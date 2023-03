DIRECT - Ukraine : le centre de Bakhmout théâtre de "violents combats"

07h41 TU - "Violents combats" pour le centre de Bakhmout (armée ukrainienne)

De "violents combats" avec les forces russes sont en cours pour le centre de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué lundi 13 mars le commandant de troupes terrestres ukrainiennes. Informations confirmées aussi du côté russe.

Les Russes "attaquent depuis plusieurs directions" pour "avancer vers les quartiers centraux", a indiqué M. Syrsky cité par le centre de presse de l'armée. "Plus nous sommes proches du centre-ville, plus durs sont les combats", lui a fait écho Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner.



07h30 TU - Les importations d'armes explosent en Europe



Les importations d'armement en Europe ont quasiment doublé en 2022, tirées par les livraisons massives vers l'Ukraine devenue troisième destination mondiale. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié ce lundi 13 mars.

Avec une envolée de 93% sur un an, les importations ont aussi augmenté du fait de la hausse des dépenses militaires de plusieurs Etats européens comme la Pologne et la Norvège, qui devrait encore accélérer, selon cette étude faisant référence.

L'Ukraine, jusqu'ici un importateur négligeable d'armement, est devenue subitement la troisième destination d'armement dans le monde l'an passé, derrière le Qatar et l'Inde, conséquence directe de l'aide occidentale pour repousser l'invasion russe.