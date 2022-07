DIRECT-Ukraine : les Ukrainiens s'attendent à de "nouvelles actions" russes

05h45 TU : poursuite des bombardements russes, "nouvelles actions" attendues



L'armée russe a poursuivi samedi ses bombardements en Ukraine et prépare, après quatre mois et demi de guerre, "de nouvelles actions", selon des responsables ukrainiens.



Dans le Donbass, dans l'Est de l'Ukraine progressivement conquis, "les frappes brutales de l'artillerie russe ne s'arrêtent pas un jour, Sloviansk, Bakhmout, Avdiivka...", a condamné le président Volodymyr Zelensky, dans la soirée, réclamant encore des armes "modernes et puissantes" pour se défendre.



"En une journée, la Russie a frappé Mykolaïv (Sud), Kharkiv (Nord-Est), Kryvy Rig (ville natale de M. Zelensky dans l'Est, ndlr), les villages de la région de Zaporijjia (Est)... Elle a frappé (...) délibérément, intentionnellement, de simples maisons, des objectifs civils, des gens. Il y a des victimes, morts, blessés", a-t-il énuméré.



Dans l'Est, les habitants de la petite ville de Droujkivka au sud de Kramatorsk ont été réveillés samedi par une attaque de missiles présumée qui a creusé un énorme cratère devant un supermarché lui-même endommagé.



(Re) voir: Moscou menace de récupérer l'Alaska

Chargement du lecteur...

05h35 : Dispute entre Berlin et Kiev: les turbines iront en Allemagne, tranche le Canada



Le Canada a décidé samedi de restituer à l'Allemagne des turbines destinées au gazoduc russe Nord Stream pour atténuer la crise énergétique avec la Russie, malgré les appels de l'Ukraine à ne pas se "soumettre au chantage du Kremlin".

Cette turbine est actuellement en maintenance dans des ateliers du groupe allemand Siemens au Canada. Le groupe gazier russe Gazprom avait invoqué ces travaux pour justifier mi-juin une réduction de ses livraisons à l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream.

Le gouvernement allemand dit se trouver depuis plusieurs semaines "en contacts intensifs" avec Ottawa pour obtenir le retour de cet équipement vers l'Europe en dépit des sanctions frappant la Russie.

Berlin a dit vendredi avoir reçu des "signaux positifs" de la part du Canada, selon le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit.

L'Allemagne ne croit pas au motif technique invoqué par Gazprom pour expliquer la baisse des livraisons de gaz, mais considère que le retour de la turbine priverait la Russie d'un prétexte pour prolonger cette fermeture du robinet de gaz, qui menace de dégénérer en crise énergétique majeure.

De son côté, l'Ukraine a instamment prié le Canada de ne pas rendre la turbine.