russie, une ligne à haute tension a également été endommagée par un engin explosif dans la région de Léningrad (Nord-Ouest).Ces incidents surviennent au lendemain d'une frappe ukrainienne qui a tué quatre personnes dans un village de la région de Briansk et deux jours après une attaque de drones qui a provoqué un énorme incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée annexée.Alexandre Bogomaz, le gouverneur de la région de Briansk a déclaré sur Telegram qu'"un engin explosif non-identifié s'est déclenché, ce qui a entraîné le déraillement d'un train de marchandises".