DIRECT - Ukraine : Moscou ravive la bataille du gaz, Kiev prête à exporter de nouveau ses céréales

Ce qu'il faut retenir ce lundi 25 juillet 2022, 152ème jour de guerre



- Le sud de l'Ukraine est toujours régulièrement bombardé par les forces russes. D'après Kiev, cette région est devenue le point majeur de la guerre.



- Le port d'Odessa frappé par les Russes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov affirme viser "uniquement l'infrastructure militaire. Ce n'est pas du tout lié à l'infrastructure utilisée pour la mise en oeuvre de l'accord sur les exportations de céréales".



- Le ministre ukrainien des infrastructures Oleksandre Koubrakov a appelé les garants de l'accord, la Turquie et l'ONU, à garantir la sécurité des convois ukrainiens. "Si les parties ne garantissent pas la sécurité, cela ne marchera pas", a-t-il prévenu. Le vice-ministre de l'Infrastructure, Iouri Vaskov, a précisé que le port de Tchornomorsk (sud-ouest) serait le premier à fonctionner pour les exportations, suivi par ceux d'Odessa puis de Pivdenny (sud-ouest).



-Dans la région de Kherson, largement occupée par les troupes russes, les Ukrainiens affirment amplifier leur contre-attaque.



- Trois sur les 15 canons antiaériens allemands Gepard sont arrivés en Ukraine. Des chars polonais PT-91 sont également arrivés en Ukraine.



- Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov est arrivé au Congo-Brazzaville. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le pays s'affiche comme "neutre" dans le conflit.



- L'Ukraine, vainqueur de l'Eurovision 2022, salue le fait que le prochain concours aura lieu au Royaume-Uni, après avoir dénoncé en juin la décision de lui retirer l'accueil de l'édition 2023 en raison de l'invasion russe.

Le yacht Amore Vero immobilisé à La Ciotat suite aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Il appartient à Igor Setchine, PDG du groupe pétrolier russe Rosnet. 3 mars 2022. © AP Photo/Bishr Eltoni, File

Certains veulent financer la reconstruction de l'#Ukraine en confisquant les biens des milliardaires russes. Est-ce possible ? Et si oui, comment faire ? Réponses avec Patrick Lefas et @SaraBrmbf dans cet épisode du podcast @SophiePossibles#BiensMalAcquishttps://t.co/fxXtIOnDjw pic.twitter.com/N1mrHxxqeu — Transparency France (@TI_France) July 8, 2022

Un homme balaye près des décombres d'un centre commercial détruit par des frappes russes le 9 mai dernier à Odessa. 13 mai 2022 © AP Photo/Francisco Seco

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avant la conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le jeudi 23 décembre 2021. AP/Alexander Zemlianichenko

The first three German 'Gepard' Flakpanzers are in Ukraine already. The dozen more is incoming.

Vielen Dank an unsere deutschen Freunde für ihre Entschlossenheit. pic.twitter.com/nd6y9LaK8t — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 25, 2022

Les États-Unis ont installé de nombreux laboratoires biologiques dans des dizaines de pays et de régions, dont l'Ukraine, au mépris des traités internationauxKCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne.

