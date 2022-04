DIRECT- Ukraine : Moscou accentue la pression à Kharkiv, Kiev revendique des succès tactiques

Les forces russes maintenaient ce samedi leur pression sur les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, particulièrement autour de Kharkiv au nord-est. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation dans cette région était "difficile", mais fait état de "succès tactiques" ukrainiens. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a quant à lui exhorté l'Otan et les États-Unis à cesser de livrer des armes à Kiev.