DIRECT - Ukraine : Nouveaux départs de chargements de céréales prévus depuis l'Ukraine

06H20 TU. Un cadre de l'occupation russe meurt après un attentat.

Un fonctionnaire de l’administration d'occupation russe dans la région méridionale ukrainienne de Kherson a succombé à ses blessures après un attentat, ont annoncé les autorités locales nommées par Moscou.

"Vitali Goura, chef-adjoint de l'administration de Nova Kakhovka, en charge des services communaux, est décédé des suites de ses blessures", a indiqué samedi 6 août au soir une responsable locale, Katerina Goubareva, relayée sur Telegram par cette administration.

Ce cadre avait été grièvement blessé samedi matin après "un attentat" à son domicile et souffrait de multiples blessures par balles, avait indiqué une source anonyme de cette administration, citée par l'agence TASS.



20H37 TU. Cinq nouveaux cargos chargés de céréales au départ d'Ukraine dimanche 7 août.

Cinq cargos chargés de céréales prendront la mer au départ des ports ukrainiens de Tchernomorsk et Odessa afin de poursuivre l'exportation des céréales, annonce samedi soir le Centre de coordination conjointe (CCC) qui supervise les opérations.

Au total, ces bateaux transportent plus de 161.000 tonnes de maïs et de produits alimentaires vers la Turquie, la Chine et l'Italie, selon le CCC qui suivra leur progression jusqu'à Istanbul, où ils seront inspectés au large avant d'emprunter le Bosphore.

Avec ces nouveaux départs, les exportations de céréales ukrainiennes trouvent progressivement un rythme régulier.

Le CCC précise, dans un communiqué, qu'il est en train de "finaliser les procédures d'exportation régulières" dans le cadre de l'Initiative de la Mer noire pour les céréales, nom officiel de l'accord.

"Les horaires pourront être affectés par les préparatifs et les conditions météo ou tout autre circonstance imprévue", précise-t-il.

Parallèlement le centre a autorisé le cargo MV Osprey à appareiller, à vide, pour Tchernomorsk dès qu'il aura été inspecté dimanche, au large d'Istanbul.

Dans son adresse aux Ukrainiens samedi soir, le président Volodymyr Zelensky s'est félicité de la relance des exportations par la mer des productions agricoles ukrainiennes. "Nos ports de mer Noire fonctionnent", a-t-il dit.

"Mais le principal risque, la sécurité, demeure. Le danger d'une provocation russe et d'actes terroristes perdure. Chacun doit en avoir conscience. Mais si nos partenaires remplissent leurs obligations et garantissent la sécurité des livraisons, cela résoudra la crise alimentaire mondiale", a-t-il ajouté.

19H52 TU. Arrivée d'un premier cargo pour charger des céréales à Tchernomorsk.

Un cargo est arrivé samedi 6 août au port ukrainien de Tchernomorsk (sud) sur la mer Noire, pour y charger des céréales pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

"Aujourd'hui, pour la première fois depuis l'invasion russe, le vraquier Fulmar S, battant pavillon de la Barbade, est arrivé au port de Tchernomorsk pour chargement", a déclaré le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandr Kubrakov sur Facebook, remerciant les Nations unies et la Turquie pour leur aide pour ce "couloir des céréales" en mer Noire "devenu opérationnel à l'entrée et à la sortie des ports ukrainiens".

Plusieurs navires ont déjà quitté l'Ukraine cette semaine, mais le Fulmar S, qui mesure 138 mètres de long et peut charger 14.415 tonnes, selon le site Marinetraffic.com, est le premier à accoster à Tchernomorsk dans ce but.

"Nous faisons tout notre possible pour garantir que nos ports puissent accueillir et s'occuper de plus de navires. Nous prévoyons d'arriver au stade de trois à cinq bateaux par jour d'ici deux semaines", a indiqué le ministre ukrainien des Infrastructures.

"Nous avons pour objectif d'atteindre un volume mensuel de transbordement de trois millions de tonnes de produits agricules dans les ports du hub logistique d'Odessa" (sud), a-t-il ajouté, espérant que d'autres ports ukrainiens pourront prochainement être débloqués, comme ceux de Pivdennyi ou de Mikolaïv.

En parallèle, "nous continuons à augmenter les transbordements dans les ports du Danube, qui sauvent les exportateurs ukrainiens depuis février", a expliqué le ministre.





18H45 TU. L’AIEA de plus en plus inquiète pour la centrale nucléaire de Zaporijjia.

L'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) juge "de plus en plus alarmantes" les informations venant de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, au lendemain de frappes à proximité.

Le 4 mars, la centrale de Zaporijjia subissait les premières frappes russes comme on le voit sur cette photo. © Press Service of National Nuclear Energy Generation Company Energoatom via AP

Les frappes de vendredi 5 août sont "les dernières d'une longue liste d'informations de plus en plus alarmantes", a dénoncé le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi, estimant qu'elles démontrent un "vrai risque réel de catastrophe nucléaire pouvant menacer la santé et l'environnement en Ukraine et au-delà", selon un communiqué.

Samedi, la compagnie ukrainienne de l'énergie atomique Energoatom a indiqué que les bombardements avaient "gravement endommagé" une station renfermant de l'azote et de l'oxygène et un "bâtiment auxiliaire".

"Il existe toujours des risques de fuite d'hydrogène et de substances radioactives, et le risque d'incendie est également élevé", a-t-elle dit.

L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement rejeté la faute, l'Ukraine évoquant deux frappes russes et la Russie des tirs d'artillerie ukrainiens.