"Aujourd'hui nous avons entendu de nouvelles menaces gazières envers l'Europe. Malgré la concession concernant la turbine pour Nord Stream, la Russie ne va pas reprendre l'approvisionnement en gaz des pays européens, comme elle y est contractuellement obligée", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien."C'est une guerre gazière ouverte que la Russie mène contre l'Europe unie. Ils se fichent de ce qui arrivera aux gens, de la façon dont ils souffriront - de la faim due au blocage des ports, du froid hivernal et de la pauvreté... ou de l'occupation. Ce ne sont que différentes formes de terreur", a lancé le président ukrainien. "C'est pourquoi vous devez riposter. Ne réfléchissez pas à la façon de faire revenir la turbine, mais renforcez les sanctions", a-t-il conclu.Le parquet national financier a ouvert une enquête visant les biens acquis en France par des oligarques russes proches du président Vladimir Poutine, à la suite d'une plainte déposée fin mai par l'ONG Transparency International France (TIF).L'ouverture de cette enquête survient après la plainte déposée fin mai à Paris par l'ONG anticorruption, notamment pour des faits de "blanchiment" visant de possibles biens mal acquis en France par "des hommes d'affaires et hauts fonctionnaires proches de Vladimir Poutine".La plainte contre X de l'ONG visait, outre le blanchiment, la non justification de ressources, Transparency expliquant ainsi "dénoncer le système de capture de l'Etat russe et de la richesse nationale par" des proches de Vladimir Poutine."En France, comme ailleurs, la traque des avoirs des oligarques et des proches du régime russe piétine", ajoute l'ONG, en insistant sur les "intermédiaires, prête-noms, sociétés-écran ou trusts dans des paradis fiscaux ou judiciaires".Grâce à diverses sources, "nous avons pu dresser un inventaire du patrimoine immobilier en France de plusieurs oligarques et proches du régime russe, identifier les chaînes de propriétés mises en place à cet effet, et réunir un faisceau d'indices sur l'origine illicite des ressources ayant permis l'acquisition de ce patrimoine", avait alors affirmé Patrick Lefas, président de TIF. Il estime même qu'on pourrait financer la reconstruction de l'Ukraine avec les biens confisqués à ces hommes d'affaires russes liés au pouvoir.Le géant gazier russe annonce qu'il réduirait dès mercredi drastiquement, à 33 millions de m3 quotidiens, les livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream, arguant de la nécessité de maintenance d'une turbine."La capacité productive de la station de compression Portovaïa passera à 33 millions de m3 le 27 juillet à 07H00" (04H00 GMT), a indiqué Gazprom sur son compte Telegram, soit environ 20% des capacités du gazoduc contre environ 40% actuellement.Au même moment l'opérateur gazier russe annonce une augmentation de ses exportations vers la Chine."Le 24 juillet, le record historique du volume quotidien des exportations de gaz russe vers la Chine via le gazoduc Power of Siberia a été mis à jour. A noter qu'en juillet les livraisons dépassent régulièrement les quantités contractuelles journalières."Le gazoduc Nord Stream, d'une capacité selon Gazprom de 167 millions de m3 quotidiens, relie la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Le tube est stratégique pour les approvisionnements en gaz des Européens, très dépendants des ressources énergétiques russes.Par ailleurs, dans un précédent communiqué de Gazprom lundi, le groupe gazier avait indiqué que la livraison de la première turbine au coeur du litige était bloquée, arguant de "problèmes (du fait) des sanctions de l'UE et de la Grande-Bretagne"."Leur résolution est importante pour permettre la livraison en Russie du moteur et pour effectuer les réparations complètes et urgentes d'autres moteurs de turbine à gaz pour la station de compression de Portovaïa" avait-il ajouté."On ne souhaite pas introduire des objectifs uniformes qui ne seraient pas adaptés à la réalité de chacun et qui finalement n'auraient pas d'incidence sur notre capacité à exporter du gaz chez nos voisins", explique-t-on dans l'entourage de la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.La France cherche un accord "qui acte le principe d'une réduction coordonnée de la consommation de gaz mais qui tienne en même temps compte des situations particulières de chaque Etat membre et notamment de notre capacité d'exportation de gaz" ajoute cette source.Le plan de Bruxelles -qui doit encore être validé par les États membres- prévoit que chaque pays devra "faire tout son possible" pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d'au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.Ces principes, qui doivent être discutés lors d'un conseil extraordinaire des ministres européens chargés de l'énergie à Bruxelles, font