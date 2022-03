DIRECT-Ukraine : Moscou accusé de commettre des crimes de guerre, la liste des victimes s'allonge

Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 18 mars : La Russie renonce à tenir un vote au Conseil de sécurité de l'ONU

Les Etats-Unis mettent la Chine en garde contre toute aide à la Russie

Échange entre Joe Biden et Xi Jinping à 13h GMT

Des missiles russes ont frappé la zone de l'aéroport de Lviv (maire)



Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+1.



7h02 TU. Des missiles russes ont frappé la zone de l'aéroport de Lviv, selon le maire

Des "missiles" russes ont frappé vendredi le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise, selon son maire, Andriy Sadovy, assurant que la frappe n'avait pas touchée directement l'aéroport.



6h48 TU. Ukraine: des nuages de fumée visibles dans la zone de l'aéroport de Lviv



4h13 TU. Les habitants de Marioupol à la recherche de survivants



Selon la mairie de Marioupol, "plus d'un millier" de personnes se trouvaient dans un abri antiaérien sous le théâtre lorsqu'il a été bombardé. Aucun bilan n'a été communiqué à ce stade.



03h51 TU. Les Etats-Unis mettent la Chine en garde contre toute aide à la Russie

"Nous sommes préoccupés par le fait qu'ils envisagent d'assister directement la Russie avec de l'équipement militaire qui serait utilisé en Ukraine. Le président Biden va parler au président Xi, et lui dira clairement que la Chine portera une responsabilité pour tout acte visant à soutenir l'agression russe, et que nous n'hésiterons pas à lui imposer des coûts", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.



01h15 TU. La Russie renonce à tenir un vote au Conseil de sécurité de l'ONU



Moscou semble de plus en plus isolée. La Russie a renoncé à tenir ce vendredi un vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution liée à la guerre en Ukraine, faute de soutien de ses plus proches alliés.