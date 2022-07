DIRECT-Ukraine : Moscou et Kiev concluent un accord pour débloquer les exportations de céréales

Ce qu'il faut retenir du samedi 23 juillet Accord sur l'exportation des céréales

07H50 TU. L'Union africaine "se félicite" de l'accord entre la Russie et l'Ukraine

L'Union africaine s'est "félicitée" samedi de l'accord signé entre la Russie et l'Ukraine pour débloquer les exportations de céréales, un "développement bienvenu" pour le continent qui fait face à un risque accru de famine.

Cet accord est "une réponse" à la visite en juin en Russie du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'UA, et de Moussa Faki, président de la commission de l'UA, qui avaient souligné auprès de Vladimir Poutine "l'urgence du retour des céréales d'Ukraine et de Russie sur les marchés mondiaux", selon l'organisation.



00H11 TU. Accord sur l'exportation des céréales



La signature de cet accord âprement négocié sous les auspices des Nations unies et d'Ankara a eu lieu au palais de Dolmabahçe sur le détroit du Bosphore, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les conditions sont réunies pour son application "dans les prochains jours", selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, le 14 juillet 2022. AP Photo.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que l'ONU était responsable du respect de cet accord ."Tout le monde comprend que la Russie pourrait se livrer à des provocations, à des tentatives de discréditer les efforts ukrainiens et internationaux. Mais nous faisons confiance à l'ONU. Maintenant c'est leur responsabilité de garantir le respect de l'accord."

De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan espère que cet accord va "renforcer l'espoir de mettre fin à cette guerre" que se livrent depuis près de cinq mois deux des plus grands producteurs de céréales du monde.



Vendredi 20H41 TU. Washington presse la Russie de mettre "rapidement" en oeuvre l'accord sur les céréales ukrainiennes.

Les Etats-Unis ont appelé la Russie à mettre "rapidement" en oeuvre l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire, signé par Kiev et Moscou à Istanbul.

"Nous nous attendons à ce que la mise en oeuvre de l'arrangement d'aujourd'hui commence rapidement pour empêcher les personnes plus vulnérables dans le monde de sombrer dans une insécurité et une malnutrition plus profondes", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche sur les questions stratégiques, John Kirby, à la presse.

"Nous espérons que cela change la donne mais nous restons lucides", a-t-il ajouté.

"Il revient maintenant à la Russie de concrètement mettre en oeuvre cet accord. Mais il est très bien structuré en termes de surveillance et en termes de canaux par lesquels les céréales devraient pouvoir sortir", a par ailleurs salué la numéro 3 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, qui s'exprimait au Forum sur la sécurité d'Aspen.

Vendredi 18H43 TU. La crise céréalière en Ukraine, un "signal d'alarme" pour l'Afrique, selon Cyril Ramaphosa.

La crise ukrainienne est un "signal d'alarme" qui devrait inciter l'Afrique à devenir autonome dans la production de céréales et d'engrais, a déclaré vendredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

"Voulons-nous continuer pendant des années à dépendre de cette partie du monde pour nos céréales et nos engrais ?" a demandé le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à Pretoria lors d'une visite officielle du président ivoirien Alassane Ouattara.

Ou devrions-nous dire que ce conflit est un signal d'alarme comme le Covid est devenu un signal d'alarme pour beaucoup d'entre nous sur le continent africain pour commencer à produire nos propres vaccins ?", a-t-il ajouté, insistant sur le fait que les pays africains doivent accélérer leur production agroalimentaire afin de réduire les importations.

Les prix des aliments sur le continent africain sont montés en flèche à cause de la guerre en Ukraine, un exportateur crucial de blé. Des millions de tonnes de grain sont bloquées dans des ports ukrainiens par la présence de navires de guerre russes et celle de mines, placées par Kiev pour défendre ses côtes.

L'inflation et les pénuries viennent s'ajouter aux conflits et aux sécheresses dévastatrices qui frappent déjà le continent le plus pauvre du monde.