l'objet d'une opposition de plusieurs pays dont l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal.L'Ukraine a dit s'attendre à reprendre ses premières exportations de céréales depuis le début de la guerre "dès cette semaine", après la signature d'un accord avec Moscou et malgré le bombardement samedi par l'armée russe du grand port d'Odessa."Nous nous attendons à ce que l'accord commence à fonctionner dans les prochains jours et nous prévoyons qu'un centre de coordination sera mis en place à Istanbul dans les prochains jours. Nous préparons tout pour commencer dès cette semaine", a déclaré le ministre ukrainien de l'Infrastructure Oleksandre Koubrakov, lors d'une conférence de presse.Selon lui, l'entrave principale à la reprise des exportations est le risque de bombardements russes, comme l'illustre la frappe ayant visé samedi le port d'Odessa sur la mer Noire, d'importance vitale.De son côté, Moscou affirme que les bombardements "visent uniquement l'infrastructure militaire. Ce n'est pas du tout lié à l'infrastructure utilisée pour la mise en oeuvre de l'accord sur les exportations de céréales". Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov affirme lors de son briefing téléphonique quotidien à la presse que "cela ne peut ni ne doit gêner le début du processus de chargement.""Rien ne figure dans les engagements pris par la Russie, notamment dans le cadre des accords signés le 22 juillet à Istanbul, qui nous interdirait de poursuivre l'opération militaire spéciale, en détruisant des infrastructures militaires" ukrainiennes, a insisté pour sa part le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à Oyo, au Congo.Oleksandre Koubrakov a appelé les garants de l'accord, la Turquie et l'ONU, à assurer la sécurité des convois ukrainiens. "Si les parties ne garantissent pas la sécurité, cela ne marchera pas", a-t-il prévenu.Les exportations sont également entravées par la présence de mines marines, disséminées par les forces ukrainiennes pour se prémunir d'un assaut amphibie russe. Selon le ministre, le déminage n'aura lieu que "dans le couloir nécessaire pour les exportations".Le Royaume-Uni s'est mis d'accord avec l'Ukraine, vainqueur de l'Eurovision cette année, pour accueillir en 2023 la prochaine édition du concours de la chanson à sa place en raison de l'invasion russe, a annoncé lundi le gouvernement britannique. "À la suite d'une demande de l'Union Européenne de Radio-Télévision (qui organise l'événement, ndlr) et des autorités ukrainiennes, la BBC a accepté d'accueillir le concours l'année prochaine", a indiqué dans un communiqué la ministre britannique de la Culture Nadine Dorries, alors que le Royaume-Uni avait obtenu la deuxième place en mai dernier.Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé dimanche soir à Oyo, dans le nord du Congo. Le ministre russe des Affaires étrangères a entamé la deuxième étape de sa tournée africaine débutée au Caire en Egypte la semaine dernière. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février dernier, le Congo-Brazzaville s'affiche comme un pays "neutre" dans ce conflit.Les frappes russes contre le port ukrainien d'Odessa ne constituent pas un obstacle aux exportations de céréales ukrainiennes et à la mise en oeuvre d'un accord signé sous l'égide l'ONU, affirme ce lundi le Kremlin. Les bombardements "visent uniquement l'infrastructure militaire. Ce n'est pas du tout lié à l'infrastructure utilisée pour la mise en oeuvre de l'accord sur les exportations de céréales", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov."Nous attendons 15 Gepard. Trois d'entre eux sont arrivés en Ukraine aujourd'hui", a annoncé le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov, cité par l'agence Interfax-Ukraine.Des chars polonais PT-91 Twardy sont également arrivés en Ukraine, a écrit lundi sur Twitter Andriy Iermak, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne.L'armée russe a bombardé samedi le port ukrainien d'Odessa, vital pour le commerce des céréales ukrainiennes. Ces frappes sont intervenues dès le lendemain de la signature d'un accord impliquant la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU pour permettre les exports de céréales depuis l'Ukraine afin de réduire le risque de la crise alimentaire mondiale qui se dessine à cause de l'offensive russe. L'exportation de blé, maïs et tournesol d'Ukraine se faisait à 90% par la mer et pour l'essentiel par Odessa, principal port ukrainien en mer Noire, qui concentrait 60% de l'activité portuaire du pays.D'après les autorités ukrainiennes, le sud de l'Ukraine est en train de devenir un point majeur de la guerre - sinon le point central -. Ces déclarations sont faites au lendemain de bombardements sur le port d'Odessa. De son côté, Kiev affirme vouloir libérer la région de Kherson.

