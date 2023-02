DIRECT - Ukraine : Macron et Scholtz attendus pour la Conférence de Munich sur la sécurité

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, lors d'une conférence de presse, à la Villa Madama à Rome, le jeudi 9 février 2023. (AP Photo/Andrew Medichini)

Le patron de l'athlétisme mondial Sebastian Coe a souligné que son instance étudiera d'abord le statut des Russes sous l'angle des sanctions antidopage, avant de se pencher sur celles liées à la guerre en Ukraine, objet de crispations internationales.Le comité international olympique (CIO) a récemment suscité la colère de Kiev en proposant une feuille de route pour un retour des sportifs russes et biélorusses -bannis de la plupart des évènements mondiaux depuis un an- sous drapeau neutre, à condition qu'ils n'aient "pas activement soutenus la guerre en Ukraine".Lors de la prochaine réunion de son conseil, en mars, la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) discutera elle "spécifiquement de la feuille de route de réintégration en lien avec les attaques odieuses contre l'intégrité de notre sport par le dopage", a toutefois souligné le patron de l'instance, Sebastian Coe, qui se trouve en Australie pour les Mondiaux de cross-Country.En athlétisme, la Fédération russe est en effet suspendue depuis fin 2015 pour avoir mis en place un système de dopage institutionnalisé, et ses athlètes contraints de disputer les grandes compétitions mondiales sous bannière neutre.Lors de sa prochaine réunion, le conseil de World Athletics doit à ce titre recevoir le rapport d'un groupe de travail composé d'experts indépendants visant à évaluer les progrès réalisés par les Russes.C'est uniquement au terme des échanges autour de ce rapport "que nous passerons à la seconde thématique", celle de l'Ukraine, a ajouté Sebastian Coe, sans fournir de calendrier plus précis.Vendredi 17 février, les forces russes ont intensifié leurs attaques le long des lignes de front dans l'est de l'Ukraine alors que de hauts responsables politiques et militaires du monde entier devaient rencontrer en Allemagne des responsables ukrainiens qui devaient prendre la parole lors de la conférence sur la sécurité.Soutenue par des dizaines de milliers de réservistes, la Russie a intensifié ses assauts terrestres dans le sud et l'est de l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de son invasion du 24 février.Une nouvelle offensive russe majeure semble se dessiner et le gouverneur de la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a signalé une augmentation significative des attaques russes le long des lignes de front."Aujourd'hui, c'est plutôt difficile dans toutes les directions car le nombre d'attaques a augmenté de manière significative, les bombardements ont également beaucoup augmenté, même avec l'armée de l'air", a déclaré le gouverneur, Serhiy Haidai, à une chaîne de télévision ukrainienne."Il y a des tentatives constantes pour percer nos lignes de défense", a-t-il déclaré à propos des combats près de la ville de Kreminna.La Russie a fait pleuvoir des missiles sur l'Ukraine jeudi et a frappé sa plus grande raffinerie de pétrole. Sur environ 36 missiles tirés par la Russie, environ 16 ont été abattus, a indiqué l'armée de l'air, un taux inférieur à la normale.La guerre en Ukraine, près d'un an après l'invasion russe, et les tensions exacerbées entre Pékin et Washington constituent les principaux enjeux de la Conférence de Munich sur la sécurité qui débute ce vendredi 17 février.Plus de 150 représentants gouvernementaux vont se retrouver pour cette grand-messe consacrée aux questions de sécurité internationale qui se tient chaque année dans la capitale bavaroise.Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron figureront parmi les têtes d'affiche vendredi.Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, la vice-présidente américaine Kamala Harris, le chef de la diplomatie Antony Blinken ainsi que le chef de l'Otan Jens Stoltenberg, qui quittera ses fonctions à l'automne, seront aussi présents.Aucun responsable russe n'a été invité cette année.Les dirigeants occidentaux devraient renouveler leur engagement à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra pour repousser l'agression russe, engagée le 24 février 2022, à la fois financièrement et militairement.Car le conflit qui s'enlise actuellement dans l'est et notamment à Bakhmout ne donne aucun signe d'apaisement.Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba, attendu aussi à Munich, exclut à ce stade toute chance de mettre un terme au conflit par la diplomatie, dans un entretien au groupe de média Funke."Comment une telle initiative pourrait-elle fonctionner? Est-ce que le prix pour la paix devrait vouloir dire que la Russie reste dans les territoires qu'elle occupe en Ukraine?", s'est-il interrogé, estimant que cela n’empêcherait pas le Kremlin de reprendre son offensive militaire plus tard.Le Congrès américain continuera à débloquer de grosses enveloppes pour l'Ukraine, malgré l'hostilité de certains républicains, a tenu à rassurer l'influent sénateur démocrate Sheldon Whitehouse dans un entretien avec l'AFP, avant de s'envoler pour la Conférence de Munich sur la sécurité."Les (élus) excentriques s'attirent l'attention médiatique, mais je pense que la grande majorité, y compris des républicains à la Chambre, veulent continuer de soutenir l'Ukraine, tant qu'il n'y a pas d'inquiétudes autour de la corruption", a-t-il déclaré.Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani demande au chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, de passage à Rome, de "faire pression" sur la Russie pour arriver à une "paix juste" en Ukraine."La Chine doit jouer un rôle fondamental pour pousser en direction de la paix", a affirmé Antonio Tajani, cité dans un communiqué de son ministère diffusé dans la soirée."Je suis sûr que Pékin est prêt à s'engager en ce sens", a-t-il ajouté, tandis que Wang Yi doit se rendre à Moscou après sa tournée européenne.Le ministre italien, qui a reçu Wang Yi au siège de son ministère, "a réaffirmé la nécessité de faire pression sur la Russie pour favoriser les conditions d'une +paix juste+, à travers le soutien à la diplomatie, des sanctions efficaces, l'aide humanitaire et la justice pour les victimes", selon le communiqué.A Paris, où Wang Yi s'était rendu avant Rome, ses interlocuteurs français l'ont aussi "encouragé" à "transmettre des messages" pour que "la Russie revienne à la table des négociations".La tournée européenne de Wang Yi intervient alors que les relations entre son pays et l'Union européenne se sont tendues en 2021 quand les Européens ont imposé des sanctions pour protester contre la répression par les autorités chinoises de la minorité musulmane ouïghoure. Pékin avait sanctionné en représailles des parlementaires européens.Des avions de chasse américains ont intercepté, pour la seconde fois de la semaine, quatre avions russes près de l'Alaska, annonce le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad).Cette interception "de routine" d'appareils russes, notamment des modèles de bombardier lourd Tu-95 et de chasseur Su-30 et Su-35, a eu lieu mardi 14 février, a déclaré le Norad dans un communiqué.Il s'agit d'une opération consistant à escorter un avion potentiellement rival jugé trop proche d'un espace aérien, ou l'ayant pénétré."Les avions russes sont restés dans l'espace aérien international et n'ont pas pénétré dans l'espace aérien souverain américain ou canadien", a-t-il ajouté.Une opération d'interception avait déjà été menée lundi concernant, déjà, quatre avions russes près de l'Alaska.L'opération de mardi n'a pas de lien avec celles ayant conduit, dans les jours précédant, aux tirs américains ayant abattu trois objets volants non identifiés.