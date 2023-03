DIRECT - Ukraine : les meilleures unités russes détruites à Bakhmout, selon Kiev

07H36 TU. La "zone de mise à mort" de Bakhmout entrave l'avancée de Wagner, selon le ministère de la Défense britannique.



Bakhmout est devenue une "zone de mise à mort", probablement très difficile pour les forces mercenaires russes de Wagner qui tentent de poursuivre leur assaut vers l'ouest, a déclaré le ministère britannique de la Défense.



Sa dernière mise à jour des renseignements indiquait qu'au cours des quatre derniers jours, les forces du groupe Wagner avaient pris le contrôle de la majeure partie de l'est de Bakhmout, tandis que les forces ukrainiennes tenaient l'ouest et avaient démoli des ponts clés sur la rivière Bakhmoutka, "qui marque désormais la ligne de front".



Le ministère a déclaré : "Avec des unités ukrainiennes capables de tirer depuis des bâtiments fortifiés à l'ouest, cette zone est devenue une zone meurtrière, ce qui rend probablement très difficile pour les forces de Wagner qui tentent de poursuivre leur assaut frontal vers l'ouest.

Cependant, la force ukrainienne et ses lignes de ravitaillement à l'ouest restent vulnérables aux tentatives russes continues de déborder les défenseurs du nord et du sud".





04H19 TU. La Grande-Bretagne exhorte les sponsors à faire pression sur le CIO pour l'interdiction de la Russie et de la Biélorussie.



Le gouvernement britannique a écrit aux sponsors olympiques pour les exhorter à faire pression sur le Comité international olympique (CIO) sur sa proposition d'autoriser les Russes et les Biélorusses à participer aux Jeux de Paris l'année prochaine, rapportent les médias britanniques.



Le CIO fait face à une réaction croissante après avoir ouvert une voie en janvier pour que les concurrents de Russie et de son allié biélorusse gagnent des places olympiques grâce aux qualifications asiatiques et concourent en tant qu'athlètes neutres à Paris.



La secrétaire britannique à la Culture, Lucy Frazer, a adressé la lettre aux directeurs généraux britanniques de 13 des plus grands sponsors des Jeux olympiques, dont Coca-Cola, Samsung et Visa, exposant les préoccupations du gouvernement.



"Nous savons que le sport et la politique en Russie et en Biélorussie sont étroitement liés, et nous sommes déterminés à ce que les régimes de Russie et de Biélorussie ne soient pas autorisés à utiliser le sport à des fins de propagande", a écrit Lucy Frazer.



"Tant que nos préoccupations et le manque substantiel de clarté et de détails concrets sur un modèle de" neutralité "applicable ne sont pas pris en compte, nous ne sommes pas d'accord pour que les athlètes russes et biélorusses soient autorisés à reprendre la compétition", a-t-elle poursuivi.



L'Ukraine a menacé de boycotter les Jeux de Paris si des athlètes russes et biélorusses y participaient.



Le gouvernement britannique a publié le mois dernier une déclaration conjointe avec 34 autres nations appelant le CIO à interdire les athlètes russes et biélorusses de ses compétitions.



00H11 TU. La bataille de Bakhmout a détruit les meilleures unités russes, selon Kiev.



L'Ukraine a décidé de continuer à se battre dans la ville en ruine de Bakhmout parce que la bataille immobilise les meilleures unités russes et les dégrade avant une contre-offensive ukrainienne prévue au printemps, a déclaré un assistant du président Volodymyr Zelensky.



Les commentaires de Mykhailo Podolyak ont ​​été le dernier signal d'un changement de Kiev cette semaine pour poursuivre la défense de la petite ville orientale, site de la bataille la plus sanglante de la guerre, alors que Moscou tente de remporter sa première grande victoire en plus de six mois.



"La Russie a changé de tactique", a déclaré Mykhailo Podolyak dans une interview publiée par le journal italien La Stampa. "Elle a convergé vers Bakhmut avec une grande partie de son personnel militaire formé, les restes de son armée professionnelle, ainsi que les entreprises privées".



"Nous avons donc deux objectifs : réduire au maximum leurs effectifs capables, et les figer dans quelques batailles fatigantes clés, perturber leur offensive et concentrer nos moyens ailleurs, pour la contre-offensive de printemps", a-t-il poursuivi.



La Russie a fait de Bakhmout la cible principale d'une poussée hivernale impliquant des centaines de milliers de réservistes et de mercenaires. Il a capturé la partie est de la ville et ses périphéries au nord et au sud, mais n'a jusqu'à présent pas réussi à fermer un cercle autour des défenses ukrainiennes.



Kiev, qui semblait début mars envisager un repli vers l'ouest, a annoncé cette semaine que ses généraux avaient décidé de renforcer Bakhmout et de poursuivre la lutte.



21H08 TU. Le Canada interdit les importations d'aluminium et d'acier russes.

Le Canada interdit les importations d'aluminium et d'acier en provenance de Russie afin de "couper ou limiter les revenus qui servent à financer l'invasion illégale et barbare de l'Ukraine".

Ces importations représentaient près de 250 millions de dollars canadiens (170 millions d'euros) en 2021, selon les dernières données du gouvernement.

L'interdiction intervient au même moment où l'augmentation de 200% des droits de douane sur les importations d'aluminium russe annoncée le mois dernier par les États-Unis prend effet.

Elle fait également suite à une interdiction sur l'acier imposée par l'Union européenne l'an dernier.

"Le Canada et ses partenaires ont déjà sanctionné la Banque centrale russe et plafonné le prix du pétrole et du gaz russes", a déclaré la vice-Première ministre du Canada Chrystia Freeland, dans un communiqué.

"Et maintenant, nous veillons à ce que Poutine ne puisse pas financer sa guerre par la vente d'aluminium et d'acier au Canada, en coordonnant nos efforts avec ceux déployés par les États-Unis aujourd'hui", a-t-elle ajouté.