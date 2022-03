Direct - Ukraine : négociations à Istanbul, la « neutralité » de l'Ukraine au coeur des discussions déclare Zelensky

07h20 TU. En France, le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Jean-François Carenco, appelle l'ensemble des citoyens à faire dès maintenant des économies d'énergie.

Dans un entretien au quotidien Les Echos, le patron du régulateur de l'énergie juge que les difficultés d'approvisionnement de gaz provoquées par la guerre en Ukraine et la baisse inédite de la production d'électricité nucléaire d'EDF vont nécessairement entraîner des difficultés à l'hiver 2022 si rien n'est fait.

"Il faut économiser du gaz et de l'électricité en France dès maintenant sinon cela pourrait mal se passer l'hiver prochain", a insisté M. Carenco, invitant chacun à faire des efforts, "les industriels, le tertiaire, les bâtiments publics mais aussi chacun d'entre nous, que ce soit en baissant le chauffage, la climatisation, les lumières". "Il y a urgence et chacun doit s'y mettre", a-t-il ajouté.



06h45 TU. La dernière ligne ferroviaire encore active entre la Russie et l'UE ferme.

Douze ans après le voyage inaugural de ce train moderne avec à son bord Vladimir Poutine, alors un symbole de renouveau pour les relations euro-russes, le trafic est interrompu sine die à partir de ce lundi entre Saint-Pétersbourg et Helsinki. La ligne était pourtant restée active même durant la Guerre froide.



05h30 TU. Dans Marioupol assiégée et bombardée depuis des semaines, "la population se bat pour survivre. La situation humanitaire est catastrophique", selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères.



"Les forces armées russes sont en train de transformer la ville en poussière", a-t-il ajouté sur twitter, dans la nuit de dimanche à lundi.



Le président français a indiqué dimanche qu'il parlerait à son homologue russe Vladimir Poutine lundi ou mardi pour organiser une opération d'évacuation de la ville.

#Mariupol Il y a seulement un mois, les enfants jouaient dans ces cours. pic.twitter.com/DTKWNFMRZT — inna shevchenko (@femeninna) March 27, 2022

05h11 TU. Le territoire séparatiste de Louhansk pourrait bientôt organiser un référendum pour rejoindre la Russie.



C'est ce qu'a déclaré dimanche le leader de ce territoire, Léonid Passetchnik. Moscou a reconnu l'indépendance de Louhansk, mais pas la communauté internationale.

"Tous les faux référendums dans les territoires occupés temporairement sont nuls et non avenus et n'auront aucune légitimité", a réagi sur Twitter le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères.



03h00 TU. Négociateurs ukrainiens et russes se retrouvent à Istanbul, lundi ou mardi, pour tenter d'arrêter le conflit. La question de la "neutralité" de l'Ukraine est "étudiée en profondeur", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une des clauses des négociations porte sur "les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat", une exigence de Moscou, a déclaré Volodymyr Zelensky à des médias indépendants russes dans un entretien en ligne diffusé sur la chaîne Telegram de l'administration présidentielle ukrainienne.

"Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur", a-t-il affirmé. Mais il devra être soumis à référendum et il faut des garanties, a-t-il prévenu, accusant le président russe Vladimir Poutine et son entourage de faire "traîner les choses".

Le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor a intimé dans un communiqué aux médias russes de ne pas publier cet entretien et indiqué qu'une enquête était ouverte contre ceux qui avaient participé à l'interview.



02h56 TU. Une minute de silence est observée en hommage à l'Ukraine lors de la 94e cérémonie des Oscars à Hollywood.

Pendant ce bref instant de recueillement, des écrans diffusaient des messages appelant à envoyer de l'aide en énumérant des besoins essentiels des Ukrainiens tels que de la "nourriture", des "soins médicaux" ou des "couvertures". "Nous vous demandons d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles", a ajouté l'un des messages.

L'actrice et réalisatrice Jamie Lee Curtis brandit un ruban bleu en soutien aux réfugiés d'Ukraine aux Oscars, le dimanche 27 mars 2022 au Dolby Theatre de Los Angeles.

AP Photo/Jae C. Hong

02:49 TU. De nouveaux incendies se sont déclarés dans la zone de la centrale nucléaire de Tchernobyl, occupée par les forces russes, selon les autorités ukrainiennes.



Kiev demande la "démilitarisation" du secteur sous l'égide de l'ONU.

"Des feux importants ont commencé dans la zone d'exclusion, qui peuvent avoir de très sérieuses conséquences", a écrit la Première ministre adjointe ukrainienne Iryna Vereshchuk sur son compte Telegram dimanche soir.