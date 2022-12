DIRECT-Ukraine : les frappes russes se poursuivent contre les infrastructures énergétiques

06H40 TU. Incendie près de Moscou : un mort, la piste criminelle privilégiée

Les services d'urgence russes soupçonnent qu'un acte "criminel" soit à l'origine d'un vaste incendie qui a démarré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un centre commercial de la banlieue de Moscou, faisant un mort selon les médias russes.

"Les pompiers combattent un incendie d'une superficie de 7.000 m2 dans la région de Moscou", selon le ministère russe des Situations d'urgence, sans confirmer dans un premier temps le bilan d'un mort évoqué par les médias russes.



06H00 TU. "Le terrorisme des mines figurera parmi les accusations portées contre la Russie", selon le président ukrainien



"Les terroristes essaient délibérément de laisser derrière eux autant de pièges mortels que possible. Mines terrestres enfouies, fils-pièges, bâtiments, voitures et infrastructures minés... Il s'agit de plus de 170.000 kilomètres carrés de territoire dangereux".

Vladimir Poutine a pour sa part balayé les critiques occidentales des frappes russes qui ont laissé ces dernières semaines des millions d'Ukrainiens sans courant, voire sans eau et sans chauffage, en pleines températures hivernales.

"Oui, nous le faisons, mais qui a commencé ?", a déclaré Vladimir Poutine, présentant ces bombardements comme une réplique à l'explosion ayant endommagé début octobre le pont de Crimée construit par la Russie et à d'autres attaques imputées à Kiev.



01H35 TU. Le "marchand de mort" Viktor Bout arrive en Russie après un échange entre Moscou et Washington

"Tout va bien", a affirmé Viktor Bout, un ancien trafiquant d'armes de 55 ans, à sa famille au téléphone après être arrivé en Russie, selon un court extrait diffusé sur une chaîne de télévision publique.

"Je t'aime fort", a-t-il dit à sa mère, Raïssa Bout, émue.

Dans un second extrait vidéo diffusé sur la même chaîne de télévision russe, on a pu voir Viktor Bout monter à bord d'un avion.

Le visage amaigri, la moustache grisonnante, il avait le sourire aux lèvres, une infirmière prenant sa température et vérifiant sa tension.

Il a été accueilli plus tard par sa famille à son arrivée à Moscou, selon des images diffusées par la chaîne d'information Rossiya 24.

Viktor Bout, un trafiquant d'armes russe présumé au tribunal pénal de Bangkok, le 20 août 2010 et la star de la WNBA et double médaillée d'or olympique Brittney Griner, dans une salle d'audience en Russie, le 27 juillet 2022. AP Photo/Apichart Weerawong et Alexander Zemlianichenko.

