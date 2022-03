DIRECT-Ukraine : à Marioupol, l'Ukraine rejette l'ultimatum russe

06h29 TU. Première rotation du personnel ukrainien à Tchernobyl en près d'un mois



L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé que les rotations de personnel à la centrale nucléaire de Tchernobyl ont commencé dimanche 20 mars pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.



"L'Ukraine a informé l'AIEA qu'environ la moitié du personnel avait finalement pu rentrer chez lui après avoir travaillé sur le site contrôlé par la Russie pendant près de quatre semaines", a déclaré le directeur général Rafael Grossi.



05h40 TU. Le bilan de la frappe russe sur un centre commercial à Kiev passe à six morts



Six corps étaient étendus lundi matin devant le centre commercial Retroville, dans le nord-ouest de Kiev, selon un journaliste de l'AFP. Le site a été touché par une frappe d'une très forte puissance qui a pulvérisé des véhicules stationnés sur le parking et laissé un cratère béant de plusieurs mètres de large.



03h04 TU. L'Ukraine rejette l'ultimatum russe sur Marioupol



L'Ukraine a rejeté dans la nuit de dimanche à lundi l'ultimatum de la Russie exigeant la capitulation de la ville assiégée de Marioupol.



"Il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes. Nous en avons déjà informé la partie russe", a déclaré le vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. "C'est une manipulation délibérée et une véritable prise d'otage".



02h51 TU. Biden ira en Pologne vendredi 25 pour parler de l'Ukraine



La Maison Blanche a annoncé que le président américain se rendra vendredi à Varsovie pour y rencontrer son homologue polonais Andrzej Duda et discuter de l'invasion de l'Ukraine.



02h20 TU. L'Allemagne conclut un accord énergétique avec le Qatar



L'Allemagne, qui cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, s'est engagée à "accélérer" la construction de deux terminaux de gaz naturel liquéfié dans le cadre d'un accord énergétique de long-terme avec le Qatar.



01h10 TU. Zelensky estime que Jérusalem est "le bon endroit pour trouver la paix"



"Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, essaie de trouver un chemin pour la négociation avec la Russie et nous lui en sommes reconnaissants. Pour tous ses efforts, afin que tôt ou tard, nous puissions commencer la discussion avec la Russie. Peut-être à Jérusalem. C'est le bon endroit pour trouver la paix. Si c'est possible", a déclaré le président ukrainien dans une vidéo publiée sur Telegram.



00h40 TU. Au moins une personne tuée à Kiev par une frappe russe sur un centre commercial, d'après le maire​



Une énorme déflagration a secoué la ville lors de l'attaque et des feux étaient visibles dans les décombres du centre commercial Retroville, selon des journalistes de l'AFP.