DIRECT - Ukraine : Nord Stream 1 redémarre après 10 jours de maintenance

"Il y a beaucoup de rumeurs sur la santé du président Vladimir Poutine et pour autant que nous puissions en juger, il est en trop bonne santé", a déclaré le patron de la CIA, William Burns, lors du Forum sur la sécurité d’Aspen (Colorado).



Ancien ambassadeur américain à Moscou, William Burns a qualifié le président russe de "grand partisan du contrôle, de l'intimidation et de la vengeance". Des traits qui se sont durcis au cours de la dernière décennie alors que son cercle de conseillers s'est contracté, a également indiqué le chef du renseignement américain.



6H30 TU. 15 000 tués et 45 000 blessés pour la Russie, estime la CIA

Les États-Unis évaluent les pertes russes en Ukraine à environ 15 000 soldats tués et peut-être 45 000 autres blessés, a déclaré mercredi William Burns, le chef de la CIA, lors d’une table ronde au Forum sur la sécurité d’Aspen (Colorado). Burns a également estimé que les pertes ukrainiennes étaient lègèrement inférieures.

6H15 TU. La BCE prépare sa première hausse de taux depuis 2011

La Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne, vendredi 8 juillet 2022. AP Photo/Michael Probst

La Banque centrale européenne (BCE) va augmenter jeudi ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans face à l'inflation galopante, marquant un tournant majeur après une longue période d'argent facilement accessible dans la zone euro.Les incertitudes sur l'approvisionnement de gaz russe, depuis le début de la guerre en Ukraine, risquent de faire plonger la zone euro en récession en cas d'arrêt brutal des livraisons par Moscou. Une hausse trop rapide des taux aggraverait la situation."Avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, nous nous attendions à un ralentissement de la croissance. La guerre en Ukraine et ses conséquences ont aggravé et précipité le processus", explique dans L'Express Julien Marcilly, le chef économiste de Global Sovereign Advisory. " En cas de coupure du gaz russe, l'Europe basculera dans la récession. [...] Moscou espère que les opinions publiques occidentales et notamment européennes feront passer la question énergétique devant le soutien à l'Ukraine."Le gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne a redémarré jeudi matin après dix jours de maintenance, sans toutefois que soit précisée la quantité de gaz en cours d'acheminement. Le gouvernement allemand craignait que ce pipeline ne soit pas rouvert par Moscou après ces travaux, débutés le 11 juillet dernier.Selon des données transmises par Gazprom à Gascade, l'opérateur allemand du réseau, la pipeline devrait livrer 530 GWh durant la journée, soit seulement 30% de ses capacités selon le président de l'Agence allemande des réseaux, Klaus Müller.Ce serait en outre dix points de moins qu'avant les travaux.Arguant de l'absence d'une turbine en maintenance au Canada, Gazprom a déjà réduit à 40% des capacités les livraisons via Nord Stream depuis mi-juin. Même un redémarrage à 40% de la capacité serait insuffisant pour garantir l'approvisionnement des particuliers et des entreprises durant tout l'hiver.En Allemagne, principal client de Gazprom, des pénuries pourraient se produire dès février si le débit n'augmente pas, selon les évaluations de l'Agence fédérale des réseaux. Un arrêt des livraisons de gaz russe réduirait la valeur du PIB allemand de près de cinq points de pourcentage entre 2022 et 2024, d'après le FMI.Nord Stream 1 achemine environ un tiers des 153 milliards de mde gaz achetés annuellement par l'UE. Or, Vladimir Poutine a laissé entendre cette semaine que le gazoduc pourrait ne fonctionner qu'à 20% de sa capacité dès la semaine prochaine.La faute, selon le président russe, à des turbines qui équipent le pipeline et dont la Russie a fait un nouvel instrument de pression sur les Occidentaux. Une première de ces turbines vient de faire l'objet d'une réparation au Canada dans les usines du groupe allemand Siemens. Elle est encore en cours d'acheminement vers la Russie. Une seconde turbine doit, selon Vladimir Poutine, partir en maintenance la semaine prochaine, susceptible de diviser encore les livraisons par deux.