La Corée du Nord vient de reconnaître officiellement les deux régions séparatistes prorusses autoproclamées de l'est de l'Ukraine. Le pays a accusé les Américains de fabriquer des armes biologiques en Ukraine. Les États-Unis ont "installé de nombreux laboratoires biologiques dans des dizaines de pays et de régions, dont l'Ukraine, au mépris des traités internationaux", a écrit l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, faisant référence à des éléments "détectés" par la Russie. Cette accusation faisant écho à une précédente déclaration formulée par Moscou et rejetée par l'ONU en mars.

Le président de la République fédérale allemande Frank-Walter Steinmeier, estime que la guerre russe en Ukraine était aussi "une guerre contre l'unité de l'Europe"."Nous ne devons pas nous laisser diviser, nous ne devons pas laisser détruire la grande oeuvre d'une Europe unie que nous avons entamée de manière si prometteuse", a-t-il déclaré dans un discours officiel.

Nous pouvons parler de retournement de situation sur le terrain. Au cours des récentes opérations, ce sont les forces armées ukrainiennes qui ont eu l'avantage.

Sergiy Khlan, conseiller du chef de l’administration militaire régionale ukrainienne.

Dimanche soir, il a tenu sa traditionnelle allocution sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses compatriotes à "être unis et à travailler ensemble pour la victoire", avant de "célébrer pour la première fois le Jour de la souveraineté de l'Ukraine, le 28 juillet".

Dans la région de Kherson, largement occupée par les troupes russes depuis le 3 mars, les Ukrainiens affirment amplifier leur contre-attaque. "Nous pouvons parler de retournement de situation sur le terrain. Au cours des récentes opérations, ce sont les forces armées ukrainiennes qui ont eu l'avantage", a assuré dimanche le conseiller du chef de l’administration militaire régionale fidèle à Kiev, Sergiy Khlan.

"Mykolaïv a de nouveau été bombardée" dimanche matin, déclare la présidence ukrainienne. La ville a été visée la veille au soir soir par "quatre missiles de croisière de type Kalibr", qui ont fait cinq blessés dont un adolescent et endommagé plusieurs immeubles, a-t-elle ajouté.

Une vieille femme pendant un bombardement à Mykolaïv le 29 juin 2022 © AP Photo/George Ivanchenko

00h30 TU. Kharkiv sous les bombes.



Des bombardements dans la région de Kharkiv sont signalées par les autorités ukrainiennes. "Plusieurs bâtiments d'habitation ont été endommagés et des bâtiments résidentiels incendiés", annonce la présidence.



00h10 TU. La Russie veut rassurer sur les exportations de céréales d'Ukraine



Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est voulu rassurant face à ses partenaires arabes au Caire après l'accord sur des "couloirs sécurisés", pour exporter les céréales d'Ukraine et de Russie, censé éloigner le spectre de la faim, en Afrique notamment. L'accord signé vendredi à Istanbul entre Moscou et Kiev, sous l'égide de l'ONU, prévoit des "couloirs sécurisés" pour la circulation en mer Noire des navires marchands. Il doit permettre d'exporter 20 à 25 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine et de faciliter les exportations agricoles russes, réduisant ainsi le risque d'une crise alimentaire dans le monde où, selon l'ONU, 345 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë.

La guerre en Ukraine ne connaît pas de répit sur les fronts de Mykolaïv (sud), dans la région de Kharkiv (nord-est), la deuxième plus grande ville de ce pays, dans celle de Kherson (sud) et dans les deux territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l'est, selon la présidence ukrainienne.