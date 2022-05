DIRECT - Ukraine : Moscou accusée de crimes de guerres et déplacement de force de milliers d'Ukrainiens

Les accusations de crimes de guerre s'accumulent ce vendredi 13 mai contre l'armée russe en Ukraine. Des civils auraient été abattus par des militaires russes près de Kharkiv et à Kiev. Des milliers d'Ukrainiens auraient été déplacés de force par la Russie vers des "camps de filtration". Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre, selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève.