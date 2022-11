DIRECT - Ukraine : Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir à nouveau frappé la centrale nucléaire de Zaporijjia

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) November 20, 2022

Chargement du lecteur... Video extaite de la chaine Telegram de Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène allié de Moscou via Associated Presse

Emmanuel Macron s'est entretenu ce 20 novembre avec le directeur-général de l'AIEA, Rafael Grossi, sur la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia.Après cet entretien, le président français "parlera probablement cet après-midi" au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a précisé la présidence.La Russie et l'Ukraine se sont accusées mutuellement d'avoir bombardé la centrale, située dans le sud ukrainien et occupée militairement par l'armée russe.Selon le ministère russe de la Défense, les forces ukrainiennes ont tiré samedi et dimanche plus d'une vingtaine d'"obus de grand calibre" sur la centrale.Pour sa part, l'agence nucléaire ukrainienne a accusé la Russie d'avoir bombardé le site.Rafael Grossi, qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a fait lui état de "puissantes explosions" qui se sont produites dans ce secteur. "L'information est extrêmement perturbante. Des explosions sont survenues sur le site de cette grande centrale nucléaire, ce qui est totalement inacceptable", a-t-il déclaré dans un communiqué.La Russie a accusé les forces ukrainiennes d'avoir procédé à de nouveaux bombardements contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, tout en assurant que le niveau de radiation y restait "conforme à la norme"."Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijjia", la plus grande d'Europe et occupée militairement par la Russie, a affirmé l'armée russe dans un communiqué.Samedi et dimanche, les forces ukrainiennes ont tiré plus d'une vingtaine d'"obus de grand calibre" sur la centrale, selon le communiqué.Ceux-ci ont notamment explosé entre les blocs énergétiques numéro 4 et 5 et visé le toit d'un "bâtiment spécial" situé à proximité de ces blocs, selon la même source.Malgré ces bombardements, "le niveau de radiation dans la zone de la centrale reste conforme à la norme", souligne le communiqué.La Russie, qui mène une offensive en Ukraine depuis le 24 février, occupe militairement le territoire de la centrale et le président russe Vladimir Poutine en a revendiqué l'annexion, tout comme celle de quatre régions ukrainiennes.Depuis plusieurs mois, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombardements sur le site, sous contrôle russe mais située non loin de la ligne de front.

De "puissantes explosions" se sont produites dans le secteur de la centrale ukrainienne de Zaporijjia, a averti Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans un communiqué.

"L'information est extrêmement perturbante. Des explosions sont survenues sur le site de cette grande centrale nucléaire, ce qui est totalement inacceptable." La sûreté et la sécurité nucléaires ne sont jusqu'à présent pas menacées précise le document.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 20, 2022

Un tramway circule dans le noir alors que la neige tombe dans le centre-ville de Kiev, le 18 novembre 2022. Andrew Kravchenko (AP)

Dans un communiqué, l'armée russe a accusé l'Ukraine de ces bombardements. "Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijjia", indique-t-il. Ceux-ci ont notamment explosé entre les blocs énergétiques numéro 4 et 5 et visé le toit d'un "bâtiment spécial" situé à proximité de ces blocs, selon la même source."Le niveau de radiation dans la zone de la centrale reste conforme à la norme", souligne le communiqué.L'opérateur énergétique ukrainien, Energoatom, a quant à lui attribué ces bombardements à la Russie. "Ce matin du 20 novembre 2022, à la suite de nombreux bombardements russes, au moins 12 frappes ont été enregistrées sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia", a dénoncé l'agence. Elle accuse les Russes d'"organiser une fois de plus un chantage nucléaire et mettre le monde entier en danger."Dans son allocution quotidienne, samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait savoir qu'il s'était entretenu avec son état-major. Ont notamment été discutés et jugés prioritaires "l'approvisionnement des troupes [...] et le fait que nous envisageons d'augmenter le nombre de drapeaux ukrainiens dans les villes du sud et de l'est du pays."Le dirigeant a précisé que les échanges ont également porté sur la question énergétique. "Nous préparons d'importants événements internationaux - ils auront lieu bientôt", a-t-il ajouté.Les tentatives de l'Occident de pousser l'Ukraine à négocier avec Moscou sont "bizarres", selon Mykhaïlo Podoliak, conseiller clé de la présidence ukrainienne.

"Quand tu as l'initiative sur le champs de la bataille, c'est un peu bizarre de recevoir des propositions du genre : vous ne pourrez pas de toute façon tout faire par la voie militaire, menez les négociations. Cela veut dire que le pays qui attaque, qui récupère ses territoires, doit capituler devant le pays qui est en train de perdre."

Any conspiracy theories about " surrender" or West's secret negotiations with Putin do not take into account "small detail". Ukrainians. Such arrangements cannot be implemented. Ukraine will not kneel to Russians. It is not a matter of politics. It is a matter of our existence. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 19, 2022

Ce dernier précise que la Russie n'a fait "aucune proposition directe" à l'Ukraine sur ces pourparlers. Elle préfère, toujours selon Mykhaïlo Podoliak, les transmettre via des intermédiaires et a même évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu.

Une idée qui n'a aucun sens pour Kiev qui n'y voit qu'une manoœvre du Kremlin pour obtenir un répit et préparer une nouvelle offensive. "La Russie ne veut pas de négociations. La Russie mène une campagne de communication appelée "négociations"", assure le conseiller.



Portée par un élan victorieux, l'Ukraine ne peut se "permettre aucune pause" dans sa contre-offensive, malgré l'arrivée du froid et de la neige qui aggravent la situation sur le terrain, poursuit Mykhaïlo Podiolak.

"Aujourd'hui chaque petite pause ne fait qu'alourdir les pertes subies par l'Ukraine", a martelé le responsable alors que Moscou pilonne depuis des semaines des infrastructures énergétiques du pays plongeant dans le noir des millions de foyers.



Les régions de Zaporijjia (sud) et Lougansk (est) sont désormais les "directions clé" pour l'armée, a estimé Podoliak, qui a toutefois refusé de spéculer sur la possibilité d'une opération militaire en vue de reprendre la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.



Dans ce contexte, les autorités ukrainiennes espèrent une augmentation des livraisons d'armes occidentales. "Ce serait très important de le faire justement en hiver", a observé le conseiller du président.

Et d'énumérer: "il nous faut encore 150 à 200 chars, environ 300 blindés", une centaine de systèmes d'artillerie, 50 à 70 systèmes de lance-roquette multiples, notamment de redoutables HIMARS américains de l'Ukraine possède déjà plusieurs unités, ainsi que "dix à 15 systèmes de défense anti-aérienne pour fermer le ciel".



Il a également cité les missiles américains ATACMS, d'une portée de 300 kilomètres alors que celle des armes dont l'Ukraine dispose actuellement dépasse à peine 80 kilomètres.



Pour Mykhaïlo Podoliak, ces missiles vont "rapprocher la fin de la guerre" en permettant à l'Ukraine de "détruire de gros dépôts" militaires russes se trouvant profondément dans les zones occupées et qui sont pour le moment inaccessibles.

Kiev "n'a pas besoin" d'attaquer des cibles militaires à l'intérieur de la Russie, a assuré le conseiller. "La guerre finira quand nous reprendrons le contrôle de nos frontières et quand la Russie va avoir peur de l'Ukraine".